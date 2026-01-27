মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া বিজেপির গণতন্ত্র হত্যার খেলা কেউ থামাতে পারবে না: কুণাল ঘোষ
রাজ্যে গত 15 বছরে গড়ে 15 লক্ষ নতুন ভোটারের নাম ওঠার অভিযোগ ৷ এসআইআর বিরোধিতা নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা শঙ্কর ঘোষের ৷
Published : January 27, 2026 at 9:17 PM IST
কলকাতা, 27 জানুয়ারি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির গণতন্ত্র হত্যাকারী এসআইআর নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ভরকেন্দ্র হতে চলেছেন ৷ তিনি দিল্লি যাচ্ছেন মানে সর্বভারতীয় রাজনীতির সংশ্লিষ্ট সকলকে নজর রাখতে হবে ৷ মঙ্গলবার তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র যখন একথা বলছেন, ঠিক তখন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক ভোটার তালিকার পরিসংখ্যান তুলে ধরলেন ৷ প্রশ্ন তুললেন, গত 15 বছরে এই রাজ্যের ভোটার তালিকায় প্রতি বছর গড়ে 15 লাখ নতুন ভোটারের নাম যুক্ত হয়েছে ৷ কীভাবে এটা হল ?
কুণাল এদিন বলেন, "প্রথম থেকেই এসআইআর নিয়ে কীভাবে বিরোধিতা করা যায়, মানুষের ভোটাধিকার রক্ষা করা যায়, সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই গোটা দেশের মধ্যে প্রথম দেখিয়েছেন ৷ মহারাষ্ট্রে ভোটার লিস্ট নিয়ে কারচুপি করেছে বিজেপি ৷ হরিয়ানা, দিল্লি, বিহারেও তারা একই কারচুপি করেছে ৷ ওই রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস ও তাদের সহযোগী দলগুলি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে ৷ তাদের বিষয়টি ধরা উচিত ছিল ৷ বাড়ি-বাড়ি জনসংযোগের মাধ্যমে সেই কাজ করা যেত ৷ কংগ্রেস কিংবা অন্যরা সেটা করতে পারলে, এই চারটি রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসত না ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটা ধরে ফেলেছেন ৷ তৃণমূল রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে বিজেপির এই কারচুপির বিরুদ্ধে মানুষের পাশে থাকছে ৷"
কুণাল আরও বলেন, "গোটা দেশের মানুষ দেখেছে, যেহেতু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির মূল শত্রু, তাই তারা কীভাবে বিভিন্ন এজেন্সিকে অপব্যবহার করে বাংলায় তৃণমূলকে বিরক্ত করছে ৷ তারপরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল জিতেছে, জিতছে এবং জিতবে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে পৌঁছালেই বিজেপি বুঝতে পারবে, কত ধানে কত চাল ৷ তিনি বিজেপি এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মুখোশ টেনে খুলে দেবেন ৷ গোটা দেশে বিজেপির মতো বিপজ্জনক শক্তি আর নেই ৷ এরা মানুষকে সবদিক থেকে শেষ করে দিচ্ছে ৷ বিজেপিকে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই রুখে দিয়েছেন ৷"
এদিকে, এদিনই বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ অভিযোগ করেন, "12টি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে ৷ সবচেয়ে বেশি গন্ডগোল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে ৷ এর মূল কারণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পারিষদদের বিরোধিতা ৷"
ভোটার তালিকায় নাম তোলা নিয়ে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে শঙ্কর বলেন, "2009 থেকে 2024 সাল পর্যন্ত 15 বছরে এই রাজ্যে দু’কোটি 35 লাখ নতুন ভোটার যোগ হয়েছে ৷ কিন্তু, 1991 থেকে 2004 পর্যন্ত 13 বছরে নতুন ভোটার যোগ হয়েছে 62 লাখ ৷ অর্থাৎ, 1991 থেকে 2004 সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে চার লাখ ভোটার যুক্ত হয়েছে ৷ সেখানে 2009 থেকে 2024 পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে 15 লাখ ভোটার যুক্ত হয়েছে ৷ আমাদের রাজ্যে জনসংখ্যার হার যখন নিম্নমুখী, তখন এই বিপুল পরিমাণ নতুন ভোটারের জন্ম হল কীভাবে ? ভোটার তালিকায় নতুন নাম যোগে সর্বভারতীয় গড় যখন 48-49 শতাংশ, তখন এই রাজ্যে সেই হার 69-70 শতাংশ ৷"
এরপরেই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির জেরে এসআইআর-এর শুনানিতে ডাকার প্রসঙ্গ তোলেন শঙ্কর ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "যাঁরা অসত্য তথ্য দিয়ে নিজেদের নাম খসড়া ভোটার তালিকায় তুলেছিলেন, দুই সন্তানের পিতা আট সন্তানের পিতায় পরিণত হয়েছেন, একজন 387 জন সন্তানের মাতা-পিতা হয়েছেন, মূলত তাঁদেরই এসআইআর শুনানিতে ডাকা হয়েছে ৷ এই শুনানি কেন্দ্রগুলি যাতে গোলমাল করে বন্ধ করা যায়, তার একটা রাজনৈতিক পরিকল্পনা হয়েছে ৷ সেখানেও সম্পূর্ণ সফল না-হতে পেরে তিনি এখন দিল্লি যাচ্ছেন ৷ কিন্তু, এখানেই যিনি এসআইআর বিরোধিতায় ব্যর্থ হয়েছেন, তিনি দিল্লিতে গিয়ে কী করবেন আমি জানি না ৷"
শঙ্করের বক্তব্য, "যারা দোষী, বাংলার মানুষ তাদের জেলের ভিতরে দেখতে চায় ৷ তাই ইডি-র ডিরেক্টর যাই বলুন না-কেন, তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি হওয়া প্রয়োজন ৷ তবেই রাজ্যের মানুষের মনে আস্থা তৈরি হবে ৷ যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ইডি-র কাছ থেকে ফাইল চুরি করে পালিয়ে যান, সেই রাজ্যের বিরুদ্ধে ইডি কঠোরতম পদক্ষেপ করতে পারছে কি পারছে না, রাজ্যের মানুষ সেটা দেখার অপেক্ষায় রয়েছে ৷ অখিলেশের জাহাজ ইতিমধ্যেই ডুবে গিয়েছে ৷ আর এঁর জাহাজ ডুবতে চলেছে ৷ তাই এই দু’জনের সাক্ষাৎকার কতটা প্রাসঙ্গিক সেটা মানুষই বিচার করবে ৷"
এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পনীতিরও তীব্র সমালোচনা করেন শঙ্কর ঘোষ৷ তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুরে সরষের বীজ ছড়িয়ে এসেছিলেন ৷ তারপর থেকেই শিল্পায়নে সরষের ফুল দেখছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ৷ মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের সামগ্রিক অবস্থা দেখে অন্য রাজ্যে গিয়ে বিনিয়োগ করছেন ৷ পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করছেন না ৷ অথচ তাঁরাই মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন ৷ এর একটাই কারণ, তাঁর বিদায় আসন্ন ৷ এই সময়টুকু পার করাই রাজ্যের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের একমাত্র লক্ষ্য ৷ এই লুটেরাদের সরকার শুধুমাত্র কালীঘাট আর ক্যামাক স্ট্রিট ছাড়া আর কারও কোনও কাজে লেগেছে বলে রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ মনে করে না ৷"