বাসন্তীতে বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর ! আগ্নেয়াস্ত্র ছিনতাইয়ের চেষ্টার অভিযোগ, বুথ ঘিরে তাণ্ডব

বাসন্তীতে বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর ! আগ্নেয়াস্ত্র ছিনতাইয়ের চেষ্টার অভিযোগ, বুথ ঘিরে তাণ্ডব
Published : April 29, 2026 at 11:53 AM IST
বাসন্তী, 29 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার ভোটের দিনেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্র । 76 নম্বর বুথকে ঘিরে হঠাৎ করেই ছড়াল উত্তেজনা । অভিযোগ, বুথ পরিদর্শনে গিয়ে হামলার মুখে পড়েন বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দার । শুধু তাই নয়, তাঁর গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি নিরাপত্তারক্ষীর আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টারও অভিযোগ উঠেছে । ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায় ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, ভোটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এদিন সকালে ওই বুথে পৌঁছন বিকাশ সর্দার । সেই সময় আচমকাই একদল দুষ্কৃতী তাঁর গাড়িকে ঘিরে ধরে । শুরু হয় বচসা, যা অল্প সময়ের মধ্যেই রূপ নেয় উত্তেজনায় । অভিযোগ, এরপরই প্রার্থীর গাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর চালায় হামলাকারীরা । পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে যখন নিরাপত্তারক্ষীর কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ ।
সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে । অভিযোগ, ঘটনাস্থলে বাহিনী মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও তারা সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করেনি । বিজেপির দাবি, এটি নিরাপত্তা ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতা । দলের নেতারা জানিয়েছেন, কেন দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা গেল না, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবেন তাঁরা ।
অন্যদিকে, ঘটনার পরপরই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ ও বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন । পুলিশের দাবি, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দোষীদের চিহ্নিত করে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে । যদিও এই ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর ।
তবে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস । শাসক দলের দাবি, এটি বিরোধীদের পরিকল্পিত 'নাটক', যার উদ্দেশ্য ভোটের দিনে অযথা উত্তেজনা সৃষ্টি করা । তাদের কথায়, বাসন্তীতে ভোট মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে, বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে অযথা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে ।
ভোটের দিনেই এমন হিংসার অভিযোগে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে । কড়া নিরাপত্তার বলয়ের মধ্যেও কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন । বাসন্তীর এই ঘটনাকে ঘিরে দ্বিতীয় দফার ভোটে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । এখন নজর তদন্তের দিকে, এই ঘটনার পেছনে কারা, আর তাদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেয় প্রশাসন, সেটাই দেখার ।
