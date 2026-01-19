বিজেপির যুব ব্রিগেড থেকে দলের সর্বকনিষ্ঠ সভাপতি, আকর্ষণীয় নীতিন নবীনের রাজনৈতিক উত্থান
বিজেপির যুব শাখা থেকে বিধায়ক এবং তারপর দলের সবচেয়ে কম বয়সী সভাপতি হওয়া নীতিন নবীনের রাজনৈতিক যাত্রা বেশ চমকপ্রদ।
By PTI
Published : January 19, 2026 at 10:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 জানুয়ারি: মাত্র 26 বছর বয়সে বিজেপির যুব শাখায় যোগদান থেকে শুরু করে 45 বছর বয়সে বিধায়ক এবং পরে বিজেপির সভাপতি হওয়া পর্যন্ত, নীতিন নবীনের রাজনৈতিক যাত্রা অনেকটা রূপকথার মতো। সোমবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার পর, তিনি দলের সবচেয়ে কম বয়সী সভাপতি হলেন। জাতীয় রাজনীতিতে এই প্রথম বিহারের কোনও নেতা বিজেপির জাতীয় সভাপতি হলেন।
নীতিন নবীনের মনোনয়নের সময় দলের বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতা উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি তাঁর প্রস্তাবক হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। এছাড়াও, দলের বেশ কয়েকজন নেতা তাঁর মনোনয়নকে সমর্থন করেছিলেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নীতিন নবীনের নামের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা 20 জানুয়ারি করা হবে।
সাধারণত লাইমলাইট থেকে দূরে থাকেন, বিহারে পাঁচবারের বিধায়ক ছিলেন এবং রাজ্যের পিডব্লিউডি মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন নীতিন নবীন। 14 ডিসেম্বর বিজেপির কার্যকরী সভাপতি নিযুক্ত হন তিনি। নীতিন নবীন তাঁর বাবা এবং প্রবীণ দলীয় নেতা নবীন কিশোর সিনহার মৃত্যুর ফলে খালি হওয়া পটনা পশ্চিম বিধানসভা আসনে মাত্র 26 বছর বয়সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন৷ এর পর থেকে প্রায় দুই দশক ধরে, নীতিন নবীন বাঁকিপুর আসন থেকে টানা পাঁচবার জয়ী হয়েছেন। নীতিন নবীন 2006 সালে তাঁর প্রথম উপনির্বাচন থেকে বিপুল ভোটে নির্বাচনে জয়লাভের জন্য পরিচিত, যেখানে তিনি প্রায় 60 হাজার ভোটে জয়ী হন। নীতিন নবীন সর্বশেষ নির্বাচনে 51 হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হন।
রাজনীতিতে প্রবেশের জন্য নীতিন নবীনকে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে, রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁকে একজন বহিরাগত হিসেবে দেখা হতো। কার্যকরী সভাপতি নিযুক্ত হওয়ার পর থেকেই নীতিন নবীন মাঠে নেমে পড়েছেন৷ কারণ, তাঁকে এই বছর তামিলনাড়ু, কেরল এবং অসম, পশ্চিমবঙ্গ-সহ বেশ কয়েকটি বিধানসভা নির্বাচনে দলের নেতৃত্বের দায়িত্বভার সামলাতে হবে।