ETV Bharat / politics

নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যই ওই বুথের BLO ! কাজের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন বিরোধীদের

বিএলও নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন সিপিএম নেতা ৷ বিরোধীরা একজোটে এসআইআর সংক্রান্ত নির্বাচনী কাজকর্মে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার দাবি তুলেছে ৷

BLO
নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যই ওই বুথের BLO মালদায় (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 7:47 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা, 30 অক্টোবর: আজব ব্যাপার ৷ যিনি এলাকায় শাসকদলের বর্তমান জনপ্রতিনিধি, তিনিই ওই এলাকার বুথ লেভেল অফিসার ৷ নির্বাচন কমিশনের এমন নির্দেশে শোরগোল পড়ে গিয়েছে জেলার রাজনীতিতে ৷ নিজে যে বুথের জনপ্রতিনিধি, সেই বুথে ওই জনপ্রতিনিধি বিএলও'র কাজ করলে কাজের নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে না বলে অভিযোগ তুলেছে বিরোধী দলগুলি ৷

ওই বিএলওকে অপসারণের দাবিতে ইতিমধ্যেই স্থানীয় বিডিও অফিসে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে সিপিএম ৷ এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি জেলাস্তরের নির্বাচনী আধিকারিকরা ৷ তবে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, কোনও জনপ্রতিনিধিকে যে বিএলও হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না সেব্যাপারে আগেই কমিশনের তরফে নির্দেশিকা জারি রয়েছে ৷ এতেই তৈরি হয়েছে আরও ধোঁয়াশা ৷

নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যই ওই বুথের BLO ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ঘটনাটি মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের 156 নম্বর বুথের ৷ ওই বুথটি এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে ৷ সেই বুথের বিএলও হিসাবে কমিশন নিয়োগ করেছে পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক মতিউল আনসারিকে ৷ মতিউল সাহেব আবার এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই বুথের তৃণমূলের প্রতীকে জেতা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ৷

BLO
বিএলও তালিকা (নিজস্ব ছবি)

বিষয়টি জানতে পেরেই মানিকচক ব্লকের বিডিও দফতরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সিপিএমের মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের ইনচার্জ দেবজ্যোতি সিনহা ৷ তিনি বলেন, "সম্প্রতি মানিকচকের বিডিও আমাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে বিএলওদের তালিকা পাঠিয়েছেন ৷ পুরনো তালিকা অনুযায়ী এই বিধানসভা কেন্দ্রে 204টি বুথ রয়েছে ৷ এবারের বিএলও তালিকায় দেখা যাচ্ছে, 156 নম্বর বুথে বিএলও হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক মতিউল আনসারিকে ৷ তিনি ওই 156 নম্বর বুথেরই তৃণমূলের প্রতীকে জেতা নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য ৷ তিনি বিএলও হিসাবে কাজ করলে কাজের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ৷"

BLO
সিপিএম অভিযোগ করেছে বিডিও অফিসে (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "বিএলওরা কোনও রাজনৈতিক দল করতেই পারেন ৷ কিন্তু তিনি একজন জনপ্রতিনিধি ৷ আমরা মতিউল আনসারিকে সরিয়ে ওই বুথে নতুন বিএলও নিয়োগের দাবি জানাচ্ছি ৷ আমরা বিডিওর কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি ৷ এই অভিযোগ জাতীয় নির্বাচন কমিশনেও পাঠানো হবে ৷ ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের তরফে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর কাজ শুরু হয়েছে ৷ আমরা চাইছি, বিডিও দ্রুত সর্বদলীয় বৈঠক ডাকুন ৷ আমরা বারবার বলছি, নির্বাচনী কাজকর্মে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে ৷ কমিশনকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে ৷"

এমন ঘটনায় বিস্মিত কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরীও ৷ তিনি ফোনে বলেন, "আমরা খবর পেয়েছি, মানিকচকের একজন বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে বিএলও করা হয়েছে ৷ এটা হতে পারে না ৷ এতে তাঁর কাজের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে ৷ তিনি নিজের দলের পক্ষে কাজ করবেন ৷ এনিয়ে আমরা দ্রুত জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসক-সহ নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করব ৷ কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তাঁকে বিএলও করা হয়েছে ৷ আমরা ওই বিএলও'র দ্রুত অপসারণ করে নতুন বিএলও নিয়োগের দাবি করছি ৷"

BLO
এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বুথের ঘটনা (নিজস্ব ছবি)

তাঁর কথায়, "এসআইআর নতুন কোনও বিষয় নয় ৷ 20-25 বছর পরপর প্রতি রাজ্যেই এসআইআর হয় ৷ কিন্তু আমরা চাই, এই কাজ যেন নিরপেক্ষভাবে হয় ৷ আমাদের নেতা রাহুল গান্ধি বারবার অভিযোগ করেছেন, এই কাজে পক্ষপাতিত্ব হয় ৷ এর মধ্যে কোনও রাজনীতি থাকা উচিত নয় ৷ রাজনৈতিক কারণে যাতে কোনও ভারতীয় নাগরিকের নাগরিকত্ব বাতিল না-হয় তার জন্য আমরা লড়াই করছি ৷"

বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ, স্থায়ী শিক্ষকদের বিএলও হিসাবে নিয়োগ করতে হবে ৷ কিন্তু জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে তৃণমূল প্রভাবিত অস্থায়ী কর্মীদের নাম বিএলও তালিকায় ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া এরাজ্যে দু'তিন মাস আগে থেকেই শুরু হয়েছে ৷ আমরা আগেও এর বিরোধিতা করেছি ৷ এমন বিএলও যে দলেরই ঘনিষ্ঠ হোন না কেন, তাঁদের নাম বিএলও তালিকায় থাকবে না ৷ কারণ, তাঁরা প্রভাবিত হয়ে পড়েন ৷"

তাঁর সংযোজন, "তৃণমূল প্রচুর অস্থায়ী কর্মীদের নাম বিএলও তালিকায় ঢুকিয়েছিল ৷ এঁরা যে প্রভাবিত হয়ে নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করবেন না সেটাই স্বাভাবিক ৷ আসলে সরকার বুঝে ফেলেছে মাটির তলা থেকে তাদের পা সরে গিয়েছে ৷ তাই তারা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছে ৷ আমরা এর আগে এমন বহু বিএলও'র নাম আর ফোন নম্বর নির্বাচন কমিশনকে দিয়েছি ৷ মানিকচকের এই নামটি আমাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে ৷ আমরা এঁর বিরুদ্ধেও নির্বাচন কমিশনকে জানাব ৷ খুব দ্রুত যেন তাঁর নাম বিএলও তালিকা থেকে বাদ যায় তার পাকাপাকি ব্যবস্থা করব ৷"

156 নম্বর বুথের বিএলও মতিউল আনসারি বক্তব্য, "আমি এনায়েতপুর শ্যামপুর প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ৷ 2010 সাল থেকে শিক্ষকতা করছি ৷ 2011 সালে ব্লক প্রশাসন আমাকে বিএলও হিসাবে নিযুক্ত করে ৷ তখন দু'বছর সেই কাজ করেছিলাম ৷ 2014 সালে আবার আমাকে 156 নম্বর বুথে বিএলও'র দায়িত্ব দেওয়া হয় ৷ তখন আমি পঞ্চায়েত সদস্য ছিলাম না ৷ সেই সময় থেকে আমি নিষ্ঠার সঙ্গে ব্লক প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী বিএলও'র কাজ করি ৷ তখন থেকে এখনও পর্যন্ত আমি ওই বুথেই এই দায়িত্ব পালন করছি ৷ এসআইআর-এর কাজ যখন শুরু হয় তখন ব্লকের 225টি বুথের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম আমার ফাইলই জমা পড়েছিল ৷ নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ না-করলে ব্লক প্রশাসন আমাকে এই দায়িত্বে রাখত না ৷ কোনওদিন কারও ভালো ছাড়া খারাপ করিনি ৷ তবে ব্লক প্রশাসন চাইলে আমাকে এই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিতেই পারে ৷ আমার কিছু বলার নেই ৷"

তৃণমূল পরিচালিত মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী পিঙ্কি মণ্ডল বলেন, "বিষয়টি আমার জানা ছিল না ৷ এটা নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় ৷ ব্লকে নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত কিছু বিডিও দেখছেন ৷ এক্ষেত্রে যা করণীয় তিনিই করবেন ৷ বিষয়টি নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করব ৷ এনিয়ে আমার বিশেষ কিছু জানা নেই ৷"

গত 24 অক্টোবর রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সহকারী মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস লিখিত নির্দেশিকায় রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন, রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতর এবং উচ্চশিক্ষা দফতরের অধীনে থাকা যেসব শিক্ষক মাসিক মাইনে-সহ ডিএ এবং পেনশনের আওতায় রয়েছেন, যাঁরা কোনওভাবেই চিহ্নিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব নন, তাঁদেরই একমাত্র বিএলও হিসাবে নিয়োগ করা যেতে পারে ৷ কোনও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে বিএলও হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না ৷ কিন্তু তারপরেও বিএলও তালিকায় মতিউল আনসারির নাম কীভাবে রয়েছে, এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে নাগরিক স্তরেও ৷

বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে নির্বাচন কমিশনের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, "এমন ঘটনা নিয়ে কোনও অভিযোগ পেলেই আমরা তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ করি । এর আগেও এমন পদক্ষেপ করা হয়েছে । এক্ষেত্রেও যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

TAGGED:

SIR
TRINAMOOL BLO
বিএলও
এসআইআর
BLO

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.