ETV Bharat / politics

বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক এবার ভোটের লড়াইয়ে, জয়ী হলে কী করবেন

9 বছর বয়সেই দরিদ্র শিশুদের পড়ানো শুরু করে বাবর। সেই উদ্যোগই পরে হয় 'আনন্দ শিক্ষা নিকেতন'৷ বিনামূল্যের স্কুলে এখন 600 পড়ুয়া৷ সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ৷

বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক এবার রাজনীতির ময়দানে (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 16, 2026 at 7:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

জলঙ্গি, 16 এপ্রিল: মুর্শিদাবাদের নিস্তব্ধ গ্রামবাংলা । কাঁচা রাস্তার ধুলো, চারপাশে স্পষ্ট দারিদ্র্যের ছায়া ৷ সেই বাস্তবতার মাঝেই এক কিশোর স্বপ্ন দেখেছিল অন্যরকম এক পৃথিবীর । নিজের সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে, হাতে তুলে নিয়েছিল চক আর বোর্ড । সে বিশ্বাস করত, একমাত্র শিক্ষাই পারে জীবনের গতিপথ বদলে দিতে । বাবর আলি ৷ যার পথচলা আজ অনুপ্রেরণা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দেশে-বিদেশে ।

2002 সালে মাত্র 9 বছর বয়সে, নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি আশপাশের দরিদ্র শিশুদের পড়ানো শুরু করে বাবর । তার সমবয়সিরা যখন স্কুল থেকে ফিরে খেলাধুলো নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ত, তখন বাবর গাছতলায় বসে পড়াত সেইসব কচিকাঁচাকে, যারা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায়নি । শুরুটা হয়েছিল মাত্র আটজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে । ধীরে ধীরে সেই উদ্যোগই বড় আকার ধারণ করে তৈরি হয় 'আনন্দ শিক্ষা নিকেতন'৷ এটি একটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যের স্কুল, যেখানে বর্তমানে প্রায় 600 জন পড়ুয়া পড়াশোনা করে ৷

বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক এবার রাজনীতির ময়দানে (নিজস্ব চিত্র)

অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী । পুরনো বই সংগ্রহ, ভাঙা চক দিয়ে পড়ানো - এইভাবেই এগিয়েছে প্রথম দিনগুলি । এমনকী ছাত্রদের বাড়ি থেকে চাল সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে মাত্র 20 টাকা তুলে প্রথম বই কেনার ঘটনাও তাঁর লড়াইয়ের প্রতীক । পরে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের সহায়তাও পান বাবর । 2009 সালে, মাত্র 16 বছর বয়সে 'বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক' হিসেবে স্বীকৃতি পান তিনি, যা তাঁকে আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিচিতি দেয় । বর্তমান তাঁর জীবনী হয়ে উঠেছে পাঠ্য । এনসিইআরটি ও কর্নাটক সরকারের অধীনস্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ানো হয় তাঁর জীবনী ।

9 বছর বয়সেই দরিদ্র শিশুদের পড়ানো শুরু করে বাবর (নিজস্ব চিত্র)

তবে এতদিনের শিক্ষাসেবার পর এবার নতুন এক মঞ্চে পা রেখেছেন তিনি । মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন বাবর আলি । 17 মার্চ দলে যোগ দেওয়ার পরপরই তাঁর প্রার্থী পদ ঘোষণা হয়, যা রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্য তৈরি করেছে ।

'আনন্দ শিক্ষা নিকেতন' বিনামূল্যের স্কুল (নিজস্ব চিত্র)

রাজনীতিতে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাবর আলির বক্তব্য স্পষ্ট, "শুধু সমাজসেবার পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, বৃহত্তর স্তরে মানুষের জন্য কাজ করতে গেলে একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন ।" দেশ-বিদেশে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর তাঁর মনে হয়েছে, রাজনীতি সেই সুযোগ দিতে পারে, যেখান থেকে তিনি আরও বিস্তৃতভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবেন । তাঁর কথায়, "আমি যেটা ছোটবেলা থেকে করে আসছি, সেটা চালিয়ে যাবই । কিন্তু তার পাশাপাশি যদি আরও বড় পরিসরে কাজ করার সুযোগ পাই, তাহলে অনেক বেশি মানুষের উপকার করা সম্ভব হবে ।"

বিনামূল্যের স্কুলে এখন 600 পড়ুয়া (নিজস্ব চিত্র)

তবে রাজ্যে শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই তিনি সতর্ক ও সংযত প্রতিক্রিয়া দেন । তাঁর মতে, অভিযোগ ওঠা এক বিষয়, কিন্তু তার সত্যতা প্রমাণ হওয়া আরেক বিষয় । ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "দুর্নীতি নিয়ে যা অভিযোগ উঠেছে, সেটা তদন্তের মাধ্যমে পরিষ্কার হওয়া দরকার । তবে আমার মূল লক্ষ্য হচ্ছে - যে যুবসমাজ আজ পড়াশোনা করছে, তাদের জন্য একটি স্বচ্ছ ও সঠিক ব্যবস্থা তৈরি করা, যাতে তারা ন্যায্য মূল্যায়ন পায় ৷"

বিনামূল্যের স্কুল 'আনন্দ শিক্ষা নিকেতন' (নিজস্ব চিত্র)

এছাড়া জলঙ্গি একটি সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় এখানে নানা সমস্যা বিদ্যমান । ভোটে জয়ী হলে তাঁর অগ্রাধিকার কী হবে - এই প্রশ্নে বাবর আলি একাধিক দিক তুলে ধরেছেন । প্রথমত, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন - এলাকায় হাসপাতাল থাকলেও পরিষেবা আরও শক্তিশালী করা জরুরি বলে মনে করেন তিনি । দ্বিতীয়ত, শিক্ষা পরিকাঠামো - স্কুল-কলেজে আরও উন্নত সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো পরিবেশ তৈরি করতে চান । তৃতীয়ত, স্কিল-বেসড শিক্ষা ও আইটিআই কলেজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে যুবসমাজ কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় ।

জলঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বাবর আলি (নিজস্ব চিত্র)

এছাড়াও সীমান্ত এলাকার বিশেষ সমস্যাগুলির সমাধান, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং নাগরিক পরিষেবার বিস্তার - এই সবকিছুই তাঁর কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত । তাঁর কথায়, "একটা নয়, একাধিক ক্ষেত্রেই একসঙ্গে কাজ করতে হবে, তবেই বাস্তব পরিবর্তন সম্ভব ।" একসময় যিনি গাছতলায় বসে নীরবে আলো জ্বালিয়েছিলেন অগণিত জীবনে, আজ সেই আলোকে আরও বড় পরিসরে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন সর্বকনিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক ।

জিতলে শিক্ষায় জোর দেবেন (নিজস্ব চিত্র)

আরও পড়ুন:

TAGGED:

JALANGI TMC CANDIDATE
BABAR ALI
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
বাবর আলি
WORLD YOUNGEST HEADMASTER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.