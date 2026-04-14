পরিস্থিতি তৈরি হলেও তৃণমূলের সঙ্গে পোস্ট-পোল জোট নয়: সেলিম, আরও কী বললেন...

পরিস্থিতি তৈরি হলেও তৃণমূলের সঙ্গে পোস্ট-পোল জোট নয়: সেলিম, আরও কী বললেন...
শিল্প থেকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান থেকে গণতন্ত্র ! ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ আলাপচারিতায় সঞ্জীব গুহ এবং সাহাজান পুরকাইত ৷
Published : April 14, 2026 at 6:41 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 7:04 PM IST
কলকাতা, 14 এপ্রিল: বঙ্গে ভোটের বাদ্যি বেজে গিয়েছে ৷ তীব্র রোদ্দুরে গলদঘর্ম হাল হওয়ার পরও দিনরাত এক করে হাসিমুখে প্রচার অভিযানে ব্যস্ত রাজনৈতিক দলগুলির নেতানেত্রীরা ৷ বাংলা ছাড়িয়ে রাজধানী দিল্লি থেকেও নিত্যদিন নেতারা আসা-যাওয়া করছেন ৷ সব মিলিয়ে বাংলার ভোট বাজারে যখন তীব্র মেরুকরণের সাক্ষী, তখনই প্রচারে এক ভিন্ন সুর তুলে ধরছে বাম শিবির ।
এ ব্য়াপারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে রাজ্যের গণতান্ত্রিক কাঠামো- সব ক্ষেত্রেই অবনতির অভিযোগ এনে বামপন্থার পুনরুত্থানকেই একমাত্র বিকল্প পথ হিসেবে দাবি করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷
ইটিভি ভারত: এই নির্বাচনে রাজনৈতিক ন্যারেটিভ কোথায় দাঁড়িয়ে ?
সেলিম: এইবার কোনও একক 'গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ' নেই, এটাই বাস্তব । বরং মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সমস্যা এখন রাজনীতির কেন্দ্রে এসেছে । আমরা গত দু’বছর ধরে নিচুতলা থেকে সংগঠন তৈরি করেছি । 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা' করতে গিয়ে দেখেছি, মানুষ নিজেই তাদের সমস্যার কথা বলছেন, কোথাও কাজ নেই, কোথাও রাস্তা নেই, কোথাও স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়েছে । এই অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্য তৈরি হয়েছে । তাই আমাদের ন্যারেটিভ বই থেকে নয়, মানুষের জীবন থেকে উঠে এসেছে ।
ইটিভি ভারত: 'বাংলা বাঁচাও' বলছেন কেন ? পরিস্থিতি কি এতটাই খারাপ ?
সেলিম: 'বাংলা বাঁচাও' কোনও রাজনৈতিক স্লোগান নয়, বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিফলন । শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, শিল্প, কৃষি-প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবনতি হচ্ছে । একসময় বাংলা মানবসম্পদ উন্নয়নে দেশের প্রথম সারিতে ছিল । শিশুমৃত্যু কমানো, প্রসূতি মৃত্যুহার কমানো-এই সূচকে আমরা কেরল ও তামিলনাড়ুর সঙ্গে পাল্লা দিতাম । এখন সেই জায়গা থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছি । এই অবক্ষয় যদি রোধ না করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে ৷ সেই কারণেই 'বাংলা বাঁচাও' এর কথা বলা হচ্ছে ।
ইটিভি ভারত: অর্থনীতির ক্ষেত্রে আপনারা কী পরিবর্তন দেখছেন ?
সেলিম: সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হয়েছে অর্থনীতির চরিত্রে । আগে বাংলাকে 'ধনাত্মক অর্থনীতি' বলা হত, মানুষের আয় ব্যয়ের চেয়ে বেশি থাকত, ফলে তারা সঞ্চয় করতে পারত । ডাকঘর, ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প - এসব ছিল গ্রামবাংলার ভরসা । এখন সেই চিত্র বদলে গেছে ।
প্রথমত, রাজ্যের ঋণের বোঝা বিপুলভাবে বেড়েছে । শুধু সরকারের নয়, মাথাপিছু ঋণের চাপও বেড়েছে ।
দ্বিতীয়ত, মানুষের সঞ্চয় কমে গেছে । আগে যে পরিবারগুলো কিছু টাকা জমাত, এখন তারা দৈনন্দিন খরচ চালাতেই হিমশিম খাচ্ছে ।
তৃতীয়ত, ঋণের উপর নির্ভরতা বেড়েছে । মাইক্রোফাইনান্স সংস্থার ঋণ এখন গ্রামেগঞ্জে ব্যাপক । এক ঋণ শোধ করতে আরেক ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে । সবচেয়ে উদ্বেগজনক হল, গ্রামবাংলায় আবার মহাজনী প্রথা ফিরে আসছে । উচ্চ সুদের ঋণে কৃষকরা জর্জরিত । অর্থাৎ, যে অর্থনীতি একসময় উদ্বৃত্ত ছিল, তা এখন ঘাটতির অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে ! এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ ।
ইটিভি ভারত: শিল্প ও কর্মসংস্থানের অবস্থা কী ?
সেলিম: শিল্পের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভাঙন হয়েছে । ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, যা বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড ছিল, তা দুর্বল হয়ে পড়েছে । এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে কর্মসংস্থানে । নতুন কাজ তৈরি হচ্ছে না, পুরনো কাজও টিকছে না । ফলে যুব সমাজ বাধ্য হয়ে ভিনরাজ্যে চলে যাচ্ছে কাজের খোঁজে । একসময় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলা দেশের শীর্ষে ছিল ৷ আজ সেই অবস্থান আর নেই । এই পরিস্থিতি বদলাতে না পারলে দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক সংকট তৈরি হবে ।
ইটিভি ভারত: বর্তমান শাসনব্যবস্থা নিয়ে আপনার প্রধান অভিযোগ কী ?
সেলিম: সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে দুর্নীতি ও দখলদারি । তোলাবাজি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে । প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারছে না, দলীয় প্রভাব বেড়েছে । তার সঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা যুক্ত হয়েছে । সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে । এছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের উপর লাগামহীন লুট চলছে-নদী, পাহাড়, বন, সবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । এটা শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের জন্যও বিপজ্জনক ।
ইটিভি ভারত: গণতান্ত্রিক কাঠামো কি সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়েছে ?
সেলিম: আমাদের মতে, গণতান্ত্রিক কাঠামো মারাত্মক চাপে রয়েছে । আইনসভায় বিরোধী কণ্ঠস্বর কার্যত নেই, ফলে মানুষের সমস্যা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না । প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের প্রভাব বেড়েছে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা কমেছে । বিচারব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতা বাড়ছে- মানুষ দ্রুত বিচার পাচ্ছে না । এই তিনটি স্তম্ভ দুর্বল হলে গণতন্ত্র কার্যকর থাকতে পারে না, প্রচারে এই আশঙ্কাই আমরা তুলে ধরছি ।
ইটিভি ভারত: ২০২১ সালে বামফ্রন্ট শূন্য, এটা কীভাবে দেখছেন ?
সেলিম: আমরা এটাকে শুধু নির্বাচনী ফল হিসেবে দেখি না । সমাজের বিভিন্ন স্তরে শূন্যতা তৈরি হয়েছে-স্কুলে শিক্ষক নেই, হাসপাতালে ডাক্তার নেই, প্রশাসনে ঘাটতি । বামপন্থী রাজনীতিকে দুর্বল করার একটা প্রক্রিয়া চলেছে । তবে আমরা মনে করি, মানুষ এখন আবার বিকল্প খুঁজছে, সেখান থেকেই পুনরুত্থানের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে ।
ইটিভি ভারত: বাম ঐক্য নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছে ?
সেলিম: কিছু আসনে সমস্যা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা খুব সীমিত । সামগ্রিকভাবে বাম ঐক্য অটুট আছে । সিপিএম, বামফ্রন্ট, আইএসএফ- সবাই মিলেই লড়াই করছে । এছাড়া অনেক বামমনস্ক ব্যক্তি ও সংগঠনও যুক্ত হয়েছে । এই ঐক্যই ভবিষ্যতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ।
ইটিভি ভারত: আপনি হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে বৈঠক করলেন। এতে কতটা ক্ষতি বা লাভ হল ?
সেলিম: গণতন্ত্রে নতুন দল তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কেউ তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে নতুন দল করলে, একজন রাজনৈতিক দলের রাজ্য সম্পাদক হিসেবে আমার দায়িত্ব থাকে তার অবস্থানটা বোঝা । এটা ঠিক যেন জলে নামার আগে তার তাপমাত্রা মেপে নেওয়া, অন্ধভাবে ঝাঁপ দেওয়া নয় । কোথায় দাঁড়িয়ে কে রাজনীতি করছে, সেটা বোঝা দরকার । আলোচনা মানেই সমর্থন নয়, বাস্তবতা যাচাই করাই আসল উদ্দেশ্য ।
ইটিভি ভারত: কিন্তু আপনাদের তো অসাম্প্রদায়িক অবস্থান। হুমায়ুন কবিরের মতো নেতাকে কি সেই জায়গায় রাখেন ?
সেলিম: গণতন্ত্রে সবার সঙ্গে কথা বলতে হয় । কথা বলা আর একসঙ্গে পথ চলা, এই দুটো এক জিনিস নয় । কলেজে পড়ার সময় যেমন সবার সঙ্গে কথা বলতাম, কিন্তু সবার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যেতাম না । রাজনীতিতেও তাই, আলোচনা করব, তারপর সিদ্ধান্ত নেব- কার সঙ্গে এগোব, কার সঙ্গে নয়।
ইটিভি ভারত: আপনি একসময় বলেছিলেন 'তেজি ঘোড়া' তৈরি করবেন । কতটা এগোলেন ?
সেলিম: আমি বলেছিলাম আমাদের কাছে তেজি ঘোড়া আছে এবং সেটাকে বাড়াতে হবে । শুরুতে 30 জন নতুন মুখকে সামনে আনা হয়েছিল । পরে সেটা 300 তে পৌঁছেছে । লক্ষ্য-1000 ! কারণ, বাংলার রাজনীতির রথ টানতে একজন বা কয়েকজন যথেষ্ট নয় । তরুণ প্রজন্মকে আদর্শে গড়ে তুলতে হবে, যারা ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে গিয়ে সমাজের জন্য কাজ করবে- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা সব ক্ষেত্রেই ।
ইটিভি ভারত: কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না হওয়ায় লাভ না ক্ষতি হল ?
সেলিম: লাভ-ক্ষতি দুটোই থাকতে পারে । কিন্তু আমরা আমাদের অবস্থানে অটল । কংগ্রেস একা লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এটা তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত । তবে বাস্তবে নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক আছে, অনেকে আমাদের সমর্থনও করছেন । আমরা বিজেপি ও তৃণমূল-দুটোকেই হারাতে চাই, সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছি ।
ইটিভি ভারত: ইন্ডিয়া জোটে কি এর কোনও প্রভাব পড়বে ?
সেলিম: পরিষ্কারভাবে আগেও বলেছি, আবারও বলছি- ইন্ডিয়া ব্লকটা কোনও নির্বাচনী জোট নয় ৷ ভোটে লড়াইয়ের লক্ষ্যে এই জোট গড়ে ওঠেনি ৷ দেশের ফাসিস্ট শক্তিকে রুখতে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে এই পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্মটা তৈরি হয়েছে ৷ পার্লামেন্টের মধ্যে সরকার যখন কৃষক বিরোধী, শ্রমিক বিরোধী, যুববিরোধী, মহিলা বিরোধী অবস্থান নেবে সেখানে দাঁড়িয়ে সব বিরোধী যাতে একসঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে তাই এই প্লাটফর্ম ৷
ইটিভি ভারত: ভবিষ্যতে কি তৃণমূল বা কংগ্রেসের সঙ্গে পোস্ট-পোল জোটের সম্ভাবনা আছে ?
সেলিম: একেবারেই না । আমরা মনে করি বিজেপি ও আরএসএস গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র গড়তে চায় । আবার তৃণমূলও একই ধরনের দুর্নীতি ও বিভাজনের রাজনীতি করছে । তাই দু’পক্ষের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই ।
ইটিভি ভারত: আইএসএফ-কে কীভাবে দেখছেন ?
সেলিম: আমরা বলেছি, সব বাম ও প্রগতিশীল শক্তিকে একত্র করতে হবে । সমাজে যে মধ্যপন্থী অংশ রয়েছে, তাদেরও যদি বামপন্থী কর্মসূচির দিকে আনা যায়, তাহলে দক্ষিণপন্থার মোকাবিলা করা সম্ভব । এটা একদিনে হবে না, ধাপে ধাপে রাজনৈতিক লড়াই ।
ইটিভি ভারত: পরিবারপিছু একজনের চাকরি, ন্যূনতম বেতন- এসব বাস্তবায়ন করতে টাকা কোথা থেকে আসবে ?
সেলিম: দুর্নীতি বন্ধ করলে, সঠিকভাবে কর আদায় হলে এবং পাচার রোখা গেলে রাজ্যের কোষাগার শক্তিশালী হবে । আমরা আগে সরকার চালিয়ে সেটা দেখিয়েছি । সরকারি অর্থ যদি সঠিক জায়গায় যায়, তাহলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান সবই সম্ভব ।
ইটিভি ভারত: ইমাম ভাতা বা পুরোহিত ভাতা বন্ধ করবেন ?
সেলিম: আমরা আলাদা ভাতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না । আমরা চাই মানুষ স্বনির্ভর হোক । সরকার এমন পরিবেশ তৈরি করবে, যাতে মানুষ নিজের আয়ে নিজের জীবন চালাতে পারে, সরকারনির্ভর না হয়ে ।
ইটিভি ভারত: এবারে কি 'শূন্য' ফল হবে না ?
সেলিম: আগে মানুষ বলত ভোট দিতে পারব তো ? পরে বলত ভোট দিয়ে লাভ কী ? এখন বলছে- আপনাদের ভোট দিলে কী করবেন ? এই পরিবর্তনটাই বড় কথা । মানুষের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি হয়েছে । আমরা বাস্তবসম্মত কর্মসূচি দিয়েছি- যা করা সম্ভব, তাই বলছি ।
ইটিভি ভারত: আপনি নিজে প্রার্থী হলেন না কেন?
সেলিম: আমরা নতুন নেতৃত্ব তৈরি করছি । তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে, রাজ্য নেতৃত্বের অনেকেই এবার প্রার্থী হবেন না । ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সামনে আনা, এই মুহূর্তে সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ।
ইটিভি ভারত: আপনাকে জেনারেল সেক্রেটারি হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, রাজি হননি কেন ?
সেলিম: আমার মনে হয়েছে, এই মুহূর্তে বাংলায় বামপন্থার পুনর্গঠন বেশি জরুরি । তাই এখানেই কাজ করছি । ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত দলই নেবে ।
ইটিভি ভারত: আপনি 'আগুন নিয়ে খেলেন' এমন অভিযোগ আছে, আবার কেউ কেউ আপনাকে সাম্প্রদায়িকও বলেন । কী বলবেন ?
সেলিম: আমি আগুন নিয়ে খেলি না, জল মেপে পা ফেলি ! বাস্তব বুঝে রাজনীতি করি । আর সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ ভিত্তিহীন, আমাদের লক্ষ্য ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা রাখা এবং সব সম্প্রদায়ের মানুষকে একত্র করা ৷
ইটিভি ভারত: বিজেপি ও তৃণমূলকে একসঙ্গে আক্রমণ করছেন কেন?
সেলিম: আমাদের মতে, এই দুই দলই মূলত একই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতিনিধিত্ব করছে । দুই দলেই কর্পোরেট প্রভাব আছে, দুর্নীতির অভিযোগ আছে, এবং দলবদল খুব সাধারণ ঘটনা হয়ে গেছে । তাই আমরা এই দুই শক্তির বিরুদ্ধেই বিকল্প হিসেবে নিজেদের দাঁড় করাচ্ছি ।
ইটিভি ভারত: এই নির্বাচনে বামপন্থার লক্ষ্য কী?
সেলিম: এটা শুধুমাত্র ক্ষমতায় আসার লড়াই নয় । এটা বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের লড়াই । আমরা ধাপে ধাপে বামপন্থার পুনরুত্থান ঘটাতে চাই । মানুষের মধ্যে যে আস্থা তৈরি হচ্ছে, সেটাই আমাদের শক্তি । বাংলাকে নতুন করে গড়ার জন্য এই লড়াই, এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা এগোচ্ছি ।
ইটিভি ভারত: নরেন্দ্র মোদি-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি দুজনকে 10 এ কত দেবেন ?
সেলিম: আমি পরীক্ষক নই । আর আমি যদি পরীক্ষক হতাম তাহলে ওদের ক্লাসে ঢুকতেই দিতাম না ! যে নিজের ডিগ্রি নিয়ে মিথ্যে কথা বলে, আমি তাঁর খাতা দেখতে যাব কেন ! তাছাড়া পরীক্ষার্থী হতে গেলেও ন্য়ূনতম যোগ্যতা লাগে, যেটা মোদি-মমতার নেই!
মহম্মদ সেলিমের কথায়, "বাংলাকে বাঁচাতে হলে বাম পথেই বাঁচাতে হবে।" এখন দেখার, এই বার্তা কতটা সাড়া ফেলে ভোটের ময়দানে ।
