বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে বিধানসভায় বিপ্লব দেব, রুদ্ধদ্বার বৈঠক শুভেন্দুদের সঙ্গে
অমিত শাহের দেওয়া নির্দেশ নিয়ে বিধায়কদের সঙ্গে আলোচনা ৷ জঙ্গলরাজ থেকে বাংলার মানুষকে মুক্তি দেওয়াই লক্ষ্য, বললেন বিপ্লব দেব ৷
Published : February 3, 2026 at 3:02 PM IST
কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের বাজেট অধিবেশনের শুরুর দিনেই বিধানসভায় রুদ্ধদ্বার রণকৌশল বৈঠক করল বিজেপি ৷ আর সেই বৈঠকে রাজ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেবের উপস্থিতি নিয়ে জোর জল্পনা ৷ বিজেপির বিধায়কদের সঙ্গে এই বৈঠকে ঠিক কী নিয়ে আলোচনা হল, সে বিষয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কিছু স্পষ্ট করে জানাননি ৷ তবে, তিনি জানালেন, সাম্প্রতিক সফরে অমিত শাহ বিজেপি বিধায়কদের কিছু দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন ৷ সেগুলি নিয়েই কথা হয়েছে ৷
এ দিন সকাল 11টা নাগাদ বিপ্লব দেব বিধানসভায় এসে পৌঁছান ৷ তাঁকে স্বাগত জানান রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এরপর বিজেপি পরিষদীয় দলের ঘরে বিধায়কদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন বিপ্লব দেব ৷ বৈঠক শেষে বিধানসভা থেকে বেরনোর সময় দুই নেতার মন্তব্য বুঝিয়ে দিল, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে 'পাখির চোখ' করে এখন থেকেই ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে গেরুয়া শিবির ৷
নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়, বরং অধিবেশন শুরুর ঠিক আগেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিধায়কদের সঙ্গে প্রায় 40 মিনিট ধরে চলা রুদ্ধদ্বার বৈঠক বুঝিয়ে দিয়েছে, বিজেপি এবার কোমর বেঁধেই নামছে ৷
বিজেপি সূত্রে খবর, এই বৈঠকে মূলত আসন্ন বাজেট অধিবেশনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে কীভাবে কোণঠাসা করা হবে, তার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে আন্দোলনের রূপরেখা এবং বিধায়কদের আচরণের কেমন হবে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এই বৈঠকে ৷
শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং জাতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ বিধায়কদের নির্বাচনমুখী করতে কিছু বিশেষ বার্তা ও নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন ৷ সেগুলি বিধায়কদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ৷ সেই মতো বিধায়করা কাজ করবেন ৷"
বৈঠক শেষে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক তথা বিজেপি সাংসদ বিপ্লব দেবের সাংগঠনিক দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন ৷ ত্রিপুরা মডেলের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "ত্রিপুরায় বিজেপিকে শূন্য থেকে ক্ষমতায় আনার নেপথ্যে মূল কারিগর ছিলেন বিপ্লব দেব ৷ বিপ্লব দেব যেখানেই যান, সেখানেই সোনা ফলে ৷ কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসাবে তাঁর ছোঁয়ায় পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপির সংগঠন শক্তিশালী হবে এবং আগামীতে 77 জন বিধায়ক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়বে বিজেপি ৷
অন্যদিকে বিপ্লব দেব তাঁর বক্তব্যে বলেন, "বিজেপির মূল লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বর্তমান পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্তি দেওয়া ৷ নরেন্দ্র মোদির আদর্শকে পাথেয় করে পশ্চিমবঙ্গের যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান এবং বিশেষ করে মহিলাদের সুরক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করাই বিজেপির প্রধান কাজ ৷ রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চাইছে এবং বিজেপি সাধারণ মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে বদ্ধপরিকর ৷"
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই কেন্দ্রীয় নেতার এই বৈঠক অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ ৷ সাধারণত বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন দলের সব বিধায়ককে এক ছাতার তলায় পাওয়া যায় ৷ তাই এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সংগঠনের রাশ শক্ত হাতে ধরতেই বিপ্লব দেবের বিধানসভায় আসা বলে মনে করা হচ্ছে ৷ শাসকদলের বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতি, সন্দেশখালি ইস্যু এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে হাতিয়ার করে বিজেপি যখন সুর চড়াচ্ছে, তখন বিপ্লব দেবের উপস্থিতি দলীয় কর্মীদের মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে বলে মত রাজনৈতিক মহলের ৷