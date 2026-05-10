নিশীথ মন্ত্রী হতেই দিনহাটার 'দাদা' উদয়ন কার্যত 'এলাকাছাড়া'! কোচবিহারে উলটপুরাণ

নিশীথ মন্ত্রী হতেই দিনহাটার 'দাদা' উদয়ন কার্যত 'এলাকাছাড়া'! কোচবিহারে উলটপুরাণ
একসময় একই দলে ছিলেন উদয়ন ও নিশীথ । কিন্তু নিশীথ বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই দুই নেতার দূরত্ব বাড়তে থাকে ।
Published : May 10, 2026 at 1:28 PM IST
কোচবিহার, 10 মে: এক সময় কোচবিহারের রাজনীতিতে সংঘাত মানেই ছিল উদয়ন গুহ বনাম নিশীথ প্রামাণিক । উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ময়দানে দুই নেতার দ্বৈরথ ঘিরে উত্তাপ ছড়িয়েছে বারবার । কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর সেই রাজনৈতিক সমীকরণেই যেন আমূল বদল । একদিকে ভোটে হেরে কার্যত 'এলাকাছাড়া' উদয়ন গুহ, অন্যদিকে ব্রিগেডের মঞ্চে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে আরও শক্ত জমিতে নিশীথ প্রামাণিক । কোচবিহারের অলিগলিতে এখন চর্চার কেন্দ্রবিন্দু এই 'উলটপুরাণ'।
দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে এবারের নির্বাচনে বড় ধাক্কা খেয়েছেন তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা উদয়ন গুহ । বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়ের কাছে তিনি পরাজিত হয়েছেন 17 হাজার 447 ভোটে । অন্যদিকে মাথাভাঙা কেন্দ্রে নিশীথ প্রামাণিক তৃণমূলের সাবলু বর্মনকে 57 হাজার 90 ভোটে হারিয়ে কার্যত নিজের রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের বার্তা দিয়েছেন ।
ফল ঘোষণার পর থেকেই দিনহাটায় দেখা মিলছে না উদয়ন গুহের । তৃণমূল কর্মীদের একাংশের দাবি, নেতার সঙ্গে যোগাযোগই করা যাচ্ছে না । ফোন করেও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷ একটি নাম্বার সুইচড অফ অন্যটি রিং বেজে গিয়েছে ৷ এ ব্যাপারে জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, "ফল বেরোনোর পর উদয়ন গুহ দিনহাটায় নেই । কোথায় আছেন জানি না । তবে কর্মীদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখছি ।”
অন্যদিকে, দলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে ব্রিগেডে হাজির হন নিশীথ প্রামাণিক । সেখানেই মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তিনি । রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কটাক্ষ করে নিশীথ বলেন, "অতীতে আমিও নির্বাচনে হেরেছি । কিন্তু মানুষের পাশে ছিলাম বলেই পালাতে হয়নি । যারা মানুষের পাশে থাকে না, অত্যাচার করে, তাদের তো পালাতেই হবে ।"
একসময় একই দলে ছিলেন, সেই সূত্রে উদয়ন ও নিশীথের সম্পর্ক ছিল যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ । কিন্তু নিশীথ বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই দুই নেতার দূরত্ব বাড়তে থাকে । রাজনৈতিক সংঘর্ষ, পালটা আক্রমণ, শক্তি প্রদর্শন-সব মিলিয়ে কোচবিহারের রাজনীতিতে এই দুই নেতার দ্বন্দ্ব ছিল বহুদিনের ।
2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে দিনহাটা শহরে প্রকাশ্যেই ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন দুই শিবিরের কর্মীরা । ঘুঘুমারিতে নিশীথের মিছিল থেকে উদয়নের গাড়িতে হামলার অভিযোগও ওঠে । যদিও সেই সময় রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা উদয়ন গুহই ছিলেন জেলার 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি' । অন্যদিকে লোকসভা ভোটে পরাজয়ের পর নিশীথ প্রামাণিক অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন ।
পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, নিশীথ দিনহাটায় উদয়ন গুহের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে প্রার্থী হন মাথাভাঙা থেকে । কিন্তু কয়েক মাসের ব্যবধানে বদলে যায় পুরো ছবিটাই । বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর একদিকে যখন পরাজিত উদয়ন কার্যত জনসমক্ষে অনুপস্থিত, তখন অন্যদিকে বিপুল জয় নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রিসভায় জায়গা করে নিয়েছেন নিশীথ প্রামাণিক । সেই সূত্রে কোচবিহারের রাজনীতিতে এখন উলটপুরাণের হাওয়া !