চোরকে চোর বলতে ভয় পাই না ! মমতা-অভিষেকের বিরুদ্ধে গান বেঁধে ভবানীপুরে শুভেন্দুর প্রচারে শিল্পী

চোরকে চোর বলতে ভয় পাই না ! মমতা-অভিষেকের বিরুদ্ধে গান বেঁধে ভবানীপুরে শুভেন্দুর প্রচারে শিল্পী
গানের কথায় রয়েছে তৃণমূল সরকারের আমলে চাকরি, রেশন, কয়লা-সহ বিভিন্ন দুর্নীতির কথাও ৷
Published : April 27, 2026 at 6:31 PM IST
জলপাইগুড়ি, 27 এপ্রিল: নির্বাচনী লড়াইয়ে স্লোগানের পাশাপাশি ইদানিং বেশ জনপ্রিয় প্রচারমূলক গান ও প্যারোডি ৷ একটা সময়ে গান ও প্যারোডির অস্ত্রে শান দিয়ে ভোটের লড়াই জমিয়ে দিয়েছিল 'টুম্পা সোনা', 'আন্টাভা', 'খেলা হবে'৷ ছাব্বিশের নির্বাচনেও একদিকে পাড়ার মোড়ে মোড়ে যেমন বাজছে 'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা', তেমনই কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে 'পালটানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার'-এর মতো প্রচার-গান ৷ ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর প্রচারে এমনই কয়েকটি গান বেঁধেছেন কোচবিহারের শিল্পী মনীন্দ্র বর্মন ৷ তাঁর গানের প্রতিটি লাইনে নিশানা করা হয়েছে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷
'কয়লা ভাইপো, চটি পিসির বিদায় বিসর্জন । জাগো বাংলার জনগণ, চাই পরিবর্তন ।' গানের কথায় এর পাশাপাশি রয়েছে তৃণমূল সরকারের আমলে চাকরি, রেশন, কয়লা-সহ বিভিন্ন দুর্নীতির কথাও ৷
গত বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপশাসনের' বিরুদ্ধে গান লিখে চক্ষুশূল হয়েছিলেন কোচবিহার জেলার মাথাভাঙার বাসিন্দা মনীন্দ্র বর্মন ৷ ভাওয়াইয়া গান গেয়ে এলাকায় তিনি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন । গত বছর থেকেই তিনি রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে একের পর এক গান বেঁধে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে থাকেন ৷ এতেই তাঁর উপর বেজায় চটে শাসকদল তাঁর বিরুদ্ধে চড়াও হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে ৷ অভিযোগ, মাথাভাঙা থানার পুলিশ শিল্পীকে হেনস্তা করে ।
শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী তাঁকে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে মারারও নাকি হুমকি দেন বলে অভিযোগ । কিন্তু তাতেও থেমে থাকেনি মনীন্দ্র । সেই সময় বিরোধী দলেনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সব ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন বলে জানা যায় । আর সেই আশ্বাস পাওয়ার পর থেকেই আরও ঝাঁঝালো ভাষায় গান তৈরি করতে থাকেন শিল্পী ৷
সোশাল মিডিয়ার পাশাপাশি সরাসরি তিনি বিজেপি মঞ্চে সেই গান গাওয়া শুরু করেন । উত্তরবঙ্গ বিজেপির নির্বাচনী সভা মঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের বিরুদ্ধে ও মমতা-অভিষেকের বিরুদ্ধে মনীন্দ্র তাঁর লেখা গান পরিবেশন করতে থাকেন । এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের নেতাদের মঞ্চেও সেই গান পরিবেশন করেন তিনি ।
আর এবার ভবানীপুরে শুভেন্দুর সমর্থনে প্রচারের জন্য বেশ কয়েকটা গান বেঁধেছেন মনীন্দ্র বর্মন ৷ তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে গান লিখে আমি প্রচার করছি । আমি মনে করি প্রত্যেকটা শিল্পীর উচিত অপশাসনের বিরুদ্ধে সরব হওয়া । আমিও তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে গান লিখে সরব হয়েছি । এক বছর আগে আমার বাড়িতে পুলিশ আসে । আমার গান সোশাল মিডিয়া থেকে ডিলিট করতে চাপ দেওয়া হয় । কিন্তু আমি থেমে থাকিনি । আমি ভবানীপুরে 13টি সভায় গান গেয়ে প্রচার করেছি, খুব ভালো সাড়া পেয়েছি । একজন শিল্পীর সমাজের নোংরামো গুলো তুলে ধরা উচিত ।"
তিনি আরও বলেন, "30-35 টা গান আমি লিখেছি । কলকাতার ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর প্রচারে এসেছি । আমার গান শোনার পরে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন । আমাকে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়েছে । কয়লা চুরি, বালি চুরি, চাকরি চুরি, রেশন চুরি হয়েছে । তাই আমি দুর্নীতিগুলোকে তুলে ধরেছি । চোরকে চোর বলতে আমি ভয় পাই না ।"