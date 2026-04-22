ভাতা-ঝালমুড়ির রাজনীতি নয়, অফিস পাড়া চাইছে সার্বিক 'পরিবর্তন'

ভাতা-ঝালমুড়ির রাজনীতি নয়, অফিস পাড়া চাইছে সার্বিক 'পরিবর্তন'
34 বছরের বাম শাসনকে বদলে এসেছিল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ 15 বছর পর কি ঘাসফুলের বিদায়ের পালা, কী বলছে ডালহৌসি স্কোয়ার...খোঁজ নিলেন সৌমিতা ভট্টাচার্য্য ৷
Published : April 22, 2026 at 7:05 PM IST
কলকাতা, 22 এপ্রিল: ভোট প্রচারের শেষ লগ্নে রাজ্য রাজনীতির আঙিনা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ৷ শাসক থেকে বিরোধী - সব রাজনৈতিক দলই এখন শেষ মুহূর্তের প্রচারে ব্যস্ত ৷ ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টায় একের পর এক চমক দিচ্ছে তারা ৷ তবে এবারের নির্বাচন যে অন্যবারের তুলনায় কিছুটা আলাদা, সেই অনুভূতি স্পষ্ট সাধারণ মানুষের কথাতেই ৷
কেন এমনটা মনে করছে গণদেবতা ? সেই কারণ খুঁজতেই কলকাতা শহরের পুরনো অফিস পাড়া অর্থাৎ ডালহৌসি এলাকায় পৌঁছে যায় ইটিভি ভারত ৷ সেখানে চায়ের কাপ, অফিসের গল্প আর রাজনৈতিক আলোচনার ফাঁকে উঠে এল ভোট নিয়ে নানা মতামত, প্রত্যাশা ও সংশয়।
সৌরভ প্রামাণিকের কথায়, এবারের নির্বাচনে বদলটা শুধু সংখ্যায় বা দফায় নয়, পুরো প্রক্রিয়াতেই ৷ তাঁর মতে, "এবার দফা অনেকটাই কমেছে, আর ভোটের যে প্রক্রিয়া আগে ছিল, সেটাও কিছুটা বদলেছে ৷" তবে, তিনি শুধু প্রশাসনিক পরিবর্তনের কথা বলছেন না ৷ তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে সাধারণ মানুষের মানসিকতার পরিবর্তনের কথাও ৷ কর্মসংস্থানের অভাব, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা - এসবই এবারের ভোটে বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করছেন সৌরভ ৷
তাঁর দাবি, "মানুষ এখন পেটে ভাত আর হাতে কাজ চাইছে ৷ শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, কর্মসংস্থান - এই বিষয়গুলো এখন মূল ইস্যু ৷" পাশাপাশি বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাও তাঁর কথায় স্পষ্ট ৷ বরং তিনি আশাবাদী বামপন্থীদের নিয়েও ৷ তিনি বলেন, সিপিআইএম ঘুরবে, বামপন্থীরা ভালো ফল করবে বলে আশা করছি ৷
দীর্ঘ 25 বছর ঝাড়খণ্ডের বোকারোতে চাকরি সূত্রে থেকেছেন সুকুমার চক্রবর্তী ৷ পরিবর্তনের পক্ষে মতপ্রকাশ করে বিজেপি আসুক সেটাই চান তিনি ৷ তাঁর যুক্তি, "সবাই তো সুযোগ পেয়েছে - কেউ 34 বছর, কেউ 15 বছর ৷ এবার বিজেপিকেও একবার সুযোগ দেওয়া উচিত ৷ তাদের অধিকাংশ হিন্দিভাষী লোক, তারা বাংলার জন্য কী করবে সেটা দেখতে হবে ৷"
তিনি মনে করেন, গণতন্ত্রে বিকল্পকে সুযোগ দেওয়াটাই স্বাভাবিক ৷ তবে, নির্বাচনে ভাষাকে ইস্যু করে তৈরি হওয়া বিতর্ককে তিনি গুরুত্ব দিতে নারাজ ৷ তাঁর মতে, "এসব ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা ছাড়া কিছু নয় ৷ এটা আমার মাতৃভূমি ৷ কেন আমার ভাষা আমি বলতে পারব না !"
গণেশ চক্রবর্তীর কথা ও শরীরিক ভাষায় ধরা পড়ল এক দোলাচল ৷ তিনি বলছেন, "পরিবর্তনের দরকার আছে ৷ কিন্তু, সেই পরিবর্তন আদতে হবে কি না, সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে ৷" তাঁর মতে, "বর্তমান শাসকদলই হয়তো আবার ক্ষমতায় আসতে পারে ৷ তবে, শেষ মুহূর্তে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনও সম্ভব ৷" অর্থাৎ, ভোটের ফলাফল নিয়ে অনিশ্চয়তা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে সম্ভাবনার জায়গাও ৷
রাজনীতির এই টানাপোড়েনের মাঝেই ঝালমুড়ি পর্যন্ত হয়ে উঠেছে প্রচারের প্রতীক ৷ প্রধানমন্ত্রীর রাজ্যে এসে ঝালমুড়ি খাওয়ার পরদিনই শাসকদলের প্রার্থীকেও সেই একই নৌকায় সওয়ার হতে দেখা যায় ৷ তবে, সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া অনেকটাই সরল ৷ এক বয়স্ক দম্পতির কথায়, "ঝালমুড়ি তো সবার, যে খায় তার - এতে রাজনীতি খোঁজার কোনও মানে হয় না ৷"
তবে তাঁদের মতে, এবারের নির্বাচনের মুড আলাদা ৷ সুনির্মল রায় বলছেন, "ইস্যু কী সেটা বলার থেকে, কোনটা ইস্যু নয় সেটা বলা কঠিন ৷" অর্থাৎ, তাঁর কথায় স্পষ্ট একাধিক সমস্যা একসঙ্গে মানুষের মনে প্রভাব ফেলছে ৷ তাঁর স্ত্রী সুস্মিতা রায়ের বক্তব্যে উঠে আসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক - সরকারি ভাতা নিয়ে নির্ভরশীলতা ৷ তাঁর মতে, "বসে বসে টাকা পেলে, কাজ করার আগ্রহ কমে যায়, এতে মানুষ কর্মবিমুখ হয়ে পড়ছে ৷"
অমিতের বক্তব্যে উঠে আসে গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক - ভোটাধিকার ৷ তাঁর অভিযোগ, অনেক বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, যা বড় প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে ৷ তাঁর কথায়, "যদি একজন লেজিটিমেট ভোটার ভোট দেওয়ার অধিকারই না-পান, তাহলে সেটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা ৷" পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ নিয়ে কিছুটা আতঙ্কও রয়েছে মানুষের মধ্যে ৷ তাঁর মতে, "হাওয়া কোন দিকে যাচ্ছে বলা কঠিন ৷ তবে, কিছু পরিবর্তন হয়তো আসতে পারে ৷"
অফিস পাড়ায় কাজ করেন সোহম পণ্ডা ৷ তাঁর কথায়, "অনেকেই ভোট দিতে পারছেন না ৷ এটা ঠিক নয়, আর এতে ফলাফলেও প্রভাব পড়বে ৷" তাঁর মতে, নতুন দলকে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে, তবে সেই পরিবর্তনের সঙ্গে কর্মসংস্থান ও শিল্পোন্নয়নের বিষয়টি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ৷ তিনি মনে করেন, "শুধু ভাতা নয়, স্থায়ী চাকরি ও শিল্পে বিনিয়োগই রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে ৷"
সব মিলিয়ে, পুরনো অফিস পাড়ার আড্ডা থেকে যে চিত্র উঠে এল, তা স্পষ্ট করে দেয় - এবারের নির্বাচনে একক কোনও ইস্যু নেই ৷ কর্মসংস্থান, ভোটাধিকার, অর্থনীতি, রাজনৈতিক পরিবর্তন, সামাজিক নিরাপত্তা - সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক জটিল সমীকরণ ৷ আর এই সমীকরণের ফলাফলই নির্ধারণ করবে বাংলার আগামী দিনের রাজনৈতিক দিশা ৷