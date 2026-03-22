তৃণমূলের সঙ্গে আর না ! খড়গপুরে প্রার্থী দিচ্ছে মুসলিম কমিটি
অভিযোগ, দীর্ঘদিন তৃণমূলকে সমর্থন করলেও মুসলিম সমাজের দাবি-দাওয়া উপেক্ষিত হয়েছে । তাই এবার নিজেদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সরাসরি ভোটের ময়দানে নামার সিদ্ধান্ত ।
Published : March 22, 2026 at 3:48 PM IST
মেদিনীপুর, 22 মার্চ: ভোটের ঠিক আগে মেদিনীপুরে নতুন করে রাজনৈতিক সমীকরণে চাঞ্চল্য । শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ানোর ঘোষণা করল টাউন মুসলিম কমিটি ! শুধু দূরত্বই নয়, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর ও খড়গপুর গ্রামীণ কেন্দ্রে নিজেদের প্রার্থী দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে তারা ।
রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে কমিটির নেতৃত্ব অভিযোগ তোলে, দীর্ঘদিন তৃণমূলকে সমর্থন করলেও মুসলিম সমাজের দাবি-দাওয়া উপেক্ষিত হয়েছে । তাই এবার নিজেদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সরাসরি ভোটের ময়দানে নামার সিদ্ধান্ত ।
ভোট ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই জেলাজুড়ে শাসক-বিরোধী দলগুলির জোরকদমে প্রচার চলছে ৷ ব্যানার, ফেস্টুন, কর্মীসভা ও জনসংযোগে ব্যস্ত রাজনৈতিক দলগুলি ৷ ঠিক সেই সময় এই ঘোষণা রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ।
কমিটির সম্পাদক সরফরাজ খান জানান, "এতদিন আমরা একজোট হয়ে শাসক দলকে সমর্থন করেছি । কিন্তু তার বদলে আমাদের সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি । এলাকার বিধায়ক তথা জেলা সভাপতির সঙ্গে দেখা করাও যায় না । ভোটের সময় কিছু প্রতিশ্রুতি ছাড়া আমরা কিছুই পাইনি । ভোট মিটে যাওয়ার পর কোনও সমস্যা নিয়ে গেলে সাহায্য পাওয়া দূর অস্ত, উলটে খারাপ ব্যবহার জোটে !"
তাঁদের আরও অভিযোগ, এলাকার বহু পুরনো কবরস্থান, মাজার ও মাদ্রাসা দখল হয়ে যাচ্ছে । অথচ এ বিষয়ে প্রশাসন বা শাসক দলের তরফে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না । এই পরিস্থিতিতে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি কমিটির । সাংবাদিক বৈঠকে সরফরাজ খান ছাড়াও কমিটির তরফে উপস্থিত ছিলেন সহ-সম্পাদক তানভীর সহিদ, শেখ ফিরোজ, শেখ দিলসাদ, তাসলিম উদ্দিন, সৈয়দ রাজু আলম, রহিম বক্স প্রমুখরা ৷
অন্যদিকে মুসলিম কমিটির আনা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি, বিদায়ী বিধায়ক তথা প্রার্থী সুজয় হাজরার বক্তব্য, "ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ । এখানে সংবিধানই শেষ কথা । সেই অনুযায়ী প্রত্যেকেরই ভোটে লড়াই করার অধিকার রয়েছে । কে প্রার্থী হবে, তা নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই ।"
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচনের আগে এই ধরনের ঘোষণা শাসক দলের ভোটব্যাঙ্কে প্রভাব ফেলতে পারে । বিশেষ করে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় এর প্রভাব কতটা পড়বে, সেটাই এখন দেখার ।
