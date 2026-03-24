মমতাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনায় শাণ দিতে বঙ্গে নিতিন, বৈঠকে বিজেপির নবীন রণকৌশল

মমতাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনায় শাণ দিতে বঙ্গে নিতিন, বৈঠকে বিজেপির নবীন রণকৌশল
Published : March 24, 2026 at 9:32 PM IST
কলকাতা, 24 মার্চ: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন মঙ্গলবার দুই দিনের সফরে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। বঙ্গে দলের নির্বাচনী প্রস্তুতি পর্যালোচনা করবেন এবং বিজেপির আঞ্চলিক সংগঠনগুলির সঙ্গে মতবিনিময় করবেন তিনি।
আগামী দুই দিন ধরে, নিতিন নবীন দলের একনিষ্ঠ কর্মীদের মধ্যে বিজেপির রণকৌশল স্থির করতে একাধিক বৈঠক-আলোচনা করবেন। তিনি দলের ডিজিটাল, সোশ্যাল মিডিয়া এবং তৃণমূল স্তরের সংগঠন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একাধিক উচ্চ-স্তরের কৌশলগত বৈঠকে নেতৃত্বও দেবেন। নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ঘোষণা করার পর এটাই বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতির প্রথম রাজ্য সফর।
নিতিন নবীন 24 মার্চ, সকাল 9টা 45 মিনিট নাগাদ কলকাতায় এসে পৌঁছান। শহরে পৌঁছানোর পর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বঙ্গ-বিজেপির শীর্ষনেতারা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি কলকাতায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই কৌশলগত অধিবেশনের এক দীর্ঘ তালিকা শুরু হয়।
মঙ্গলবার গেরুয়া শিবিরের সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন বঙ্গ-বিজেপিকে নির্দেশ দিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে নির্বাচনী প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থানীয় বিষয়গুলিকে তুলে ধরতে এবং প্রতিটি বুথের জন্য 'ক্ষুদ্র-স্তরের পরিকল্পনা' (micro-level planning) কার্যকর করতে, যাতে রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে দল ও তার প্রার্থী-কর্মীরা পৌঁছাতে পারেন।
দলীয় সূত্র জানা গিয়েছে, কলকাতায় দলের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক চলাকালীন নবীন তাঁদের নির্বাচনী প্রচার জোরদার করার নির্দেশ দেন৷ বিশেষ করে সেইসব বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচারের ওপর বাড়তি গুরুত্ব দিতে বলেন তিনি, যেখানে 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পিছিয়ে ছিল।
বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির দু'দিনের সফরে পশ্চিমবঙ্গে আসার উদ্দেশ্য হল দলের নির্বাচনী প্রস্তুতি পর্যালোচনা করা এবং বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তাদের তৃণমূল পর্যায়ের কৌশলকে আরও সুসংহত করা৷ উল্লেখ্য, এই নির্বাচন 23 ও 29 এপ্রিল— এই দুই ধাপে হওয়ার কথা রয়েছে। ভোটের ফলাফল 4 মে প্রকাশিত হবে।
সফরের প্রথম দিনে, নিতিন নবীন কলকাতায় দলের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে বিস্তারিত ‘কৌশলগত বৈঠক’ করেন। রাজ্যে বিজেপির নির্বাচনী প্রচারকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে তিনি তাঁদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ-পরামর্শ দেন এবং প্রচারের ক্ষেত্রে সব রকম চেষ্টা করার আহ্বান জানান।
রাজ্য বিজেপির অন্দরের একটি সূত্র জানায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে, দলের নির্বাচনী প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থানীয় সমস্যাগুলিকে রেখে প্রতিটি বুথের জন্য সূক্ষ্ম স্তরের পরিকল্পনার মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যজুড়ে জনসংযোগ কার্যক্রম জোরদার করতে তিনি দলের নেতা ও কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন।