মহাত্মার মৃত্যুবার্ষিকীতে 'মনরেগা বাঁচাও সংগ্রাম', গান্ধিমূর্তির পাদদেশে 'সত্যাগ্রহ' কংগ্রেসের
প্রদেশ কংগ্রেসের 'সত্যাগ্রহে' চরকায় সুতো কাটলেন শুভঙ্কর সরকার ৷ বিকশিত ভারত জি রাম জি আইনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি কংগ্রেসের ৷
Published : January 30, 2026 at 6:06 PM IST
কলকাতা, 30 জানুয়ারি: মনরেগা বা মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি প্রকল্প, যাকে 100 দিনের কাজও বলা হয় ৷ নতুন আইন এনে তার খোলনলচে বদলে দিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ মনরেগা’র নাম বদলে বিকশিত ভারত জি রাম জি আইন চালু করেছে কেন্দ্র ৷ এর বিরুদ্ধে এবং গান্ধিজির অস্তিত্ব রক্ষার ডাক দিয়ে দেশজুড়ে 'মনরেগা বাঁচাও সংগ্রাম' শুরু করেছে কংগ্রেস ৷ সেই কর্মসূচির আওতায় মহাত্মা গান্ধির মৃত্যুবার্ষিকীতে 'সত্যাগ্রহ' শুরু করল প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷
ধর্মতলায় গান্ধিমূর্তির পাদদেশে অবস্থান-বিক্ষোভে বসেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি-সহ রাজ্য নেতৃত্ব ৷ সাদা পোশাকের সঙ্গে মাথায় গান্ধি টুপি পরে 'মনরেগা বাঁচাও সংগ্রাম' শুরু করেছে প্রদেশ কংগ্রেস ৷ উল্লেখ্য, কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের ডাকে দেশজুড়ে 10 জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিবাদ কর্মসূচি আগামী 25 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ৷
সেই কর্মসূচির অংশ হিসাবে গান্ধিজির মৃত্যুবার্ষিকীতে ধর্মতলায় গান্ধিমূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷ এরপর গান্ধিমূর্তির পাদদেশে বসে 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন শুরু করেছেন শুভঙ্কর সরকাররা ৷ তবে, শুধু পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস নয় ৷ দেশের সব রাজ্যেই কংগ্রেসের তরফে 'সত্যাগ্রহ' কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে ৷
এ দিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রদীপ ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা ৷ শুভঙ্কর সরকারকে চরকায় সুতো কাটতেও দেখা যায় ৷ শুভঙ্কর সরকার বলেন, "দেশে একনায়কতন্ত্র চলছে ৷ আরএসএস, বিজেপি চাইছে দেশ থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে দিতে ৷ এরা গডসের গলায় মালা পড়াচ্ছে, তার মূর্তি বানাচ্ছে ৷ বিপদে পড়লে মুখে গান্ধি আর জহরলাল নেহরুর নাম নেয় ৷ বাকি সময়ে কীভাবে গান্ধিজির সমস্ত কিছু মুছে ফেলা যায় তার চেষ্টা চালাচ্ছে ৷"
এরপরেই মনরেগা প্রকল্প নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, "এর প্রমাণ হল 100 দিনের কাজের প্রকল্প থেকে গান্ধিজির নাম সরিয়ে দেওয়া ৷ এই প্রকল্পে যে কাজের গ্যারান্টি ছিল, তাতে উপকৃত হতেন গ্রামের প্রান্তিক পরিবারের মানুষজন ৷ সেই উপার্জন এরা বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে ৷ এমনভাবে বিষয়টি করা হচ্ছে, যার ফলে গ্রামের অর্থনীতি ধ্বংস হয় যাবে ৷ পশ্চিমবঙ্গে মনরেগা প্রকল্পের কাজ রাজ্য ও কেন্দ্রের সংঘাতে বন্ধ আছে ৷ সেই বিষয় নিয়েও আমরা আলোকপাত করছি ৷ আমরা মনে করি দেশে যে ভয়ের আবহ তৈরি হয়েছে সেটা শেষ করতে হবে ৷ গান্ধিজি বলতেন, 'ভয় দেখিও না, ভয় পেয়ো না' ৷ আজ সেই কথা রাহুল গান্ধি বলছেন ৷ গান্ধিজির মূল কথা ছিল, মিথ্যা বলবে না ৷ একটা মিথ্যা ঢাকতে আরও অনেক মিথ্যা বলতে হবে ৷ তিনি নিজেকে কষ্ট দিয়ে অন্যকে শিক্ষা দিতেন ৷ আমরা তাঁর মূর্তির নিচে বসে সত্যাগ্রহ করছি ৷ ভয় দেখাব না ৷ ভয় পাব না ৷"