কাকলিরা মিশেছেন এনসিপিআই-তে, যার অফিসিয়াল ঠিকানা বাঁকড়া ! জানেই না এলাকাবাসী

কাকলিরা মিশেছেন এনসিপিআই-তে, যার অফিসিয়াল ঠিকানা বাঁকড়া ! জানেই না এলাকাবাসী
2022 সালের অক্টোবরে রাজনৈতিক দল হিসাবে রেজিস্ট্রেশনের আবেদন ৷ ইংরেজি ও হিন্দি সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়েছিল ৷
Published : June 15, 2026 at 3:24 PM IST
বাঁকড়া (হাওড়া), 15 জুন: তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্রোহী সাংসদদের নতুন রাজনৈতিক ঠিকানা হিসেবে উঠে এসেছে 'ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া' বা এনসিপিআই ৷ নির্বাচন কমিশনের নথি অনুযায়ী, 2022 সালে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করা এই দলের কার্যালয়ের ঠিকানা ছিল হাওড়ার বাঁকড়ার নটপাড়া এলাকায় ৷ আর সেই তথ্য সামনে আসতেই এলাকায় শুরু হয়েছে চর্চা ৷ স্থানীয়দের একাংশের দাবি, যে সংগঠনের নাম এখন জাতীয় রাজনীতির আলোচনায়, তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাঁরা বিশেষ কিছুই জানতেন না ৷
নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া আবেদনের ভিত্তিতে 2022 সালের 13 অক্টোবর প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল, 'ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া' নামে একটি রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশনের প্রস্তাব করা হয় ৷ বিজ্ঞপ্তিতে দলের কার্যালয়ের ঠিকানা হিসেবে উল্লেখ ছিল, বিবরা, হোল্ডিং নম্বর 479, গ্রাম নটপাড়া, পোস্ট অফিস বাঁকড়া, থানা বাঁকড়া, জেলা হাওড়া ও পিনকোড- 711403 ৷ আর এই রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি একটি ইংরেজি দৈনিক এবং হিন্দি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ৷
উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্রোহী সাংসদরা সম্প্রতি এনসিপিআই-এর সঙ্গে মিশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ আর সেই মতো, তাঁরা এনডিএ-তে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন ৷ বিদ্রোহী সাংসদদের প্রথম সারিতে থাকা কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, "দেশের স্বার্থে এনডিএ-র সঙ্গে কাজ করব ৷ এনডিএ-র সঙ্গে কাজ করলেও লোকসভায় আলাদা বসার আবেদন জানাব ৷"
ইতিমধ্যেই, লোকসভার স্পিকারের কাছে চিঠি দিয়ে এনসিপিআই-এর সঙ্গে মিশে যাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন বিদ্রোহী সাংসদরা ৷ ফলে হাওড়ার বাঁকড়ার একটি ঠিকানা থেকে রেজিস্ট্রেশনের আবেদন করা চার বছরের পুরনো দলটি হঠাৎই জাতীয় রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে ৷ তবে, স্থানীয়দের একাংশের দাবি, দলটির নাম এখন সংবাদ শিরোনামে এলেও তার রাজনৈতিক পরিচিতি বা বিস্তার সম্পর্কে তাঁরা এতদিন কার্যত অন্ধকারেই ছিলেন ৷
এই ঠিকানার আশপাশের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে উঠে এসেছে নানা তথ্য ৷ এলাকার বাসিন্দা উত্তম দাস বলছেন, "প্রথমে এখানে একটি হোম ছিল ৷ ওই হোমে একটি এনজিও-র ছাত্রছাত্রীরা থাকত, পড়াশোনা করত, বিভিন্ন স্কুলে যেত এবং ফিরে এসে এখানেই থাকত ৷ পরে জায়গাটি লিজ নেওয়া হয় ৷ তারপর থেকে সেখানে বিভিন্নরকম কাজকর্ম পরিচালিত হতো ৷"
তিনি বলেন, "2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় ওই জায়গা থেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপও দেখা গিয়েছিল ৷ মীরা সোরেন নামে এক তরুণী এখানে থাকতেন ৷ তাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল ৷ নির্বাচনের সময়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রচারের কাজ হয়েছিল ৷ ব্যানারে 'ন্যাশনাল স্টুডেন্টস পার্টি'-র নামও দেখা গিয়েছিল ৷"
তবে, এনসিপিআই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তম দাস স্পষ্ট বলেন, "কোন দল কী করছে, সে বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু জানি না ৷ গ্রামের কেউই এই বিষয়টি জানত না ৷ এখন আপনাদের কাছ থেকেই শুনছি ৷ এর বেশি আর কী বলব !" অপর এক স্থানীয় বাসিন্দারও দাবি, রাজনৈতিক দলের পরিচয় সম্পর্কে তাঁদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না ৷ তাঁর কথায়, "একবার এখানে একটি রাজনৈতিক সভা হয়েছিল ৷ প্রচুর লোকজন হয়েছিল ৷ মিডিয়াতেও বিষয়টি দেখেছিলাম ৷ কিন্তু, এখন শুনছি ওরা রাজনৈতিক দল গড়েছে ৷ বিষয়টা এখন আমাদের সামনে এসেছে ৷"