চারিদিকে ঘাসফুল-পদ্ম-কাস্তেহাতুড়ি-হাত ! ভোটের আগে জমজমাট কলকাতার পতাকা বাজার
সবচেয়ে বেশি চাহিদা তৃণমূলের পতাকা, টুপি-সহ অন্যান্য প্রচার সামগ্রীর ৷ সুরজিৎ দত্তের প্রতিবেদন ৷
Published : March 20, 2026 at 8:21 PM IST
কলকাতা, 20 মার্চ: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন শিয়রে এসে উপস্থিত হয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গেই গোটা জেলার পাশাপাশি কলকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়াও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ৷ আর এই ভোটের উত্তাপ সবচেয়ে বেশি টের পাওয়া যাচ্ছে কলকাতার বড়বাজার সংলগ্ন ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিটে ৷
মূলত সমস্ত রাজনৈতিক দলের পতাকা, ব্যানার, পোস্টার, প্রতীক দেওয়া টুপি, শাড়ি পাওয়া যায় বড়বাজারের এই ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিটে ৷ আর বিধানসভা ভোট ঘোষণা হতেই প্রচারের জিনিসপত্র কিনতে জমজমাট এই এলাকা ৷ শাসকদল তৃণমূল থেকে শুরু করে বিরোধী দল বিজেপি, এমনকি বাম ও কংগ্রেসের কাছেও অন্যতম প্রধান ভরসাস্থল ৷
নির্বাচন ঘোষণার 48 ঘণ্টা পেরোতে না-পেরোতেই এই এলাকার দোকানগুলিতে ব্যস্ততা চরমে উঠেছে ৷ সব দলের কর্মীরাই নিজেদের প্রার্থীর প্রচারকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে নিত্যনতুন সামগ্রীর সন্ধানে এই ওল্ড চায়না বাজারে ভিড় করছেন ৷
ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিটের দীর্ঘদিনের ব্যবসায়ী সুদীপ কুমার আগরওয়াল জানান, ভোটের বাজারে এখন আর শুধু সাধারণ পতাকার ওপর নির্ভর করে প্রচার চলে না ৷ মানুষের নজর কাড়তে এবং প্রচারে বৈচিত্র্য আনতে বিভিন্ন ধরণের আধুনিক সামগ্রী বাজারে আনা হয়েছে ৷ প্রধান আকর্ষণ হিসেবে রয়েছে মহিলাদের জন্য দলীয় প্রতীক ছাপানো বিশেষ শাড়ি ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়াফুল এবং বিজেপির পদ্মফুল আঁকা শাড়ি ইতিমধ্যেই বাজারে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ৷
এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন মাপের টি-শার্ট, মাথায় পরার জন্য কাপড় ও কাগজের রকমারি টুপি, রিস্ট ব্যান্ড, ব্যাজ, উত্তরীয় ও চাবির রিং ৷ আসন্ন গ্রীষ্মের দাবদাহের কথা মাথায় রেখে রাজনৈতিক দলের প্রতীক দেওয়া ছাতার চাহিদাও এবার তুঙ্গে বলে তিনি জানান ৷ সিপিআইএম, কংগ্রেস থেকে শুরু করে তৃণমূল ও বিজেপি, সবার প্রচার সামগ্রীই এখানে থরে-থরে সাজানো রয়েছে ৷
তবে, বর্তমান সময়ের নির্বাচনী প্রচারে একটি নতুন দিকও উঠে এসেছে ৷ সুদীপ বলেন, "আজকাল অনেক রাজনৈতিক নেতাই তাঁদের প্রচারের দায়িত্ব বিভিন্ন বড় কর্পোরেট এজেন্সি বা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির হাতে তুলে দিচ্ছে ৷ এই এজেন্সিগুলি অনেক সময় সরাসরি প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে প্রচার সামগ্রী কিনে নেয় ৷ যার ফলে খোলা বাজারে খুচরো বা মাঝারি পাইকারি বিক্রিতে সামান্য হলেও প্রভাব পড়ে ৷"
তা সত্ত্বেও ওল্ড চায়না বাজারের ব্যবসায়ীরা হতাশ নন ৷ কারণ, রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন প্রান্তের সাধারণ দলীয় কর্মীরা এখনও এই বাজারের ওপরই সবচেয়ে বেশি ভরসা করেন ৷ প্রার্থীর নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই সেই চেনা ভিড় আবার স্ট্রিটের দোকানগুলোতে আছড়ে পড়তে শুরু করেছে ৷
বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার সামগ্রীর চাহিদা সবচেয়ে বেশি বলে জানিয়েছেন সুদীপ কুমার আগরওয়াল ৷ সারা বছর ধরে দলটির নানা কর্মসূচির কারণে তাদের সামগ্রী এমনিতেই বিক্রি হয়, আর বিধানসভা ভোট আসায় সেই চাহিদা কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে ৷ তবে তিনি এও স্পষ্ট করেছেন যে, "সবেমাত্র ভোটের দিন ঘোষণা হয়েছে ৷ এখনও অনেক দলের প্রার্থী তালিকা সম্পূর্ণ হয়নি ৷ তাই আগামী এক থেকে দেড় সপ্তাহের মধ্যে যখন সমস্ত দল পুরোদমে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন বিক্রিবাটা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে ৷
আপাতত ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিটের ব্যবসায়ীরা নিজেদের গুদাম ভরিয়ে রাখছেন এবং গণতন্ত্রের এই মহোৎসবে মেতে ওঠা রাজনৈতিক দলগুলির কর্মীদের চাহিদা মেটাতে দিনরাত এক করে প্রস্তুতি নিচ্ছেন ৷ সব মিলিয়ে বিধানসভা ভোটের বাদ্যি বাজতেই কলকাতার এই ঐতিহ্যবাহী পতাকা বাজার ফের একবার তার চেনা ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে ৷