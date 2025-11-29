পদত্যাগ পুরাতন মালদা পৌরসভার বিদায়ি চেয়ারম্যানের, তুঙ্গে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল

পদত্যাগ পুরাতন মালদা পৌরসভার বিদায়ি চেয়ারম্যানের, তুঙ্গে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল
দলের নির্দেশে পদত্যাগ করে বেশ কিছু প্রশ্ন তুললেন পুরাতন মালদা পৌরসভার বিদায়ি চেয়ারম্যান৷ তিনি চেয়ার ছাড়তেই শুরু তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল৷
Published : November 29, 2025 at 7:33 PM IST
মালদা, 29 নভেম্বর: গত লোকসভা নির্বাচনে যে যে পৌরসভায় দলের ফল খারাপ হয়েছে, তেমন প্রায় একশো পৌরসভার চেয়ারম্যান বদলের কথা জানিয়েছিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই অনুযায়ী দলের জেলা সভাপতির নির্দেশে পদত্যাগ করেছেন পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ৷ পদত্যাগের পর প্রথমে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া জানাতে চাননি৷ কিন্তু তারপরই দলের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছেন তিনি৷ প্রশ্ন করেছেন, গত লোকসভা নির্বাচনে গোটা জেলায় দলের ফল খারাপ হয়েছে৷ খারাপ হয়েছে ইংরেজবাজার পৌরসভাতেও৷ তাহলে শুধু কেন তাঁকেই পদত্যাগ করতে হল?
এরই মধ্যে আরেক নাটকের সাক্ষী থেকেছেন পৌরসভায় উপস্থিত মানুষজন৷ শুক্রবার পুরাতন মালদা পৌরসভায় বোর্ড অফ কাউন্সিলর্স মিটিং-এ৷ মিটিং চলাকালীন রেজুলেশন খাতা ‘ছিনতাই’ করে স্বাক্ষরিত নাম কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে 19 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলেরই কাউন্সিলর তথা আইএনটিটিইউসি’র জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদারের বিরুদ্ধে৷ এনিয়ে স্থানীয় মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ৷
দলীয় নির্দেশে পদত্যাগের পর পৌরসভার বিদায়ি চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ জানিয়েছেন, "শুনেছি, গত লোকসভা নির্বাচনে দলের ফলাফলের ভিত্তিতে আমাকে পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে৷ আমি দলের সৈনিক৷ তাই দলের নির্দেশিকা মেনে পদত্যাগ করেছি৷ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তৃণমূল করে যাব৷ ওই নির্বাচনে মেরুকরণের রাজনীতির সঙ্গে আমরা পেরে উঠিনি৷ প্রচণ্ড পরিশ্রম করেও আশানুরূপ ফল না হওয়ায় আমরা হতাশ৷ কিন্তু শুধু পুরাতন মালদা পৌর এলাকায় নয়, সেই নির্বাচনে গোটা জেলাতেই তৃণমূলের ফল খারাপ হয়েছে৷ এমনকি মন্ত্রীরাও নিজেদের এলাকায় আশানুরূপ ফল করতে পারেননি৷"
পৌরসভার বিদায়ি চেয়ারম্যান আরও বলেন, "পাশের ইংরেজবাজার পৌরসভা এলাকাতেও একই ছবি৷ কোথাও কাউকে পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়নি৷ কেন, সেটা অবশ্য দলই বলতে পারবে৷ আমি সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জায়গায় নেই৷ তবে একটা কথা বলতে পারি, চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে এই পৌরসভার 20টি ওয়ার্ডের মধ্যে আমার ওয়ার্ডেই তৃণমূল সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিল৷ আগামীতে যাঁকে পৌরসভার চেয়ারে বসানো হবে, তিনিও তাঁর ওয়ার্ডে নির্বাচনি ফলাফলে পিছিয়ে ছিলেন৷ তাঁর প্রতি সবসময় আমার সমর্থন থাকবে৷ আগামীতে দলের ভালো ফলই আমার লক্ষ্য৷"
কার্তিকের মন্তব্যে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে, তিনি দলীয় গোষ্ঠীকোন্দলের শিকার৷ সেকথা অবশ্য তিনি উড়িয়েও দেননি৷ বলেন, "ছাত্রাবস্থা থেকে তৃণমূলের পক্ষে রাজনীতি করে এসেছি৷ প্রথমে ছাত্র পরিষদ, 1998 সাল থেকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতৃত্ব দিয়েছি৷ আমার আমলে জেলার কোনও কলেজে এসএফআই জিততে পারেনি৷ পরবর্তীতে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে কাউন্সিলর বানিয়েছেন৷ আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ৷ সম্ভবত আমার নামে কেউ বা কারা দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে মিথ্যে অভিযোগ করেছে৷ আমি কেমন কাজ করেছি, তার উত্তর পুরাতন মালদার নাগরিকরা দেবেন৷"
এরই মধ্যে পুরাতন মালদা পৌরসভায় ঘটে যায় আরও এক নাটক৷ গতকাল ওই পৌরসভায় বিওসি ডেকেছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম৷ বিদায়ি চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ-সহ সেই মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন 19 জন কাউন্সিলর৷ সফিকুলের দাবি, প্রশাসনের নির্দেশে তিনি বিওসি ডেকেছিলেন৷ সেই সময় এক পৌরকর্মী বিপ্লব সরকারকে হুমকি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে রেজুলেশন খাতা নিয়ে নষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ হালদারের বিরুদ্ধে৷ অভিযোগ, রেজুলেশন খাতায় উপস্থিত একাধিক কাউন্সিলরের স্বাক্ষর কেটে দেন তিনি৷ এই ঘটনায় মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সফিকুল৷ তিনি বলেন, "প্রশাসনের নির্দেশে ডাকা বিওসিতে এক পৌর প্রতিনিধি সরকারি কাজে বাধা দেন৷ প্রশাসনের নির্দেশেই তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে৷ দলকেও গোটা বিষয়টি জানানো হয়েছে৷"
তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসিকে এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, "বিষয়টি আমরা দলীয়ভাবে খতিয়ে দেখছি৷ দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে৷" এদিকে পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব জানিয়েছেন, "এনিয়ে মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে৷ অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে৷"
এদিকে অভিযুক্ত কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ হালদারের বক্তব্য, "যেহেতু চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেছেন তাই এই বিওসির কোনও বৈধতা নেই৷ সেই কারণে রেজুলেশন খাতায় স্বাক্ষর করার বিষয়ও নেই৷ তাই ওই খাতায় থাকা কিছু স্বাক্ষর কেটে দেওয়া হয়েছে৷ এনিয়ে কে, কোথায়, কী অভিযোগ জানিয়েছে, আমার জানা নেই৷ কে কোন খাতা ছিনিয়ে নিয়েছে সেটাও জানি না৷"
জেলা তৃণমূলের একটি মহল বলছে, চেয়ারম্যান পদ থেকে কার্তিক ঘোষের ইস্তফা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দলকে ঝামেলায় ফেলতে পারে৷ এনিয়ে আগামীতে পুরাতন মালদায় দলের গোষ্ঠীকোন্দল আবারও যে তীব্র আকার নেবে, বর্তমানের ঘটনাবলি সেদিকে ইঙ্গিত করছে৷ আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মালদায় আসছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ যদি তিনি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, সেটা দলের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে৷