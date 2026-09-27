সরকার-সংগঠনে সমন্বয়ে জোর, শুভেন্দুর নেতৃত্বে উন্নত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার ডাক নিতিনের

সরকার-সংগঠনে সমন্বয়ে জোর, শুভেন্দুর নেতৃত্বে উন্নত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার ডাক নিতিনের
Nitin Nabin Kolkata Visit: সভাপতির বার্তা দল যাতে দ্রুত সাধারণ মানুষের ভরসার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে ।
Published : September 27, 2026 at 10:08 PM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: সংগঠন এবং সরকারের মধ্যে আরও নিবিড় সমন্বয় গোড়ে তোলার বার্তা দিলেন বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন । রাজ্য সফরে এসে দলের নেতাদের তিনি জানান, সরকার এবং সংগঠনকে এক অপরের পরিপূরক হয়ে উঠতে হবে । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার বাংলার নাগরিকদের জন্য যা যা উন্নয়ন করবে তা সকলের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করতে হবে দলীয় সংগঠনকে ।
বিজেপির শীর্ষ নেতা আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুচিন্তিত নির্দেশ এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্যকে এক উন্নত পশ্চিমবঙ্গে রূপান্তরিত করার কাজ করতে হবে। দল যাতে দ্রুত সাধারণ মানুষের ভরসার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে, সে বিষয়ে সাংসদ ও বিধায়কদের স্পষ্ট রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। 'সোনার বাংলা' গড়ার অঙ্গীকার এবং 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আসন্ন দিনগুলিতে রাজ্যজুড়ে কর্মসূচি আরও নিবিড় করার কথাও বলেছেন পদ্মশিবিরের সবচেয়ে 'নবীন' সভাপতি নিতিন ।
নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর বিধানসভার উপনির্বাচন ও পুরভোটের আগে রবিবার সকালে রাজ্যে এসে পৌঁছন বিজেপি সভাপতি । এদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর একাধিক কর্মসূচি ছিল । দফায় দফায় বৈঠক করেন দলের নেতা থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে । সেখানেই সমন্বয়ের বার্তা দেন তিনি । তাঁর সফরের আগে বঙ্গ বিজেপির সংগঠনে একাধিক বদল এসেছে । রাজ্যের পাশাপাশি জেলাস্তরেও সাংগঠনিক রদবদল হয়েছে । সে সম্পর্কেও বিস্তারিত চর্চা হয়েছে বিভিন্ন বৈঠকে ।
এদিন সকালে কলকাতা বিমান বন্দরে নবীনকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিজেপি রাজ্যে সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ এবং বিধায়ক সৌরভ শিকদার সহ আরও অনেক প্রথম সারির নেতা। নবীনকে মা কালীর মূর্তি দিয়ে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে থেকে সভাপতি সরাসরি পৌঁছে যান নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে। এখানেই বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বর সঙ্গে বসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শোনেন নবীন।
বিভিন্ন বৈঠক থেকে সমন্বয় স্থাপনের বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির চিত্রপট বদলানো এবং সংগঠনের ভিত আরও মজবুত করার কথাও বলেন বিজেপি সভাপতি । সকালের দিকে রাজ্য বিজেপির পদাধিকারীর পাশাপাশি বিভিন্ন মোর্চার শীর্ষ কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সেলের পদাধিকারিদের সঙ্গে বৈঠক করেন নবীন। সভার মূল সুরই ছিল—প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘ 25 বছরের জনসেবামূলক নেতৃত্বের ভাবধারাকে পাথেয় করে রাজ্যে সেবা সংকল্প অভিযানের মাধ্যমে জনসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সোনার বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি।
পরের দফায় রাজ্যের দলীয় সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে বিশেষ সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে কেন্দ্র ও রাজ্য সমন্বয় এবং বিধানসভাভিত্তিক জনকল্যাণমূলক কাজের পর্যালোচনা করা হয় এই বৈঠকে। ‘ডাবল ইঞ্জিন সরকার’-এর গুরুত্ব উঠে আসে বৈঠকে।
মন কি বাত !
প্রধানমন্ত্রীর রেডিয়ো অনুষ্ঠান নিয়ে এদিন সোশাল মিডিয়ায় পোস্টও করেন বিজেপি সভাপতি । তিনি লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গ সফর চলাকালীন কলকাতায় দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’-এর 138তম পর্ব শুনলাম। এদিন প্রধানমন্ত্রী 2016 সালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের 10 বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতীয় সেনার বীরত্বের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি দেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং যুব সমাজের নেশামুক্তির সংকল্প নিয়েও কথা বলেন। তিনি জনগণনাকে প্রতিটি নাগরিকের জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করে সবাইকে এতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। ‘মন কি বাত’ আজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য মানুষের উদ্যোগ, সাফল্য ও অনুপ্রেরণার কাহিনী তুলে ধরার একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কীভাবে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায়, তার একাধিক উদাহরণ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ্যে আসে।"