'প্রতিহিংসা নয়, রাজনীতি হোক উন্নয়ন নিয়ে', তামান্না ইস্যুতে কালীগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী

'প্রতিহিংসা নয়, রাজনীতি হোক উন্নয়ন নিয়ে', তামান্না ইস্যুতে কালীগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী
কালীগঞ্জে ভোটের লড়াইয়ে তামান্নার মা । ফলে লড়াই এখানে আরও সংবেদনশীল। ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথায় সাহাজান পুরকাইত ও সৌমিতা ভট্টাচার্য্যর মুখোমুখি তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ ৷
Published : April 26, 2026 at 9:14 PM IST|
Updated : April 26, 2026 at 9:20 PM IST
কালীগঞ্জ, 26 এপ্রিল: নদিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র কালীগঞ্জে এবারের ভোট যেন শুধু রাজনৈতিক লড়াই নয়, আবেগ, অভিযোগ এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির জটিল মিশ্রণ । গত উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ আবারও প্রার্থী হয়েছেন । তবে এবারের নির্বাচনে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে ছোট্ট তামান্নার মৃত্যু, যা ইতিমধ্যেই রাজ্যের রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে ।
উপনির্বাচনে আলিফার জয়ের পর বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমার আঘাতে তামান্নার মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে । সেই ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি । বরং এবারের নির্বাচনে সেই আবেগকেই হাতিয়ার করেছে বিরোধী শিবির । তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিনকে প্রার্থী করেছে সিপিএম । ফলে লড়াই এখন আরও সংবেদনশীল, আরও তীক্ষ্ণ ।
এই প্রেক্ষাপটে প্রচারের শেষ লগ্নে তামান্না ইস্যু থেকে শুরু করে সংখ্যালঘু ভোট, বিজেপির চ্যালেঞ্জ, উন্নয়নের খতিয়ান- একাধিক প্রসঙ্গে ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক আলিফা আহমেদ ।
ইটিভি ভারত: প্রচারের ময়দানে কেমন সাড়া পাচ্ছেন ?
আলিফা আহমেদ: খুবই ভালো সাড়া পাচ্ছি । কালীগঞ্জ বরাবরই তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি । উপনির্বাচনে জেতার পর থেকেই আমি মানুষের মধ্যে রয়েছি । শুধু ভোটের সময় নয়, গত কয়েক মাস ধরে প্রতিটি এলাকায় গিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শুনেছি । আমি নিজেকে কালীগঞ্জের মেয়ে হিসেবেই দেখি । সেই জায়গা থেকে মানুষের আশীর্বাদ পাব বলে বিশ্বাস ।
ইটিভি ভারত: তামান্নার মৃত্যু নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণ, কী বলবেন ?
আলিফা: তামান্নার মতো একটি ছোট্ট মেয়ের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক । একজন মা হিসেবে, একজন নারী হিসেবে এই শোক আমি অনুভব করি । কিন্তু আমি মনে করি, কোনও শিশুর মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি হওয়া উচিত নয় । গণতন্ত্রে প্রত্যেকের লড়াই করার অধিকার আছে, সিপিএম তাদের প্রার্থী দিয়েছে, সেটা তাদের সিদ্ধান্ত । আমি রাজনৈতিকভাবে লড়ছি, ব্যক্তিগতভাবে কোনও বিদ্বেষ নেই ।
ইটিভি ভারত: তামান্নার মাকে প্রার্থী করা, এতে ভোটের সমীকরণ বদলাবে ?
আলিফা: মানুষের আবেগকে আমি সম্মান করি । কিন্তু ভোটে শেষ কথা বলবে উন্নয়ন ও কাজ । আমি গত কয়েক মাসে যা কাজ করেছি, মানুষ তা দেখেছে । তাই আবেগের বাইরে গিয়ে মানুষ উন্নয়নের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেবে বলে মনে করি । আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছি, প্রতিহিংসায় নেই ৷ রাজনীতি হোক উন্নয়ন নিয়ে ৷
ইটিভি ভারত: অভিযোগ উঠেছে, ঘটনার পর আপনি তামান্নার পরিবারের পাশে দাঁড়াননি ?
আলিফা: আমরা দেখা করতে চেয়েছিলাম । কিন্তু খুব দ্রুত বিষয়টি রাজনৈতিক হয়ে যায় । বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা সেখানে যাতায়াত শুরু করেন । তবুও আমি বলব, ভবিষ্যতে অবশ্যই তাঁর সঙ্গে দেখা করব । সমবেদনা জানানো আমার দায়িত্ব ।
ইটিভি ভারত: সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হলে বিজেপি কি সুবিধা পাবে ?
আলিফা: আমি তা মনে করি না । কালীগঞ্জের মানুষ রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সচেতন । বিজেপি যে ধরনের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে, তা মানুষ বোঝে । আমাদের এখানে মূল লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে । সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না ।
ইটিভি ভারত: উন্নয়ন ইস্যুতে আপনি কী কী কাজ করেছেন ?
আলিফা: আমার বাবার শুরু করা অনেক কাজ আমি সম্পূর্ণ করেছি । একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল চালু করেছি । হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নত করার কাজ করেছি । বাসস্ট্যান্ড, রাস্তা, স্কুল বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে । আট মাসের মধ্যে যতটা সম্ভব করেছি ।
ইটিভি ভারত: স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কী ?
আলিফা: স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করা আমার প্রথম অগ্রাধিকার । হাসপাতালগুলিতে পরিকাঠামো বাড়াতে চাই । সিজারিয়ান পরিষেবা চালু করতে চাই, যাতে মানুষকে বাইরে যেতে না হয় । রেফারেল কমানোও গুরুত্বপূর্ণ । চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে কোথায় ঘাটতি আছে, তা চিহ্নিত করেছি ।
ইটিভি ভারত: কর্মসংস্থান নিয়ে কী ভাবছেন ?
আলিফা: চিনি কল নিয়ে আলোচনা হয়েছে । সেখানে নতুন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যায় কি না, তা দেখব । শিল্পের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন ঘটাতে চাই ।
ইটিভি ভারত: পরিকাঠামো উন্নয়নে আপনার পরিকল্পনা কী ?
আলিফা: স্টেডিয়ামের কাজ প্রায় শেষ । রাস্তা, আলো, ব্রিজ- সব ক্ষেত্রেই উন্নয়ন হয়েছে । বল্লভপাড়া ও রামনগর ঘাটে ব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে । গঙ্গার ধারে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেব ।
ইটিভি ভারত: পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ?
আলিফা: সবুজায়নের উপর জোর দেব । যেখানে সম্ভব, গাছ লাগানো হবে । নদীভাঙন রোধে কাজ করতে চাই । গঙ্গার ধারকে আরও উন্নত করতে চাই ।
ইটিভি ভারত: ভোটারদের উদ্দেশে আপনার বার্তা কী ?
আলিফা: আমি মানুষের সেবা করার সুযোগ চাই । আমার বাবা সারা জীবন কালীগঞ্জের জন্য কাজ করেছেন । আমিও সেই পথেই চলতে চাই । মানুষ যদি আমাকে সুযোগ দেন, আমি আরও কাজ করতে পারব ।
কালীগঞ্জে এবারের নির্বাচন একেবারেই আলাদা মাত্রা পেয়েছে । একদিকে তামান্নার মৃত্যু ঘিরে আবেগ ও ক্ষোভ, অন্যদিকে উন্নয়ন ও সংগঠনের জোর । তৃণমূল যেখানে নিজেদের কাজের খতিয়ান তুলে ধরছে, সেখানে বিরোধীরা তুলে ধরছে অভিযোগ ও সহানুভূতির রাজনীতি ।
সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই কেন্দ্রে লড়াই এখন ত্রিমুখী হলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শাসক ও বিজেপির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ । শেষ পর্যন্ত, আবেগ না উন্নয়ন কোনটি বেশি প্রভাব ফেলবে, তা নির্ধারণ করবে ভোটাররাই ।
