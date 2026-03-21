অভিষেকের ফোনেও গলল না বরফ, রাজনৈতিক সন্ন্যাসে অভিমানী মঞ্জু
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে দলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন নোয়াপাড়ার বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক মঞ্জু বসু। তুললেন বিস্ফোরক অভিযোগও।
Published : March 21, 2026 at 9:47 PM IST
ব্যারাকপুর (উত্তর 24 পরগনা), 21 মার্চ: তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোনেও বরফ গলল না! শেষ পর্যন্ত দলের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে রাজনৈতিক সন্ন্যাস নিলেন নোয়াপাড়ার বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল নেত্রী মঞ্জু বসু। শাসক দলের প্রাক্তন এই 'অভিমানী' বিধায়ক দলেরই সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে কার্যত ক্ষোভ উগরে দিলেন সংবাদমাধ্যমের সামনে। শনিবার নোয়াপাড়া বিধানসভা এলাকায় নিজের বাড়িতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দল ছাড়ার কারণ ব্যাখা করতে গিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন তৃণমূলের প্রবীণ নেত্রী মঞ্জু বসু।
তিনি বলেন, "দল থেকে শুধু অপমান ছাড়া কিছুই পেলাম না। সবার আগে মান-সম্মান। শিক্ষিত সমাজ সেটাই আশা করে। যাঁরা মেরুদণ্ড সোজা রেখে রাজনীতি করে তাঁরা সব সময় চাইবে আগে মান, তার পর যাক প্রাণ!"
কেন দলের প্রতি এত আক্ষেপ আপনার? এই প্রসঙ্গে জবাব দিতে গিয়ে কার্যত তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেই আঙুল তোলেন দলের এই বিদায়ী বিধায়ক। এই নিয়ে মঞ্জু বসু বলেন, "যাঁর কাছ থেকে অসম্মানিত হয়েছি, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন! তিনি স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হাত ধরেই এক সময় তৃণমূলের হয়ে রাজনীতি শুরু করি। আমি রাজনীতির লোক নই। কোনও দিন রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হতে চাইনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনে সাড়া দিয়েই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম। এখন উনিই আবার রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তার মানে দল থেকে বিতাড়িত করলেন। সেখানে তৃণমূল দলে থাকার তো প্রশ্নই নেই।"
তিনি আরও বলেন, "অপমানিত হওয়ার পর কেউ যদি ভুল বুঝতে পেরে ভোটে টিকিটও দিতেন, তা আমি প্রত্যাখ্যান করতাম। প্রার্থীও হতাম না। আমার মেরুদণ্ড বাঁকা নয়। এত অপমান সহ্য করেও দলে থেকে রাজনীতি করার প্রশ্নই আসে না। রাজনীতি থেকে আমি ফায়দা লুটতে আসিনি।"
তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে কেউ যোগাযোগ করেছিল কি না? সেই প্রশ্নের জবাবে 'অভিমানী' মঞ্জু বসু বলেন, "তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই বিষয়ে কোনও কথা হয়নি। দু'দিন আগে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করেছিলেন। তিনি আমাকে অনুরোধ করেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচার করতে। আমি তাঁকে স্পষ্টত জানিয়ে দিই, দলে যখন আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। যিনি আমায় রাজনীতি থেকে দূরে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন, তখন প্রশ্নই আসে না প্রার্থীর হয়ে কাজ করার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেন কথা বলতে যাবে? তিনিই তো আমাকে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিলেন। আবার তিনিই আমাকে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিতে বাধ্য করালেন। এই নিয়ে কিছু বলার নেই। কারণ, দলটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। টিকিট দেওয়া না-দেওয়া সম্পূর্ণ তাঁর ব্যাপার।"
এদিকে, তাঁর প্রয়াত স্বামী (তৃণমূল নেতা বিকাশ বসু)-র ছবিকে ব্যবহার করে তৃণমূল দল ভোটে রাজনৈতিক ফায়দা লুটেছে বলে এদিন বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল নেত্রী মঞ্জু বসু। স্বামী খুনে বিচার না-মেলা নিয়েও এদিন তাঁর পুরনো দলকে কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। একই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি অন্য কোনও দলে যোগ দেবেন না৷
প্রসঙ্গত, গত 5 ফেব্রুয়ারি এসআইআর-এর বিরোধিতায় কলকাতার মেট্রো চ্যানেলের সামনে ধরনায় বসেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরের দিন অর্থাৎ 6 ফেব্রুয়ারি সেই ধরনা মঞ্চে হাজির হন নোয়াপাড়ার বিধায়ক মঞ্জু বসু। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীকে প্রণাম করতে গিয়ে সেদিন জনসমক্ষে তিনি চরম লাঞ্ছিত হন। মঞ্চ থেকে একপ্রকার নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগও ওঠে।
সেই ঘটনার পর থেকে দলের থেকে দূরত্ব বাড়াতে থাকেন তৃণমূলের প্রবীণ এই নেত্রী। সেই দূরত্ব আরও বাড়ে দলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই। নোয়াপাড়া কেন্দ্র থেকে এবারে আর প্রার্থী করা হয়নি তিনবারের বিধায়ক মঞ্জু বসুকে। তাঁর জায়গায় দলের তরফে টিকিট দেওয়া হয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে। যদিও, দলের থেকে কিছু পাওয়ার আশায় রাজনীতির সঙ্গে তিনি যুক্ত হননি বলেও এদিন দাবি করেছেন।