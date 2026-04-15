নববর্ষের প্রথম দিনে ঝাঁটা হাতে রুদ্রনীল, 'জঞ্জালমুক্ত' শিবপুরের ডাক
শিবপুরে তৃণমূলের প্রচারে বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান ৷ বাংলার বাস্তব চিত্র সম্পর্কে ধারণা নেই, ইউসুফকে 'বহিরাগত' তোপ রুদ্রনীলের ৷
Published : April 15, 2026 at 7:15 PM IST
শিবপুর (হাওড়া), 15 এপ্রিল: বাংলা চলচ্চিত্র 'আলিবাবা চল্লিশ চোর'-এ আব্দুল্লা-মর্জিনার 'মার ঝাড়ু মার ঝাড়ু' গানটি আজও আপামর বাঙালির মননে স্মৃতি হয়ে আছে ৷ আর সেই ঝাড়ু মারার দৃশ্যই কার্যত দেখল হাওড়া শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জগাছা এলাকার মানুষ ৷ বাংলার নতুন বছরের সকালেই ঝাঁটা হাতে পথে নামলেন শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ ৷ জগাছা জিআইপি কলোনি এলাকায় একটি স্কুলের সামনে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ নিজে হাতে সাফ করলেন তিনি ৷ ছড়িয়ে দিলেন ব্লিচিং আর ফিনাইল ৷ সঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা, শিবপুরকে জঞ্জালমুক্ত করতে হবে ৷
আর এ নিয়ে রুদ্রনীল বলেন, "শিবপুর-সহ হাওড়ার বহু এলাকায় পথের উপরেই জমে থাকে জঞ্জাল ৷ সেখান থেকে ছড়ায় রোগ ৷ দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে পড়ে ৷ তৃণমূল কিছুই করেনি ৷ আগামী দিনে বিজেপি এলে এই দুর্দশা ঘুচবে ৷"
শিবপুরবাসীকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, "আমরা তখনই ভালো থাকব, যখন আমাদের জীবনে শান্তি থাকবে ৷ আমরা সবাই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে, হাওড়ার সঙ্গে জড়িয়ে ৷ বিশেষ করে শিবের সঙ্গে আমাদের নিবিড় টান ৷ উনি জঞ্জালের স্তূপ তৈরি করেছেন ৷"
তাঁর অভিযোগ, "আমাদের ছেলেমেয়ে, মা-বোনেরা যদি এই নোংরা থেকে মুক্তি না-পায়, তাহলে কীসের উৎসব, কীসের সমাজ ? দেখুন, আমরা এই 'আবর্জনা' মুক্ত করছি ৷ বাংলার মানুষ জানে, এই মাটির সবচেয়ে বড় আবর্জনা হল তৃণমূল কংগ্রেস ৷"
স্কুলের সামনের অবস্থা তুলে ধরে তিনি বলেন, "বাচ্চারা স্কুল থেকে বেরোয়, আর সামনেই জঞ্জালের পাহাড় ৷ এটা শুধু এখানকার ছবি নয় ৷ শিবপুরের প্রতিটি গলি, প্রতিটি মোড়ে জল, কাদা, নালার নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ৷ এই জঞ্জালের মধ্যেই রোগ বাসা বাঁধছে ৷ ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া ছড়াচ্ছে ৷ মানুষের আয়ু কমছে ৷ জীবন অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে ৷"
তাই বছরের প্রথম দিনেই বিজেপি প্রার্থী শপথ নিলেন, "জঞ্জালমুক্ত, রোগমুক্ত শিবপুর আর বেশি দূরে নয় ৷ তৃণমূলের ষড়যন্ত্রমুক্ত শিবপুরও বেশি দূরে নয় ৷ আর আমরা প্রতিটি মানুষের কথা ভেবেই এগোচ্ছি ৷ রাজ্যের মানুষ পনেরো বছর তৃণমূলকে বিশ্বাস করেছিল, আস্থা দেখিয়েছিল ৷ তৃণমূল তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ৷ তাই পরিবর্তন হচ্ছেই ৷"
তৃণমূলের উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন তোলেন, "আপনারা কী ভেবেছিলেন ? তৃণমূল এইভাবে গোটা রাজ্য, গোটা হাওড়া, গোটা শিবপুরকে জঞ্জাল বানাবেন ? রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শ্রী চৈতন্যদেব, ঋষি অরবিন্দ, শিবপুরের গর্বের মানুষেরা কি এমন স্বপ্ন দেখেছিলেন ? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কি এমনটা চেয়েছিলেন ? নেতাজি তাঁর সেনা গড়েছিলেন যাতে তৃণমূল লুটপাট করে ঘরকে প্রাসাদ বানায়, আর সাধারণ মানুষ কষ্ট পায় !"
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রানা চট্টোপাধ্যায়ের হয়ে প্রচারে নেমেছিলেন বহরমপুরের তারকা সাংসদ ইউসুফ পাঠান ৷ সেখান থেকে তৃণমূল সাংসদ বলেছিলেন, "এই নির্বাচন মমতা দিদিকে আবার ফেরানোর নির্বাচন ৷ তাই শিবপুরের প্রার্থী রানা চট্টোপাধ্যায়কে জেতাতেই হবে ৷ মহিলা, যুবক, গরিব মানুষের জন্য যে কাজ তিনি করেছেন, তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ তাঁকে ফের দিতে হবে ৷"
যা নিয়ে রুদ্রনীলের ইউসুফ পাঠানকে 'বহিরাগত' কটাক্ষ করেছেন ৷ ইউসুফ পাঠান পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত নন বলে অভিযোগ করেছেন শিবপুরের বিজেপি প্রার্থী ৷ তিনি বলেন, "তিনি সাংসদ হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বাংলার বাস্তব চিত্র সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা নেই ৷ এখানে কী ঘটছে, মানুষের জীবন কতটা বিপর্যস্ত—তা তিনি জানেন না ৷ যদি জানতেন, তাহলে এই রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়াতেন না !"