নির্বাচন বলে আলাদা কোনও প্রস্তুতি নেই, সারা বছরই মানুষের মধ্যে আছি: প্রদীপ মজুমদার
আমাদের সরকারকে কলুষিত করার জন্য বিজেপি অনেক অপপ্রচার করছে । কিন্তু প্রতিটি নির্বাচনে আমাদের আসন বেড়েছে, মানে মানুষ আমাদের কাজের উপর ভরসা রাখছেন ।
Published : March 18, 2026 at 4:34 PM IST
সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়
দুর্গাপুর, 18 মার্চ: আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা না হলেও এসআইআর এর দৌলতে বাংলার মাটিতে নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে । 2026 সালের বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে রাজনৈতিক ময়দানে ক্রমেই তীব্র হচ্ছে লড়াই । একদিকে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প ও উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে চতুর্থবারের জন্য ক্ষমতায় ফেরার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে । অন্যদিকে বিজেপি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনুপ্রবেশে মদত-সহ নানা অভিযোগ তুলে ক্ষমতার পালাবদলের ডাক দিচ্ছে ।
এই আবহে একান্ত সাক্ষাৎকারে ইটিভি ভারতকে কেন্দ্র–রাজ্য সম্পর্ক, 100 দিনের কাজ এবং রাজ্য সরকারের প্রকল্প—সব বিষয়েই খোলামেলা মতামত জানালেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় দফতরের মন্ত্রী তথা দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান কৃষি উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদার ।
রইল সাক্ষাৎকারের অংশ—
প্রশ্ন: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আপনারা কতটা প্রস্তুত ?
প্রদীপ মজুমদার (মন্ত্রী): দেখুন, আমাদের কাছে নির্বাচন বলে আলাদা কোনও প্রস্তুতির বিষয় নেই । আমরা গত পাঁচ বছর ধরেই মানুষের মধ্যে আছি । আমাদের নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও ভাবেন না যে নির্বাচন অনেক দূরে । তিনি প্রতিনিয়ত মানুষের কথা ভাবেন । মানুষের সমস্যা, মানুষের প্রয়োজন—সেই জায়গা থেকেই রাজ্যে নানা জনমুখী প্রকল্প চালু হয়েছে ।
শুধু প্রকল্প ঘোষণা করাই নয়, সেই প্রকল্পের সুবিধা মানুষ ঠিকমতো পাচ্ছেন কি না, সেটাও মুখ্যমন্ত্রী নিজে খোঁজ নেন । দেশের রাজনীতিতে এমন উদাহরণ খুব কমই দেখা যায় । তিনি কখনও সরকারকে শুধু কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি । প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে জেলায় জেলায় গিয়েছেন, সরাসরি মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন । অনেক সময় প্রেক্ষাগৃহে, কখনও খোলা মঞ্চে—প্রান্তিক মানুষের সমস্যার কথা শুনেছেন । শুধু শোনা নয়, দ্রুত সমাধানের নির্দেশও দিয়েছেন । সেই বৈঠকগুলোতে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবসহ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকরা উপস্থিত থাকতেন । তিনি সেখানেই জিজ্ঞাসা করতেন—কোন প্রকল্প কতদূর এগিয়েছে, কত মানুষ তার সুবিধা পাচ্ছেন ।
উদাহরণ হিসেবে বলি, 100 দিনের কাজের ক্ষেত্রে তিনি জানতে চাইতেন কতজন শ্রমিক কাজ পেয়েছেন এবং গড়ে কতদিন কাজ পেয়েছেন । অর্থাৎ তিনি সব সময় মাঠের খবর রাখেন ।
প্রশ্ন: রাজ্য সরকারের এই জনমুখী প্রকল্প, ভোটে কতটা প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন?
উত্তর: রাজ্যের 294টি বিধানসভা এলাকায় বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, তা আজ সারা দেশে আলোচিত । আমরা শুধু ঘোষণা করি না, বাস্তবায়নও করি । বিজেপি অনেক সময় আমাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলে । কিন্তু বাস্তব হল, 100 দিনের কাজের ক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির যে মডেল পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয়েছে, তা অন্য রাজ্যগুলোকেও দিশা দেখাচ্ছে ।
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা যখন রাজ্যে এসে প্রকল্পগুলো দেখেছিলেন, তখন তাঁরাই বলেছিলেন—এত সফলভাবে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি এবং তার সঙ্গে জীবিকার সংযোগ অন্য কোনও রাজ্যে দেখা যায়নি । এই কারণেই আমরা পরপর চারবার 100 দিনের কাজের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছি । শুধু কাজ করানো নয়, সেই কাজের মাধ্যমে গ্রামবাংলায় স্থায়ী উন্নয়ন ঘটানোই আমাদের লক্ষ্য ।
‘কন্যাশ্রী’-সহ বিভিন্ন প্রকল্প, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও স্বীকৃতি পেয়েছে । মজার বিষয় হল, প্রথমদিকে বিজেপি এই প্রকল্পগুলো নিয়ে ব্যঙ্গ করত । কিন্তু পরে দেখা গেল সেই মডেলই বিভিন্ন জায়গায় অনুসরণ করা হচ্ছে । আবার কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকেও অনেক সময় সেই প্রকল্পের প্রচার করা হয়েছে । এগুলোই প্রমাণ করে, আমাদের পরিকল্পনা কতটা বাস্তবমুখী এবং মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত ।
প্রশ্ন: বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্যে দুর্নীতি ও অনুপ্রবেশ বড় সমস্যা । এই অভিযোগকে কীভাবে দেখছেন ?
উত্তর: বিরোধীদের রাজনৈতিক বক্তব্য থাকতেই পারে । কিন্তু বাস্তব হল, মানুষ সব বোঝেন । এর আগেও নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিজেপির নেতারা—প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যন্ত—এই রাজ্যে এসে অনেক স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন । কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝে গিয়েছেন কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা । পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘদিন বিভ্রান্ত রাখা যায় না।
বিজেপি আমাদের সরকারকে কলুষিত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে । নানা রকম অপপ্রচার হয়েছে । কিন্তু প্রতিটি নির্বাচনে দেখা গেছে আমাদের আসন বরং বেড়েছে । তার মানে মানুষ আমাদের কাজের উপর ভরসা রাখছেন ।
প্রশ্ন: এসআইআর বা ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। এর প্রভাব কী হতে পারে?
উত্তর: আমাদের আশঙ্কা, নানা অজুহাতে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হতে পারে । কয়েকটি রাজ্যে আমরা দেখেছি ভোটার তালিকা নিয়ে নানা কারচুপি হয়েছে এবং ফলাফলও উলটে গেছে । আমাদের মনে হয় পশ্চিমবঙ্গেও সেই ধরনের কিছু করার চেষ্টা হচ্ছে । বিভিন্ন নামে নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, রাজ্যের মানুষ খুব সচেতন । তারা বুঝতে পারছেন কী ঘটছে । গণতন্ত্রে ভোটাধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেটাকে খর্ব করার যে কোনও চেষ্টা আমরা রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিকভাবে মোকাবিলা করব ।
প্রশ্ন: গত পাঁচ বছরে আপনার কাজের মূল্যায়ন করতে বলা হলে নিজেকে ১০০-র মধ্যে কত নম্বর দেবেন?
উত্তর: নিজেকে নম্বর দেওয়া কঠিন । তবে এটুকু বলতে পারি, এই পাঁচ বছরে আমাদের কাজকে শূন্য প্রমাণ করার জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছে । বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে নানা বাধা এসেছে । 100 দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ আটকে দেওয়া হয়েছে । তবু আমরা কাজ থামতে দিইনি । মুখ্যমন্ত্রী 'কর্মশ্রী' প্রকল্প চালু করে মানুষকে কাজের সুযোগ দিয়েছেন । গ্রাউন্ড জিরোতে দাঁড়িয়ে আমরা যে কাজ করেছি—মাটির সৃষ্টি প্রকল্প, গ্রামীণ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান—এসবই প্রমাণ করে যে আমরা সঠিক পথে এগোচ্ছি । কেন্দ্রীয় সরকারকেও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কাজের স্বীকৃতি দিতে হয়েছে ।
প্রশ্ন: 2026 সালের নির্বাচন নিয়ে আপনার পূর্বাভাস কী?
উত্তর: আমাদের কাছে এটা শুধু নির্বাচন নয়, মানুষের আস্থার পরীক্ষা । রাজ্যের মানুষ জানেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের জন্য কাজ করেন ।
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 2026 সালে মানুষের আশীর্বাদ আরও বেশি পাব আমরা । চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথ নেওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা । কারণ মানুষ এটাও জানেন—এই রাজ্যের সম্প্রীতি নষ্ট করতে, ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি করতে বিজেপি মরিয়া হয়ে উঠেছে । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেই রাজনীতি মেনে নেবেন না । এই রাজ্যে উন্নয়ন, সম্প্রীতি এবং মানুষের কল্যাণের রাজনীতিই চলবে । বিজেপির বুলডোজার রাজনীতি এখানে জায়গা পাবে না—এটাই আমাদের বিশ্বাস ।
প্রদীপ মজুমদারের কথায়, "পশ্চিমবঙ্গের মানুষই আমাদের আসল শক্তি । তাঁদের বিশ্বাস ও আশীর্বাদ নিয়েই আমরা এগোচ্ছি ।"
