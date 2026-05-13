20 বছরে বিধানসভায় সবচেয়ে কম মুসলিম বিধায়ক, কমেছে মহিলা জনপ্রতিনিধির সংখ্যাও

2011 সালে বিধানসভায় সবচেয়ে বেশি ছিল মুসলিম বিধায়কের সংখ্যা ৷ তারপর থেকে কমতে শুরু করে সেই পরিসংখ্যান ৷

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷
Published : May 13, 2026 at 7:51 PM IST

কলকাতা, 13 মে: ল্যান্ডস্লাইড ভিকট্রি নিয়ে প্রথমবার রাজ্যে ক্ষমতায় আসীন হয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ নানান রকম প্রতিশ্রুতি ও বিগত তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে জনরোষের কারণে এই বিপুল ব্যবধানে জয় পাওয়া গেছে বলে দাবি করছে শাসক শিবির বিজেপি ৷ কিন্তু, খামতি থেকে যাচ্ছে অন্য জায়গায় ৷ এবারের নির্বাচনে জয়ী মহিলা বিধায়কের সংখ্যা কমেছে ৷

পরিসংখ্যান বলছে তৃণমূল, বিজেপি মিলিয়ে 37 জন মহিলা বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন ৷ শতাংশের হিসাবে 12.67% ৷ কিন্তু, 2021 সালের নির্বাচনে 40 জন মহিলা বিধায়ক ছিলেন ৷ শতাংশের নিরিখে 13.6%, 2016 সালে 41 জন মহিলা বিধায়ক, অর্থাৎ 13.9 শতাংশ এবং 2011 সালে 34 জন মহিলা বিধায়ক ছিলেন ৷ তবে, 2006 সালে 35 জন মহিলা বিধায়ক ছিলেন ৷

একই ভাবে, পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শাসকদল বিজেপির কোনও মুসলিম বিধায়ক নেই ৷ এমনকি 294টি আসনের কোনওটিতেই মুসলিম সম্প্রদায় থেকে কাউকেই প্রার্থী করা হয়নি বিজেপির তরফে ৷ কিন্তু, বিরোধী শিবিরের একাধিক মুসলিম প্রার্থী ছিল ৷ তাঁদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন বিরোধী দল মিলিয়ে প্রায় 40টি কেন্দ্রের মুসলিম প্রার্থী জয়ী হয়েছেন ৷ যেখানে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবীর নওদা ও রেজিনগর দু’টি কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন ৷ ফলে মোট বিধায়ক সংখ্যা 39 জন ৷ এ দিন রেজিনগর কেন্দ্র থেকে ইস্তফা দিয়েছেন হুমায়ুন ৷ তবে, গত কুড়ি বছরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুসলিম বিধায়ক সংখ্যার পরিসংখ্যান অনুযায়ী সর্বনিম্ন ৷

শেষ 20 বছরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুসলিম বিধায়ক প্রতিনিধিত্বের পরিসংখ্যান:

বামফ্রন্ট সরকারের শেষ পর্যায়ে 2006 সালে 46 জন মুসলিম বিধায়ক ছিলেন ৷ তারপর 2011 সালে সরকার পরিবর্তনের পর ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ সে বছর নির্বাচনে মুসলিম বিধায়কের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৷ 46 থেকে বেড়ে 59 জন মুসলিম বিধায়ক নির্বাচিত হন ৷ পরে 2016 সালে সংখ্যাটা কমে যায় ৷ সেবার 56 জন বিধায়ক মুসলিম সম্প্রদায় থেকে ছিলেন ৷ 2021 সালে সংখ্যাটা আবারও কমে যায় ৷ সংখ্যা কমে 42 জনে (14.7 শতাংশ) দাঁড়ায় ৷ 2026 সালের নির্বাচনের পর বর্তমানে বিধানসভায় মুসলিম বিধায়কের সংখ্যা 39 জন ৷

2026 পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুসলিম বিধায়ক

  1. নওশাদ সিদ্দিকী, ভাঙড়, আইএসএফ
  2. মোস্তাফিজুর রহমান রানা, ডোমকল সিপিএম
  3. মাতাব শেখ, ফারাক্কা, কংগ্রেস
  4. জুলফিকার আলী, রানিনগর, কংগ্রেস
  5. হামিদুল রহমান, চোপড়া, তৃণমূল
  6. গোলাম রাব্বানী, গোয়ালপোখর, তৃণমূল
  7. মিনহাজুল আরেফিন আজাদ, চাকুলিয়া, তৃণমূল
  8. মোশারফ হোসেন, ইটাহার, তৃণমূল
  9. তোরাফ হোসেন মন্ডল, কুমারগঞ্জ, তৃণমূল
  10. মতিবুর রহমান, হরিশ্চন্দ্রপুর, তৃণমূল
  11. আব্দুর রহিম বক্সি, মালতিপুর, তৃণমূল
  12. মহঃ নজরুল ইসলাম, মোথাবাড়ি, তৃণমূল
  13. সাবিনা ইয়াসমিন, সুজাপুর, তৃণমূল
  14. মহ. নুর আলম, শামশেরগঞ্জ, তৃণমূল
  15. ঈমানী বিশ্বাস, সুতি, তৃণমূল
  16. আখরুজ্জামান, রঘুনাথগঞ্জ, তৃণমূল
  17. বাইরন বিশ্বাস, সাগরদিঘী, তৃণমূল
  18. ডা. আব্দুল আজিজ, লালগোলা, তৃণমূল
  19. রেয়াত হোসেন সরকার, ভগবানগোলা, তৃণমূল
  20. নিয়ামত শেখ, হরিহরপাড়া, তৃণমূল
  21. বাবর আলী, জলঙ্গি, তৃণমূল
  22. রূকবানুর রহমান, পলাশীপাড়া, তৃণমূল
  23. জেবের শেখ, চাপড়া, তৃণমূল
  24. আলিফা আহমেদ, কালিগঞ্জ, তৃণমূল
  25. বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন, বাদুড়িয়া, তৃণমূল
  26. কাশেম সিদ্দিকী, আমডাঙ্গা, তৃণমূল
  27. আনিসুর রহমান বিদেশ, দেগঙ্গা, তৃণমূল
  28. মহ. আব্দুল মাতিন, হাড়োয়া, তৃণমূল
  29. মহ. তৌসিফুর রহমান, বসিরহাট উত্তর, তৃণমূল
  30. মহ. বাহারুল ইসলাম, ক্যানিং পূর্ব, তৃণমূল
  31. মহ. শামীম আহমেদ মোল্লা, মগরাহাট পশ্চিম, তৃণমূল
  32. জাভেদ আহমেদ খান, কসবা, তৃণমূল
  33. আব্দুল খালেক মোল্লা, মেটিয়াব্রুজ, তৃণমূল
  34. ফিরহাদ হাকিম, কলকাতা বন্দর, তৃণমূল
  35. গুলশান মল্লিক, পাঁচলা, তৃণমূল
  36. ফায়জুল হক (কাজল শেখ), হাসান, তৃণমূল
  37. ডা. মোশাররফ হোসেন, মুরারই, তৃণমূল
  38. মোস্তাফিজুর রহমান সুমন, ভরতপুর, তৃণমূল
  39. হুমায়ুন কবীর, নওদা, AJUP

