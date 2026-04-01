'উত্তরবঙ্গ আমাদের ঘাঁটি, এবার লক্ষ্য 45 আসন !' ভোটের আগে বার্তা আনন্দময়ের

'উত্তরবঙ্গ আমাদের ঘাঁটি, এবার লক্ষ্য 45 আসন !' ভোটের আগে বার্তা আনন্দময়ের
চিকেন নেক থেকে প্রতিপক্ষ প্রার্থী ৷ ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন ৷ লিখলেন শুভদীপ রায় নন্দী ৷
Published : April 1, 2026 at 6:33 PM IST
মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, 1 এপ্রিল: ভোটের লড়াই যত এগোচ্ছে, ততই চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ । সেই আবহে নিজের কেন্দ্র নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন । 2021 সালে রেকর্ড ব্যবধানে জয় পেয়েছিলেন । এবারও তাঁকেই প্রার্থী করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি । অন্যদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে, প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক শঙ্কর মালাকারকে, যিনি সম্প্রতি দলবদল করেছেন । এই প্রেক্ষাপটে ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন ৷
প্রশ্ন: বিগত পাঁচ বছর নিয়ে কী বলবেন?
আনন্দময়: খুব ভালো কেটেছে, এটা বলব না । গত 15 বছরে রাজ্যের মানুষ ভালো নেই । সর্বত্র দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার । সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে । বিশেষ করে মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা বাড়ছে । মানুষ যখন ভালো নেই, তখন একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমরাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না । তবে একটা পরিবর্তনের হাওয়া বইছে, মানুষ সেটা চাইছে, আর আমরা সেই পরিবর্তনের জন্যই কাজ করছি ।
প্রশ্ন: বিধায়ক হিসেবে কতটা কাজ করতে পেরেছেন?
উত্তর: বিরোধী দলের বিধায়ক হিসেবে সীমাবদ্ধতা থাকে, এটা সকলেই জানেন । তবুও মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি । অনেক জায়গায় কাটমানির রাস্তায় বাধা দিয়েছি । উন্নয়নের জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তার কিছু বাস্তবায়িত হয়েছে, কিছু এখনও বাকি । এলাকায় সোলার লাইট বসানো হয়েছে, স্কুলে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, পানীয় জলের প্রকল্প হয়েছে । নকশালবাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত 40 জন ব্যবসায়ীকে প্রায় 10 লক্ষ টাকার সহায়তা দিয়েছি । এসবই মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার থেকে ।
প্রশ্ন: প্রতিপক্ষ প্রার্থী বদল হয়েছে। এতে কোনও প্রভাব পড়বে?
উত্তর: একেবারেই না । যিনি এখন প্রার্থী হয়েছেন, তিনি আগে দু’বার এই কেন্দ্রেরই বিধায়ক ছিলেন । নিজেই স্বীকার করেছেন যে বিশেষ কাজ করতে পারেননি । দীর্ঘ 50 বছর কংগ্রেস করার পর ভোটের ঠিক আগে দলবদল করেছেন । মানুষ বোঝে কেন এই সিদ্ধান্ত । আমি মনে করি, তিনি নিজের স্বার্থেই দল বদলেছেন । আগের নির্বাচনে তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে । এবারও তাঁর লড়াই জেতার জন্য নয়, জামানত বাঁচানোর জন্য । গতবার 71 হাজার ভোটে জিতেছিলাম, এবার সেটাকে এক লক্ষে নিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য।
প্রশ্ন: আপনার কেন্দ্রে গ্রাম ও শহর,দু'ধরনের ভোটারই রয়েছেন । প্রচারে কেমন সাড়া?
উত্তর: আমার এলাকায় অনেকটাই শহুরে পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে, কিন্তু প্রশাসনিকভাবে এখনও গ্রাম হিসেবেই গণ্য হয় । আগে থেকেই আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছি বাগডোগরা, শিবমন্দিরের মতো এলাকাগুলিকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের আওতায় আনা হোক, অথবা আলাদা পুরসভা গঠন করা হোক । প্রচারে গ্রাম ও শহর, দুই জায়গাতেই সমানভাবে যাচ্ছি । মানুষের সাড়া খুবই ইতিবাচক ।
প্রশ্ন: এলাকায় জঙ্গল দখল, অবৈধ নির্মাণ ও নদী দখলের অভিযোগ উঠছে...
উত্তর: অভিযোগ একেবারেই সত্যি । কারণ, পঞ্চায়েত থেকে মহকুমা পরিষদ সবই তৃণমূলের দখলে । শহরাঞ্চলে কোনও বৈধ অনুমতি ছাড়াই নির্মাণ হচ্ছে । গ্রামে নদী দখল হয়ে যাচ্ছে । এসব নিয়ে মানুষের ক্ষোভ রয়েছে । মানুষ বুঝে গিয়েছে কারা দায়ী । নির্বাচনে তারই জবাব দেবে মানুষ।
প্রশ্ন: এসআইআর ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি ভোটে প্রভাব ফেলবে?
উত্তর: খুব একটা প্রভাব পড়বে বলে মনে করি না । এসআইআর এর কাজ এখনও চলছে । আমার কেন্দ্রে প্রায় 6 হাজার নাম বাদ পড়েছে এবং 8 হাজার নাম এখনও বিচারাধীন । সময় আছে, আশা করি সব নামই তালিকায় উঠে আসবে । মানুষ উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার পক্ষে ভোট দেবে ।
প্রশ্ন: উত্তরবঙ্গ বরাবরই বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। এবার ফলাফল কেমন হবে?
উত্তর: উত্তরবঙ্গ সবসময়ই আমাদের শক্ত ঘাঁটি । গতবার 54টির মধ্যে 30টি আসনে জয় পেয়েছিলাম । এবার লক্ষ্য 45টি আসন । মানুষের যে সাড়া পাচ্ছি, তাতে সেই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব বলেই মনে হচ্ছে ।
প্রশ্ন: 'চিকেন নেক' অঞ্চলের পরিকাঠামো নিয়ে কী ভাবনা?
উত্তর: এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় । কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখছে । যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সমাধানের কাজ চলছে । আগামী দিনে আরও উন্নয়ন হবে ।
এবারের ভোটে উত্তরবঙ্গ থেকে বিজেপির বড় জয়ের বিষয়ে প্রত্যয়ী আনন্দময় বর্মন । এখন দেখার, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির মানুষ তাঁর এই 'প্রত্যয়ে' সিলমোহর দেন কি না ।
আরও পড়ুন: