‘এই বাংলা, দুর্গার’, ভোটের মাঝেই টিজার-ডিপিতে ভরল সোশাল মিডিয়া

বুধবার দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের দিনে সোশাল মিডিয়ায় আকর্ষণীয় টিজার-ডিপি নজর কাড়ল৷

ভোটের মাঝেই টিজার-ডিপিতে ভরল সোশাল মিডিয়া
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 8:15 PM IST

কলকাতা, 29 এপ্রিল: সাম্প্রতিক সময়ে বাংলার রাজনীতিতে জায়গা নিয়েছেন দেবদেবীরা। রাজনীতির তরজায় জড়িয়ে যাচ্ছে দুর্গা-কালী থেকে শুরু করে রাম-বজরংবলী। কেউ মা দুর্গা, মা কালীর রব তুলতে ব্যস্ত, কারও মুখে আবার শ্রীরাম কিংবা হনুমানজির বন্দনা। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনেও নিস্তার নেই। বিশেষ এই দিনে বেদী থেকে কার্যত বের করে আনা হয়েছে দেবদেবীদের। তাঁরা জায়গা পেয়েছেন সোশাল মিডিয়ার ওয়ালে, নির্বাচনী ইঙ্গিতবাহী টিজার ও ডিপিতে।

গত 48 ঘণ্টায় শয়ে শয়ে তৃণমূল কর্মী নিজেদের সোশাল মিডিয়ার ওয়ালে ‘এই বাংলা দুর্গার’ লেখা ডিপি করেছেন। প্রায় 700 দুর্গাপুজো কমিটির ডিপিতেও এই লেখা। পালটা একই আদলে অনেকে তাঁদের সোশাল মিডিয়ার ওয়ালে ডিপি করেছেন, ‘এই বাংলা অভয়ার, এই বাংলা তামান্নার’।

এই টিজার-ডিপিতে ভরল সোশাল মিডিয়া

রাজ্যে চলছে গণতন্ত্রের উৎসব। সেই উৎসবে এভাবে দুর্গোৎসবের কর্মকাণ্ড দেখে অনেকেই অবাক। রাজনীতিক বিশ্লেষকদের মতে, আসলে বিষয়টি অরাজনৈতিক স্তরে বলে মনে হলেও, ভোটের দিনে এসব কাজকর্ম রাজনীতির অঙিনায় গভীর ইঙ্গিত বহন করছে। বাংলায় যখন গেরুয়া বাহিনীর রমরমা বাড়ছে, জয় শ্রীরাম ধ্বনি উঠছে, তখন রাজ্যের মানুষ যাতে নিজেদের সংস্কৃতির শিকড় খুঁজে পায়, তার জন্যই বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার মানুষের পূজ্য দেবী দুর্গার সহায় নিয়েছে তৃণমূল।

অধিকাংশ তৃণমূল নেতা-কর্মীরা গত রাত থেকেই এই লোগো তাঁদের ডিপিতে লাগাতে শুরু করেছেন। প্রায় 700-র বেশি পুজো কমিটিও তাদের সোশাল মিডিয়া ওয়ালের ডিপিতে এই লোগো লাগিয়েছে। আবার উলটোদিকে সিপিআইএম-এর নেতা-কর্মীরাও তাঁদের সোশাল মিডিয়ার ওয়ালে অভয়া কিংবা তামান্নার মতো ইস্যু নিয়ে ডিপি বানিয়েছেন। তাঁরা আসলে বার্তা দিতে চাইছেন, দেবদেবীর বদলে তাঁরা এই সমাজকেই সামনের সারিতে রাখতে চান।

এই টিজার-ডিপিতে ভরল সোশাল মিডিয়া

টালা প্রত্যয়ের কর্মকর্তা ধ্রুবজ্যোতি বসু (শুভ) বলেন, ‘‘এটা রাজনীতি কিংবা তার বিষয় নয়। এবারে ভোট উন্নয়ন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বা ভাতা ঊর্ধ্বে বাংলা ও বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। বাংলার নিজের শিকড়কে রক্ষা করার লড়াই।’’ হাতিবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির কর্মকর্তা শাশ্বত বসু বলেন, ‘‘এবার বাংলা রক্ষার লড়াই। এই বাংলা মা দুর্গার বাংলা। অন্য কারও নয়।’’

বিরোধী রাজনৈতিক দলের অনেকেই মনে করছেন, ভোটবাজারে দুর্গাপুজো কমিটিগুলি এবার তৃণমূলের শেষ হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর পুজো কমিটিগুলি তাদের কাছ থেকে বিপুল টাকা অনুদান পায়। তৃণমূল এদের আরও সুযোগ সুবিধে দিয়ে থাকে। তারই প্রতিদান হিসাবে এদিন দিনভর অরাজনৈতিক স্তরে ঘুরিয়ে এমন রাজনৈতিক প্রচার চালাল তারা। যদিও এই প্রচার মানুষের মনে কতটা দাগ কাটবে, তা আগামী 4 মে জানা যাবে।

আরও পড়ুন -

  1. মানুষের দরবারে দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়া উচিত, পার্থর প্রার্থী না হওয়া নিয়ে মন্তব্য অর্পিতার
  2. কলকাতা বন্দর জুড়ে এমন শান্তিপূর্ণ ভোট আগে দেখিনি: রাকেশ সিং

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
DP
TEASER
দ্বিতীয় দফার নির্বাচন
EYE CATCHING SOCIAL MEDIA CAMPAIGN

