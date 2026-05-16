প্রতারণা-জালিয়াতি মামলা, কলকাতা থেকে গ্রেফতার উত্তর দিনাজপুরের টিএমসিপি সভাপতি

প্রতারণা-জালিয়াতি মামলা, কলকাতা থেকে গ্রেফতার উত্তর দিনাজপুরের টিএমসিপি সভাপতি
রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, গ্রেফতারির পর দাবি ধৃত টিএমসিপি নেতা রন্তু দাসের ৷ বেআইনি লটারি অফিস চালানোর অভিযোগ ৷
Published : May 16, 2026 at 8:40 PM IST
রায়গঞ্জ, 16 মে: আত্মগোপন করেও কোনও লাভ হল না ৷ অনুমোদনহীন লটারি অফিস রাখা, প্রতারণা, অসততা, জালিয়াতি, জাল নথি ব্যবহার-সহ একাধিক অভিযোগে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করা হল উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের সভাপতি রন্তু দাসকে ৷ শনিবার তাঁকে রায়গঞ্জে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ তবে, তাঁকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে দাবি করলেন রন্তু ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর, শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে একাধিক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন ৷ সেখানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের বার্তা দিয়েছেন তিনি ৷ আর তারপরেই রাজ্য জুড়ে দুর্নীতি, তোলাবাজি-সহ একাধিক মামলায় তৃণমূলের বহু নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তবে, উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের সভাপতি রন্তু দাস ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকেই পলাতক ছিলেন ৷
তাঁর বিরুদ্ধে আগে থেকেই অনুমোদনহীন লটারি অফিস রাখা, প্রতারণা, অসততা, জালিয়াতি, জাল নথি ব্যবহারের অভিযোগ ছিল ৷ রাজ্যে তৃণমূল সরকারের পতন নিশ্চিত বুঝেই, তিনি গা-ঢাকা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ৷ তবে, শেষরক্ষা হয়নি ৷ শুক্রবার রাতে রায়গঞ্জ থানার একটি দল কলকাতার একটি হোটেল থেকে রন্তু দাসকে গ্রেফতার করে ৷ এদিন সকালে তাঁকে রায়গঞ্জে নিয়ে আসা হয়েছে ৷
সেখানেই রন্তু দাবি করেন, "আমার বিরুদ্ধে কোনও মামলা নেই ৷ এটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ৷ যে নতুন দল সরকারে এসেছে, এটা তাদের ক্ষোভ থেকে করছে ৷ তারাও অনেক পরিশ্রম করেছে ৷ হয়তো আগে তাদের সঙ্গে কিছু হয়েছে, তার জন্য এখন প্রতিশোধ নিচ্ছে ৷ আর আমার বিরুদ্ধে কোনও জামিন অযোগ্য ধারা নেই ৷" তবে, থানায় ঢোকার আগে এই তৃণমূল ছাত্র নেতা দাবি করেন, তাঁকে কলকাতা থেকে নয়, রায়গঞ্জ থেকেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
এ নিয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলেন, "পুলিশকে সাধুবাদ জানাই ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের আরও অনেকেই এসব সামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত আছে ৷ এই সরকার ভয়মুক্ত, স্বচ্ছ পরিবেশ গঠন করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে ৷ কেউ যদি দোষ করে, তাকে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি ৷ যত দুর্নীতিবাজ মাফিয়া রয়েছে, তাদের হাত থেকে বাংলার মানুষ মুক্তি চায় ৷"
অনুমোদনহীন লটারি অফিস চালানো, প্রতারণা, অসততা, জালিয়াতি, জাল নথি ব্যবহারের অভিযোগে বিএনএস-এর 297, 318(2), 318(4), 336(3), 340(2) ও লটারি রেগুলেশন অ্যাক্টের 04/7(3) ধারায় পুলিশ মামলা রুজু করেছে ৷ সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, "রন্তু দাসের বিরুদ্ধে অবৈধ লটারি ও লোটো সক্রিয় আছে ৷ মূল পান্ডা হিসেবে ছিল রন্তু দাস ৷ তদন্ত চলছে, সরাসরি এরা যুক্ত আছে ৷ এটুকু আমি বলতে পারি ৷"