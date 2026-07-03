নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ! সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি বিরোধী জোটের

নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ! সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি বিরোধী জোটের
এসআইআর-এর নামে দেশজুড়ে নাগরিকদের হয়রানি ! দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের অভিযোগ ৷
Published : July 3, 2026 at 5:17 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 জুলাই: দেশের বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থা এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল বিরোধী জোট ৷ কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির উদ্দেশে একটি বিশদ চিঠি দিয়েছে বিরোধী দলগুলি ৷ লোকসভা এবং রাজ্যসভার বিরোধী দুই দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম করে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে ৷
গত 28 জুন 23টি বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং একজন নির্দল সাংসদ যৌথভাবে দেশের প্রধান বিচারপতিকে ওই চিঠি পাঠিয়েছেন ৷ ওই চিঠিতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ত্রুটিপূর্ণ স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া এবং পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে ৷
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল নিজের সোশাল মিডিয়ায় এই চিঠির বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছেন ৷ তাঁর মতে, বর্তমান শাসকদলের (বিজেপি) অধীনে দেশের নির্বাচনী গণতন্ত্র এক চরম হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ৷ 140 কোটি ভোটারের প্রতি হওয়া এই অবিচার রুখতে এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোকে রক্ষা করতে সুপ্রিম কোর্টকেই এখন রক্ষাকর্তার ভূমিকা পালন করতে হবে বলে তিনি দাবি করেছেন পোস্টে ৷
আর প্রধান বিচারপতিকে লেখা চিঠিতে বিরোধীরা অভিযোগ করেছে, "বর্তমান নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণভাবে শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছে ৷ 2014 সালের পর থেকে কমিশনে বেছে বেছে এমন ব্যক্তিদেরই নিয়োগ করা হচ্ছে, যাঁরা সরকারের প্রতি অন্ধভাবে অনুগত ৷" মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বাধীন কমিশনের ভূমিকা যে চূড়ান্ত একপেশে, সেই অভিযোগও চিঠিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ বিরোধীদের অভিযোগ, নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের ক্ষেত্রে শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে কমিশন সবসময় নিশ্চুপ থাকে, অথচ বিরোধী নেতাদের ক্ষেত্রে কমিশন অতিসক্রিয় হয়ে ওঠে ৷
এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের 'অনুপ বরনওয়াল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া' মামলার রায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ওই চিঠিতে ৷ যে রায়ে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কমিটিতে দেশের প্রধান বিচারপতিকে রাখার কথা বলা হয়েছিল ৷ কিন্তু, বর্তমান সরকার সুকৌশলে নতুন আইন প্রণয়ন করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে সেই কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ যার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদের নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে সরকারের কুক্ষিগত হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিরোধী জোট ৷
নির্বাচনী তালিকা সংশোধনের নামে সম্প্রতি যে 'এসআইআর' প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তাকে একটি 'বিশাল বিপর্যয়' বলে দাবি করে বিরোধী জোট ৷ সেখান বলা হয়েছে, মূলত বিহারে বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশের তকমা দিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু হলেও, এর সপক্ষে কোনও প্রামাণ্য তথ্য আজ পর্যন্ত কমিশন জনসমক্ষে আনতে পারেনি ৷ এই সংশোধনী প্রক্রিয়াকে চরম ত্রুটিপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছে বিরোধীরা ৷
তাদের অভিযোগ, ভোটারদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে নতুন করে ফর্ম পূরণের যে নিয়ম চালু করা হয়েছে, তাতে বহু দরিদ্র, নিরক্ষর মানুষ, দলিত, আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চরম হয়রানির শিকার হচ্ছে ৷ প্রয়োজনীয় নথির অভাবে এবং জটিল প্রক্রিয়ার কারণে অনেক বৈধ ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার হারাচ্ছে ৷ এমনকি বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-রা সাধারণ মানুষের সম্মতি ছাড়াই সই জাল করে ফর্ম জমা দিচ্ছেন এবং মৃত ব্যক্তিদের নামেও ফর্ম জমা পড়ার মতো চূড়ান্ত অব্যবস্থাপনার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে ৷
সদ্যসমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গটি এই চিঠিতে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে ৷ বিরোধীদের অভিযোগ, "কেরল বা তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে এই এসআইআর প্রক্রিয়া প্রয়োগ না-করলেও, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কমিশন অদ্ভুত অতিসক্রিয়তা দেখিয়েছে ৷ 2024 লোকসভা নির্বাচনে গোটা দেশে যেখানে সাড়ে তিন লক্ষ সিএপিএফ বা কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল ৷ সেখানে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার সিএপিএফ মোতায়েন করা হয়েছিল ৷ 'যৌক্তিক অসঙ্গতি'-র অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়ে রাজ্যের প্রায় 27 লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ৷"
কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বাধীন একটি ট্রাইব্যুনালের পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, "যাচাই করা 1,777 টি নামের মধ্যে 1,717টি ক্ষেত্রেই নাম বাতিলের সিদ্ধান্তটি ছিল সম্পূর্ণ ভুল ৷ অর্থাৎ, 96 শতাংশ ভোটারের নাম ভুলভাবে বাতিল করা হয়েছে ৷" ওই চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে, মূলত সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাব রয়েছে এমন এলাকাগুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে নিশানা করা হয়েছে ৷
পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে নজিরবিহীনভাবে রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব-সহ 483 জন আধিকারিককে বদলির বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে ৷ একইসঙ্গে দিল্লি, হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতেও কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে দেশের প্রধান বিচারপতিকে লেখা ওই চিঠিতে ৷
চিঠির শেষাংশে দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ নিয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মল্লিকার্জুন খড়গে, রাহুল গান্ধি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদব থেকে শুরু করে বিরোধী জোটে অন্যান্য নেতৃত্ব ৷ তাঁরা বিরোধী জোটের তরফ থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷ পাশাপাশি, জনমানসে আস্থা ফেরাতে প্রয়োজনে ব্যালট পেপারে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন ৷ সিবিআই, ইডি এবং এনআইএ-র মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে শুধুমাত্র বিরোধীদের দমনে এবং নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছে বিরোধীরা ৷
প্রধান বিচারপতির উদ্দেশে তারা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে লিখেছেন, "আমরা বিচারব্যবস্থাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছি না ৷ বরং সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক পথ যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমরা আদালতেরই দ্বারস্থ হই ৷ কিন্তু যখন এই ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়, তখন একটি বড় প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তা হল - এরপর আমরা কোথায় যাব ?" এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ফেরাতে এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনগুলির আগে অবিলম্বে এসআইআর প্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে সুপ্রিম কোর্ট দ্রুত উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেই আশাবাদী বিরোধীরা ৷