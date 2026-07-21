15 বছরের চেনা ছবিতে বড় বদল, একুশের অভিযানে তৃণমূল কই? উৎসাহ বেশি কংগ্রেসীদের
তৃণমূলের উল্লেখযোগ্য কোনও ভিড় চোখে পড়েনি । কলকাতার শহিদ মিনারে কংগ্রেসের শহিদ দিবস কর্মসূচিতে যোগ দিতে সকাল থেকেই বিভিন্ন ট্রেনে রওনা দেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা ।
Published : July 21, 2026 at 6:34 PM IST
আসানসোল, 21 জুলাই: গত 15 বছরের তুলনায় এবারের একুশে জুলাই শহিদ দিবসে আসানসোল স্টেশনের ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন । এই দিনে যে স্টেশন একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ে মুখর থাকত, সেখানে মঙ্গলবার সকালে দেখা গেল আলাদা ছবি ৷ তৃণমূলের উল্লেখযোগ্য কোনও ভিড় এদিন চোখে পড়েনি । বরং কলকাতার শহিদ মিনারে কংগ্রেসের শহিদ দিবস কর্মসূচিতে যোগ দিতে সকাল থেকেই বিভিন্ন ট্রেনে রওনা দেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা ।
গত দেড় দশক ধরে একুশে জুলাই উপলক্ষে সকাল থেকেই আসানসোল স্টেশনে তৃণমূল কর্মীদের উপচে পড়া ভিড় দেখা যেত । দূর-দূরান্ত থেকে আসা কর্মীদের জন্য অস্থায়ী শিবির, চা-পান, দলীয় পতাকা, ব্যাজ ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা করা হতো । শুধু ট্রেন নয়, বাস ও ব্যক্তিগত গাড়িতেও অসংখ্য নেতা-কর্মী কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিতেন । কার্যত উৎসবের আবহ তৈরি হতো স্টেশন চত্বরে । কয়েকদিন আগেই ঋতব্রত শিবিরের তৃণমূল নেতা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বৈঠক করে দাবি করেছিলেন, আসানসোল থেকে 50টিরও বেশি বাস কলকাতার উদ্দেশে যাবে এবং আগের মতোই কর্মী-সমর্থকেরা ট্রেন, বাস ও অন্যান্য যানবাহনে একুশে জুলাই শহিদ দিবসের সভায় যোগ দেবেন ।
কিন্তু মঙ্গলবার সকালে আসানসোল স্টেশনে গিয়ে দেখা যায়, তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের সেই পরিচিত ভিড়ের কোনও চিহ্ন নেই । দু-একজনকে ট্রেনে কলকাতার উদ্দেশে যেতে দেখা গেলেও তাঁরা ক্যামেরার সামনে কথা বলতে চাননি ।
অন্যদিকে, কিছুক্ষণ পরেই আসানসোল স্টেশনে কংগ্রেস কর্মীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা নজরে আসে । কংগ্রেস নেতা শাহ আলম খান, এসএম মুস্তাফা-সহ অন্যান্য নেতার নেতৃত্বে শতাধিক কর্মী-সমর্থক কলকাতার শহীদ মিনারের উদ্দেশে রওনা দেন । কংগ্রেস নেতা শাহ আলম খান বলেন, "গত 15 বছর ধরে আমাদের শহিদ দিবস পালনের অনুমতি দেওয়া হয়নি । বহু বছর পর এবার আমরা সেই কর্মসূচি করতে পারছি । তাই কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহ রয়েছে । আমরা শহিদ মিনারে গিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাব । তবে ডিম ভাত বা পাগলু ডান্স নয়, আমাদের কর্মসূচি হবে শহিদদের স্মরণ । পাশাপাশি একুশে জুলাইয়ের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মনীশ গুপ্তর মতো ব্যক্তিদের ভূমিকার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দায়ীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানাব ।"
আরেক কংগ্রেস নেতা এসএম মুস্তাফা জানান, "সকালে অগ্নিবীণা এক্সপ্রেসে করেও আমাদের অনেক কর্মী কলকাতায় গিয়েছেন । আমরা কোলফিল্ড এক্সপ্রেসে রওনা হচ্ছি । স্টেশনের চারপাশে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে, অতীতের মতো তৃণমূল কর্মীদের ভিড় এবার নেই ।" এই বিষয়ে এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও শিবিরের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।