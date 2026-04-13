ভুটান সীমান্তে বক্সা পাহাড়ে 3 বুথ ! নেই রাস্তা-নেটওয়ার্ক, যেতে ট্রেকিংই ভরসা ভোটকর্মীদের

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 2800 ফুট উচ্চতায় বক্সা পাহাড়ে হাজির ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিজিৎ বোস ও শুভদীপ রায় বর্মন ৷ কথা বললেন স্থানীয়দের সঙ্গে ৷

ভুটান সীমান্তে বক্সা পাহাড়ে 3 বুথে নেই রাস্তা-নেটওয়ার্ক
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 13, 2026 at 8:10 PM IST

আলিপুরদুয়ার, 13 এপ্রিল: ভারত-ভুটান সীমান্তের কালচিনি বিধানসভার অন্তর্গত বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বক্সা পাহাড় ৷ এখানেই রয়েছে দেশের এমন তিনটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র, যেখানে কোনও নেটওয়ার্ক নেই ৷ পৌঁছয় না গাড়ি ৷ কারণ রাস্তা বলে সেখানে কিছু নেই ৷ ভোট করাতে যাওয়ার জন্য ট্রেকিং-ই ভরসা কর্মীদের ৷ আর ভোটের হার বা ভোটকর্মীদের খবরাখবর জানতে গেলে কমিশনের হাতিয়ার স্যাটেলাইট ফোন ৷ এতটাই দুর্গম একটা স্থানে ভোট আসে ভোট যায় ৷ ভোটের সময় মেলে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুড়ি ৷ তবে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে কোনও দলেই আর ভরসা নেই বাসিন্দাদের ৷ উন্নয়নের আশা বুকে নিয়েই তাঁরা ভোট দেন ঈশ্বরের ভরসায় ৷

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 2800 ফুট উচ্চতায় বক্সা পাহাড় ৷ গর্ভবতী বা অসুস্থদের সমতলের হাসপাতালে নিয়ে আসতে নিত্যদিন কালঘাম ছোটে স্থানীয়দের ৷ উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথের কয়েক কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে নয়তো স্ট্রেচারে করে নামাতে হয় রোগীদের । এহেন দুর্গম এলাকায় রয়েছে তিনটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র - আদমা, চুনাভাটি ও বক্সা ৷ বক্সা দুয়ার বিএফপি স্কুলে, আদমা ফরেস্ট বস্তি প্রাইমারি স্কুলে ভোট দেবেন বক্সা পাহাড়ের প্রায় 1100 ভোটার । বক্সা পাহাড়ের সদর বাজার, ডারাগাও, তাসিগাও, আদমা, লেপচাখা গ্রামের ভোটাররা এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দেবেন ।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 2800 ফুট উচ্চতায় হয় বক্সা পাহাড় (নিজস্ব চিত্র)

ভোটকর্মীদের পোলিং বুথে যেতে ট্রেকিং করে । অন্য কোনও উপায় নেই । আলিপুরদুয়ার থেকে সান্তলাবাড়ি পর্যন্ত গাড়িতে আসতে পারবেন ভোট কর্মীরা । তবে সেখান থেকে পাহাড়ি এবড়ো-খেবড়ো খাড়াই রাস্তা ধরে ট্রেকিং করে তাঁদের পৌঁছতে হবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে । মোবাইল নেটওয়ার্ক না-থাকার কারণে ওই তিন বুথে ওয়েবকাস্টিং করাও যথেষ্ট কষ্টকর । তবে রেকর্ডিং সব সময়ের জন্য করা হবে । ভোটকর্মীদের খবরাখবর ও ভোট সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আরটিসি স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করবে নির্বাচন কমিশন । কখন, কত শতাংশ ভোট পড়ল সেটারও তথ্য জানার চেষ্টা করা হবে ।

ভোটের আবহ বক্সায় (নিজস্ব চিত্র)

বক্সা পাহাড়ের বাসিন্দা অনিত থাপা বলেন, "ভোটের আগে অনেকেই আসে । কিন্তু আমাদের সমস্যার কোনও সমস্যার সমাধান হয় । গর্ভবতী মা বা অসুস্থ কাউকে পাহাড় থেকে নামাতে গেলে স্ট্রেচারে করে নামাতে হয় । কিছুদিন আগে আমাদের রাস্তা করার জন্য জেসিবি এসেছিল । কিন্তু বন দফতর জেসিবি তুলে নিয়ে যায় । তখন নেতারা কোথায় ছিল ? তারা কেন এসে বলল না রাস্তা হোক ! বন দফতর রাস্তা করতে দেয় না । রাস্তা যে খুবই দরকার । যদি রাস্তা করে দিত, তাহলে আমরা ভাবতাম কেউ তো করে দিল । কেউই তো রাস্তা করে দিল না । যাদের বাড়িতে চারজন নেই তারা স্ট্রেচারে করে নামাতে পারে না । এবার যেই জিতুক, আমাদের রাস্তা যেন করে দেয় ৷"

বক্সা পাহাড়ে ইটিভি ভারত (নিজস্ব চিত্র)

বক্সার বাসিন্দা নসিব লেপচা জানান, "আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয় । রাস্তা হলে খুবই ভালো হয় । হবে কী হবে না জানি না । সব ভগবানের ওপর ভরসা । আমরা তো ভোট দেব । আমাদের রাস্তা দিক না দিক সেটা তাদের বিষয় । এখন ভোটের সময় আশ্বাস দেয় ৷ এর আগেই অনেকে এসেছে ৷ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৷ জিতেওছে ৷ কিন্তু আমাদের রাস্তার সমস্যার সমাধান করেনি । পাহাড়ে কোনও নেটওয়ার্ক নেই । স্কুল আছে, তবে তা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৷ এখানে হাইস্কুল দরকার ।"

নেটওয়ার্ক না-থাকায় ভরসা স্যাটেলাইট ফোন (নিজস্ব চিত্র)

বক্সা পাহাড়ের আরেক বাসিন্দা মনোজ লেপচা জানান, "গাড়ি যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই । আমাদের রাস্তা চাই । ভোটের সময় অনেকেই আসেন ।আশ্বাস দেন । ভোট চলে গেলে সবাই ভুলে যান । যেই সরকারই আসুক, আমরা চাই পাহাড়ে চলাচলের রাস্তা করে দিক । এছাড়াও এখানে স্কুল থাকলেও শিক্ষক নেই । আমরা হাইস্কুল চাই । মোবাইল নেটওয়ার্কও নেই এখানে । আমরা এলাকার উন্নয়ন চাই ।"

উন্নয়নের আশা বুকে নিয়েই তাঁরা ভোট দেন (নিজস্ব চিত্র)

একই কথা শোনা গেল এলাকার আরেক বাসিন্দা পরম ছেত্রীর গলাতেও ৷ তাঁর কথায়, "অনেক কষ্ট করে আমরা চলাচল করি । রাস্তা এখনও হয়নি ।ভোট এলেই পাহাড়ে নেতারা আসেন । ভোট চলে গেলে আর কাউকে দেখা যায় না ।"

কোনও দলেই আর ভরসা নেই বাসিন্দাদের (নিজস্ব চিত্র)

আসন্ন ভোটে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি বুথে 100 শতাংশ ওয়েবকাস্টিং নিশ্চিত করতে গিয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন । বক্সার মতোই জেলার একাধিক দুর্গম এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই । পরিকল্পনার বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের পরিবেশ । জেলায় মোট 53টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এখনও নেটওয়ার্ক সমস্যায় জেরবার ৷ আলিপুরদুয়ারের 53টি বুথের মধ্যে 22টিই কালচিনি বিধানসভায় । যার মধ্যে তিনটি বক্সা পাহাড়ে অবস্থিত ।

ভুটান সীমান্তে বক্সা পাহাড় (নিজস্ব চিত্র)

আলিপুরদুয়ারের জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক ময়ূরী বাসু জানান, ইতিমধ্যেই তাঁরা বিভিন্ন টেলিকম সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেছেন । তিনি জানান, "নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে 100 শতাংশ ওয়েবকাস্টিং নিশ্চিত করতে আমরা কাজ করছি ।"

বক্সা পাহাড়ের বুথে যেতে ট্রেকিংই ভরসা ভোটকর্মীদের (নিজস্ব চিত্র)

আরও পড়ুন:

