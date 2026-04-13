ভুটান সীমান্তে বক্সা পাহাড়ে 3 বুথ ! নেই রাস্তা-নেটওয়ার্ক, যেতে ট্রেকিংই ভরসা ভোটকর্মীদের

ভুটান সীমান্তে বক্সা পাহাড়ে 3 বুথ ! নেই রাস্তা-নেটওয়ার্ক, যেতে ট্রেকিংই ভরসা ভোটকর্মীদের
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 2800 ফুট উচ্চতায় বক্সা পাহাড়ে হাজির ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিজিৎ বোস ও শুভদীপ রায় বর্মন ৷ কথা বললেন স্থানীয়দের সঙ্গে ৷
Published : April 13, 2026 at 8:10 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 13 এপ্রিল: ভারত-ভুটান সীমান্তের কালচিনি বিধানসভার অন্তর্গত বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বক্সা পাহাড় ৷ এখানেই রয়েছে দেশের এমন তিনটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র, যেখানে কোনও নেটওয়ার্ক নেই ৷ পৌঁছয় না গাড়ি ৷ কারণ রাস্তা বলে সেখানে কিছু নেই ৷ ভোট করাতে যাওয়ার জন্য ট্রেকিং-ই ভরসা কর্মীদের ৷ আর ভোটের হার বা ভোটকর্মীদের খবরাখবর জানতে গেলে কমিশনের হাতিয়ার স্যাটেলাইট ফোন ৷ এতটাই দুর্গম একটা স্থানে ভোট আসে ভোট যায় ৷ ভোটের সময় মেলে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুড়ি ৷ তবে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে কোনও দলেই আর ভরসা নেই বাসিন্দাদের ৷ উন্নয়নের আশা বুকে নিয়েই তাঁরা ভোট দেন ঈশ্বরের ভরসায় ৷
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 2800 ফুট উচ্চতায় বক্সা পাহাড় ৷ গর্ভবতী বা অসুস্থদের সমতলের হাসপাতালে নিয়ে আসতে নিত্যদিন কালঘাম ছোটে স্থানীয়দের ৷ উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথের কয়েক কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে নয়তো স্ট্রেচারে করে নামাতে হয় রোগীদের । এহেন দুর্গম এলাকায় রয়েছে তিনটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র - আদমা, চুনাভাটি ও বক্সা ৷ বক্সা দুয়ার বিএফপি স্কুলে, আদমা ফরেস্ট বস্তি প্রাইমারি স্কুলে ভোট দেবেন বক্সা পাহাড়ের প্রায় 1100 ভোটার । বক্সা পাহাড়ের সদর বাজার, ডারাগাও, তাসিগাও, আদমা, লেপচাখা গ্রামের ভোটাররা এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দেবেন ।
ভোটকর্মীদের পোলিং বুথে যেতে ট্রেকিং করে । অন্য কোনও উপায় নেই । আলিপুরদুয়ার থেকে সান্তলাবাড়ি পর্যন্ত গাড়িতে আসতে পারবেন ভোট কর্মীরা । তবে সেখান থেকে পাহাড়ি এবড়ো-খেবড়ো খাড়াই রাস্তা ধরে ট্রেকিং করে তাঁদের পৌঁছতে হবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে । মোবাইল নেটওয়ার্ক না-থাকার কারণে ওই তিন বুথে ওয়েবকাস্টিং করাও যথেষ্ট কষ্টকর । তবে রেকর্ডিং সব সময়ের জন্য করা হবে । ভোটকর্মীদের খবরাখবর ও ভোট সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আরটিসি স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করবে নির্বাচন কমিশন । কখন, কত শতাংশ ভোট পড়ল সেটারও তথ্য জানার চেষ্টা করা হবে ।
বক্সা পাহাড়ের বাসিন্দা অনিত থাপা বলেন, "ভোটের আগে অনেকেই আসে । কিন্তু আমাদের সমস্যার কোনও সমস্যার সমাধান হয় । গর্ভবতী মা বা অসুস্থ কাউকে পাহাড় থেকে নামাতে গেলে স্ট্রেচারে করে নামাতে হয় । কিছুদিন আগে আমাদের রাস্তা করার জন্য জেসিবি এসেছিল । কিন্তু বন দফতর জেসিবি তুলে নিয়ে যায় । তখন নেতারা কোথায় ছিল ? তারা কেন এসে বলল না রাস্তা হোক ! বন দফতর রাস্তা করতে দেয় না । রাস্তা যে খুবই দরকার । যদি রাস্তা করে দিত, তাহলে আমরা ভাবতাম কেউ তো করে দিল । কেউই তো রাস্তা করে দিল না । যাদের বাড়িতে চারজন নেই তারা স্ট্রেচারে করে নামাতে পারে না । এবার যেই জিতুক, আমাদের রাস্তা যেন করে দেয় ৷"
বক্সার বাসিন্দা নসিব লেপচা জানান, "আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয় । রাস্তা হলে খুবই ভালো হয় । হবে কী হবে না জানি না । সব ভগবানের ওপর ভরসা । আমরা তো ভোট দেব । আমাদের রাস্তা দিক না দিক সেটা তাদের বিষয় । এখন ভোটের সময় আশ্বাস দেয় ৷ এর আগেই অনেকে এসেছে ৷ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৷ জিতেওছে ৷ কিন্তু আমাদের রাস্তার সমস্যার সমাধান করেনি । পাহাড়ে কোনও নেটওয়ার্ক নেই । স্কুল আছে, তবে তা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৷ এখানে হাইস্কুল দরকার ।"
বক্সা পাহাড়ের আরেক বাসিন্দা মনোজ লেপচা জানান, "গাড়ি যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই । আমাদের রাস্তা চাই । ভোটের সময় অনেকেই আসেন ।আশ্বাস দেন । ভোট চলে গেলে সবাই ভুলে যান । যেই সরকারই আসুক, আমরা চাই পাহাড়ে চলাচলের রাস্তা করে দিক । এছাড়াও এখানে স্কুল থাকলেও শিক্ষক নেই । আমরা হাইস্কুল চাই । মোবাইল নেটওয়ার্কও নেই এখানে । আমরা এলাকার উন্নয়ন চাই ।"
একই কথা শোনা গেল এলাকার আরেক বাসিন্দা পরম ছেত্রীর গলাতেও ৷ তাঁর কথায়, "অনেক কষ্ট করে আমরা চলাচল করি । রাস্তা এখনও হয়নি ।ভোট এলেই পাহাড়ে নেতারা আসেন । ভোট চলে গেলে আর কাউকে দেখা যায় না ।"
আসন্ন ভোটে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি বুথে 100 শতাংশ ওয়েবকাস্টিং নিশ্চিত করতে গিয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন । বক্সার মতোই জেলার একাধিক দুর্গম এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই । পরিকল্পনার বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের পরিবেশ । জেলায় মোট 53টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এখনও নেটওয়ার্ক সমস্যায় জেরবার ৷ আলিপুরদুয়ারের 53টি বুথের মধ্যে 22টিই কালচিনি বিধানসভায় । যার মধ্যে তিনটি বক্সা পাহাড়ে অবস্থিত ।
আলিপুরদুয়ারের জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক ময়ূরী বাসু জানান, ইতিমধ্যেই তাঁরা বিভিন্ন টেলিকম সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেছেন । তিনি জানান, "নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে 100 শতাংশ ওয়েবকাস্টিং নিশ্চিত করতে আমরা কাজ করছি ।"