দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট চালাতেন প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল, বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলরের
মোহিত নন্দীর অভিযোগ, ইন্দ্রনীল সেনের মদতেই কর্পোরেশনে সিন্ডিকেট রাজ কায়েম হয়েছিল এবং কয়েকজন 'উপভোক্তা'কে ঘিরেই চলত গোটা প্রশাসন ।
Published : May 12, 2026 at 5:10 PM IST
চন্দননগর, 12 মে: ভোটে ভরাডুবির পর চন্দননগরের তৃণমূলে এবার প্রকাশ্যে বিস্ফোরণ । দলেরই প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে 'দুর্নীতির মূল হোতা' এবং 'চোর' বলে কড়া আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কাউন্সিলর মোহিত নন্দী । শুধু তাই নয়, চন্দননগর কর্পোরেশনকে তিনি কার্যত 'দুর্নীতির আঁতুড়ঘর' বলেও কটাক্ষ করেন । তাঁর অভিযোগ, ইন্দ্রনীল সেনের মদতেই কর্পোরেশনে সিন্ডিকেট রাজ কায়েম হয়েছিল এবং কয়েকজন 'উপভোক্তা'কে ঘিরেই চলত গোটা প্রশাসন ।
সামাজিক মাধ্যমে একের পর এক পোস্ট করে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মোহিত । ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়ালকে 'কর্পোরেশনের দুর্নীতির গুরু ঠাকুর' বলেও আক্রমণ করেন তিনি । পাশাপাশি, মুন্নার ছেলের ব্যবসায়িক উত্থান নিয়েও কটাক্ষ ছুড়ে দেন এই তৃণমূল নেতা ।
মোহিত নন্দীর দাবি, "2019 সালে পাঁচজন ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে ইন্দ্রনীল সেনের বাড়িতে গিয়েছিলাম । তখনই বলেছিলাম, চন্দননগরের মানুষ ওঁকে চোর বলে । কারণ উনি চোরদের নিয়ে ঘোরেন ।" তাঁর অভিযোগ, প্রতিবাদ করায় 2022 সালের পুরভোটে তাঁকে হারানোর চেষ্টাও হয়েছিল । এমনকি তাঁর পোলিং এজেন্টকে গ্রেফতার করা হয়েছিল বলেও দাবি করেন তিনি ।
তৃণমূল কাউন্সিলরের আরও বিস্ফোরক অভিযোগ, "চন্দননগর কর্পোরেশনের সমস্ত ফাইল দু'চারজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত । ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারত না । দুর্নীতি এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, বাম আমলে যাকে 'চোর-পোরেশন' বলতাম, তৃণমূলের আমলে তা আরও খারাপ হয়েছে ।"
ইন্দ্রনীল সেনকে নিশানা করে মোহিতের কটাক্ষ, "চন্দননগরে বাগানবাড়ি বানিয়েছেন । আবার জিতলে আরও একটা করতেন । তাঁর ডানদিকে প্রোমোটার, বাঁদিকে প্রোমোটার আর কন্ট্রাক্টর থাকত ।" ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়ালকে তিনি 'অশিক্ষিত' বলেও আক্রমণ করেন ।
যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল । তাঁর বক্তব্য, "গত 15 বছর কর্পোরেশন খুব ভালোভাবে চলেছে । এখানে দুর্নীতি হওয়ার প্রশ্নই নেই । সমস্ত চেকে আধিকারিকরা সই করেন ।" সম্পত্তি বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তাঁর সাফাই, "আমি যখন কাউন্সিলর হই, তখন ওয়ার্ডে চারটে গাড়ি ছিল, এখন 114 টা । সবারই উন্নতি হয়েছে, আমারও হয়েছে । আমরা ব্যবসায়ী পরিবার থেকে এসেছি ।"
তিনি আরও বলেন, "অনেকের আমার সক্রিয়তা ভালো নাও লাগতে পারে । ইন্দ্রনীল সেন আমার ছেলেকে চাকরি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে ব্যবসা করতে চেয়েছে । ব্যবসা করা কি অপরাধ ?"
অন্যদিকে, চন্দননগরের বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে তৃণমূলকে কড়া আক্রমণ করেছেন । তাঁর দাবি, "তৃণমূলের ঘর ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে । প্রত্যেকেই কাটমানি, তোলাবাজি আর সিন্ডিকেট রাজ চালিয়েছে । আগামী দিনে তৃণমূল দলটাই থাকবে কি না সন্দেহ ।"
প্রসঙ্গত, চন্দননগরের 2 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোহিত নন্দী অতীতেও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বোরো চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন । তবে এবার ভোটে ভরাডুবির পর তাঁর প্রকাশ্য বিস্ফোরক মন্তব্য ঘিরে চন্দননগরের রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ।
