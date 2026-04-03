পাহাড়ের রাজনীতিতে বড় রদবদল: কালিম্পং ও কার্শিয়াংয়ে শক্তিবৃদ্ধি বিজেপির

পাহাড়ের রাজনীতিতে বড় রদবদল: কালিম্পং ও কার্শিয়াংয়ে শক্তিবৃদ্ধি বিজেপির
কার্শিয়াং ও মিরিকে বড় ধাক্কা শাসকদল তৃণমূল ও বিজিপিএম-এর ৷ সাংসদ রাজু বিস্তার হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান ৷
Published : April 3, 2026 at 8:38 PM IST
দার্জিলিং, 3 এপ্রিল: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথমদফার ভোটের মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ উত্তরবঙ্গ-সহ রাজ্যের 152টি কেন্দ্রে নির্বাচন রয়েছে ৷ তার আগে পাহাড়ের রাজনীতিতে বড় রদবদল ৷ কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ে বড়সড় রাজনৈতিক দলবদল হল ৷ কালিম্পংয়ে জিটিএ'র 36 নম্বর কেন্দ্রের নির্দল সভাসদ পালদেন তামাং এবং তাঁর অনুগামীরা বিজেপি প্রার্থী ভরত ছেত্রীকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করলেন ৷ শুক্রবার দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করলেন তাঁরা ৷
আর এই সঙ্গে পাহাড়ে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি আরও বৃদ্ধি হল বলে মনে করা হচ্ছে ৷ একইভাবে কার্শিয়াং ও মিরিকের প্রভাবশালী তৃণমূল এবং বিজিপিএম নেতারা পদ্ম-শিবিরে নাম লিখিয়েছেন ৷ ফলে পাহাড়ের রাজনীতিতে বিজেপির শক্তি কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
কালিম্পংয়ে 'পরিবর্তনের' ডাক
কালিম্পংয়ের প্রভাবশালী নির্দল সভাসদ পালদেন তামাংয়ের বিজেপি প্রার্থী ভরত ছেত্রীকে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন ৷ সেই সঙ্গে সাংসদ রাজু বিস্তার হাত থেকে পদ্ম পতাকা তুলে নিলেন তাঁরা ৷ পালদেন তামাংয়ের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ এলাকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান, উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং গোর্খা পরিচয়ের স্বীকৃতির দাবি নিয়ে কালিম্পংয়ের মানুষ দীর্ঘদিন থেকে সরব ৷
বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, জিটিএ-র অভ্যন্তরে ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের চরম অবহেলার কারণে পাহাড়ের মানুষের স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গিয়েছে ৷ ভরত ছেত্রীর মতো 'সৎ ও পরিশ্রমী' প্রার্থীকে জয়ী করে স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দল ৷ আর এই যোগদান সেই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রাখার ফল বলে মনে করছে বিজেপি ৷
কার্শিয়াং ও মিরিকে ভাঙন
কেবল কালিম্পং নয়, কার্শিয়াং ও মিরিকেও বড় ধাক্কা খেয়েছে শাসকদল তৃণমূল ও তাদের জোট শরিকরা ৷ কার্শিয়াং মহকুমার চিমনি দেউরালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা আইজিজেএফ (IGJF)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কার্শিয়াং মহকুমার প্রাক্তন যুব সভাপতি বিমল তামাং আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ৷
বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন ৷ তাঁর এই যোগদান কার্শিয়াংয়ে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ মিরিকেও বড়সড় ভাঙন ধরেছে অনীত থাপার দল বিজিপিএমে ৷ মিরিক মহকুমার বিজিপিএম সাধারণ সম্পাদক সতীশ থাপা এদিন বিজেপিতে যোগদান করেছেন ৷
বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে পাহাড়ের উন্নয়নে কেন্দ্র বিপুল অর্থ বরাদ্দ করেছে ৷ বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য 'অমৃত' (AMRUT) প্রকল্পে মিরিক পুরসভাকে 200 কোটি টাকা এবং গ্রামীণ এলাকায় 'হর ঘর জল' প্রকল্পের মাধ্যমে সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ৷
রাস্তাঘাটের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার (PMGSY) অধীনে মিরিক ব্লকে 49 কোটি টাকা ব্যয়ে 79 কিমি রাস্তা এবং কার্শিয়াং বিধানসভা এলাকায় 275 কোটি টাকা ব্যয়ে 415 কিমি রাস্তা তৈরি হয়েছে ৷ স্বাস্থ্য পরিষেবায় জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে মিরিক মহকুমা হাসপাতালের আধুনিকীকরণ ও একাধিক ওয়েলনেস সেন্টার তৈরির কাজ চলছে ৷
সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "মানুষ বুঝতে পারছেন যে পাহাড়ের সঠিক বিচার এবং উন্নয়ন কেবল নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই সম্ভব ৷ দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়তে এবং গোর্খাদের অধিকার আদায়ে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করব ৷" সব মিলিয়ে, একের পর এক যোগদান এবং পালদেন তামাংয়ের মতো জনপ্রতিনিধিদের সমর্থন পাহাড়ের নির্বাচনী লড়াইয়ে বিজেপিকে অনেকটাই সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে দিল বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা ৷