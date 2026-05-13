20 বছরে বিধানসভায় সবচেয়ে কম মুসলিম বিধায়ক, কমেছে মহিলা জনপ্রতিনিধির সংখ্যাও

20 বছরে বিধানসভায় সবচেয়ে কম মুসলিম বিধায়ক, কমেছে মহিলা জনপ্রতিনিধির সংখ্যাও
2011 সালে বিধানসভায় সবচেয়ে বেশি ছিল মুসলিম বিধায়কের সংখ্যা ৷ তারপর থেকে কমতে শুরু করে সেই পরিসংখ্যান ৷
Published : May 13, 2026 at 7:51 PM IST
কলকাতা, 13 মে: ল্যান্ডস্লাইড ভিকট্রি নিয়ে প্রথমবার রাজ্যে ক্ষমতায় আসীন হয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ নানান রকম প্রতিশ্রুতি ও বিগত তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে জনরোষের কারণে এই বিপুল ব্যবধানে জয় পাওয়া গেছে বলে দাবি করছে শাসক শিবির বিজেপি ৷ কিন্তু, খামতি থেকে যাচ্ছে অন্য জায়গায় ৷ এবারের নির্বাচনে জয়ী মহিলা বিধায়কের সংখ্যা কমেছে ৷
পরিসংখ্যান বলছে তৃণমূল, বিজেপি মিলিয়ে 37 জন মহিলা বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন ৷ শতাংশের হিসাবে 12.67% ৷ কিন্তু, 2021 সালের নির্বাচনে 40 জন মহিলা বিধায়ক ছিলেন ৷ শতাংশের নিরিখে 13.6%, 2016 সালে 41 জন মহিলা বিধায়ক, অর্থাৎ 13.9 শতাংশ এবং 2011 সালে 34 জন মহিলা বিধায়ক ছিলেন ৷ তবে, 2006 সালে 35 জন মহিলা বিধায়ক ছিলেন ৷
একই ভাবে, পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শাসকদল বিজেপির কোনও মুসলিম বিধায়ক নেই ৷ এমনকি 294টি আসনের কোনওটিতেই মুসলিম সম্প্রদায় থেকে কাউকেই প্রার্থী করা হয়নি বিজেপির তরফে ৷ কিন্তু, বিরোধী শিবিরের একাধিক মুসলিম প্রার্থী ছিল ৷ তাঁদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন বিরোধী দল মিলিয়ে প্রায় 40টি কেন্দ্রের মুসলিম প্রার্থী জয়ী হয়েছেন ৷ যেখানে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবীর নওদা ও রেজিনগর দু’টি কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন ৷ ফলে মোট বিধায়ক সংখ্যা 39 জন ৷ এ দিন রেজিনগর কেন্দ্র থেকে ইস্তফা দিয়েছেন হুমায়ুন ৷ তবে, গত কুড়ি বছরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুসলিম বিধায়ক সংখ্যার পরিসংখ্যান অনুযায়ী সর্বনিম্ন ৷
শেষ 20 বছরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুসলিম বিধায়ক প্রতিনিধিত্বের পরিসংখ্যান:
বামফ্রন্ট সরকারের শেষ পর্যায়ে 2006 সালে 46 জন মুসলিম বিধায়ক ছিলেন ৷ তারপর 2011 সালে সরকার পরিবর্তনের পর ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ সে বছর নির্বাচনে মুসলিম বিধায়কের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৷ 46 থেকে বেড়ে 59 জন মুসলিম বিধায়ক নির্বাচিত হন ৷ পরে 2016 সালে সংখ্যাটা কমে যায় ৷ সেবার 56 জন বিধায়ক মুসলিম সম্প্রদায় থেকে ছিলেন ৷ 2021 সালে সংখ্যাটা আবারও কমে যায় ৷ সংখ্যা কমে 42 জনে (14.7 শতাংশ) দাঁড়ায় ৷ 2026 সালের নির্বাচনের পর বর্তমানে বিধানসভায় মুসলিম বিধায়কের সংখ্যা 39 জন ৷
2026 পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুসলিম বিধায়ক
- নওশাদ সিদ্দিকী, ভাঙড়, আইএসএফ
- মোস্তাফিজুর রহমান রানা, ডোমকল সিপিএম
- মাতাব শেখ, ফারাক্কা, কংগ্রেস
- জুলফিকার আলী, রানিনগর, কংগ্রেস
- হামিদুল রহমান, চোপড়া, তৃণমূল
- গোলাম রাব্বানী, গোয়ালপোখর, তৃণমূল
- মিনহাজুল আরেফিন আজাদ, চাকুলিয়া, তৃণমূল
- মোশারফ হোসেন, ইটাহার, তৃণমূল
- তোরাফ হোসেন মন্ডল, কুমারগঞ্জ, তৃণমূল
- মতিবুর রহমান, হরিশ্চন্দ্রপুর, তৃণমূল
- আব্দুর রহিম বক্সি, মালতিপুর, তৃণমূল
- মহঃ নজরুল ইসলাম, মোথাবাড়ি, তৃণমূল
- সাবিনা ইয়াসমিন, সুজাপুর, তৃণমূল
- মহ. নুর আলম, শামশেরগঞ্জ, তৃণমূল
- ঈমানী বিশ্বাস, সুতি, তৃণমূল
- আখরুজ্জামান, রঘুনাথগঞ্জ, তৃণমূল
- বাইরন বিশ্বাস, সাগরদিঘী, তৃণমূল
- ডা. আব্দুল আজিজ, লালগোলা, তৃণমূল
- রেয়াত হোসেন সরকার, ভগবানগোলা, তৃণমূল
- নিয়ামত শেখ, হরিহরপাড়া, তৃণমূল
- বাবর আলী, জলঙ্গি, তৃণমূল
- রূকবানুর রহমান, পলাশীপাড়া, তৃণমূল
- জেবের শেখ, চাপড়া, তৃণমূল
- আলিফা আহমেদ, কালিগঞ্জ, তৃণমূল
- বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন, বাদুড়িয়া, তৃণমূল
- কাশেম সিদ্দিকী, আমডাঙ্গা, তৃণমূল
- আনিসুর রহমান বিদেশ, দেগঙ্গা, তৃণমূল
- মহ. আব্দুল মাতিন, হাড়োয়া, তৃণমূল
- মহ. তৌসিফুর রহমান, বসিরহাট উত্তর, তৃণমূল
- মহ. বাহারুল ইসলাম, ক্যানিং পূর্ব, তৃণমূল
- মহ. শামীম আহমেদ মোল্লা, মগরাহাট পশ্চিম, তৃণমূল
- জাভেদ আহমেদ খান, কসবা, তৃণমূল
- আব্দুল খালেক মোল্লা, মেটিয়াব্রুজ, তৃণমূল
- ফিরহাদ হাকিম, কলকাতা বন্দর, তৃণমূল
- গুলশান মল্লিক, পাঁচলা, তৃণমূল
- ফায়জুল হক (কাজল শেখ), হাসান, তৃণমূল
- ডা. মোশাররফ হোসেন, মুরারই, তৃণমূল
- মোস্তাফিজুর রহমান সুমন, ভরতপুর, তৃণমূল
- হুমায়ুন কবীর, নওদা, AJUP