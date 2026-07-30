জলপাইগুড়িতে তৃণমূলের গৃহযুদ্ধ ! ঋতব্রত-ঘনিষ্ঠতার জেরে অনাস্থার মুখে পুরপ্রধান
অনাস্থা প্রস্তাব কার্যকর করতে 13 জনের সমর্থন প্রয়োজন । 9 জন তৃণমূল কাউন্সিলর স্বাক্ষর করেছেন । বিদ্রোহী শিবিরের দাবি, আরও পাঁচজন সমর্থন করবেন ।
Published : July 30, 2026 at 6:13 PM IST
জলপাইগুড়ি, 30 জুলাই: জলপাইগুড়ি পুরসভার অন্দরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবার প্রকাশ্যে । পুরপ্রধান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিলেন তাঁরই দলের 9 জন কাউন্সিলর । সদর মহকুমাশাসকের দফতরে অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়তেই জেলা রাজনীতিতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, দলের অন্দরের ক্ষমতার সমীকরণ বদলেরই প্রতিফলন এই পদক্ষেপ ।
সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, অনাস্থা প্রস্তাবে প্রথম স্বাক্ষর করেছেন এক নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর নীলম শর্মা । 2022 সালের পুরভোটে তাঁকে জেতাতে সৈকত চট্টোপাধ্যায় কার্যত সামনের সারিতে থেকে লড়াই করেছিলেন বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা ছিল । সেই সময় ভোটগ্রহণকে ঘিরে বিরোধীদের তরফে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগও উঠেছিল । আর সেই নীলমেরই এবার পুরপ্রধানকে সরানোর দাবিতে প্রথম স্বাক্ষর ঘিরে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা ।
সূত্রের দাবি, গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই জলপাইগুড়ি পুরসভার অন্দরে অসন্তোষ বাড়ছিল । বিশেষ করে সম্প্রতি কলকাতায় গিয়ে তৃণমূল নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বৈঠকের পর থেকেই রাজনৈতিক সমীকরণে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছিল । দলের একাংশের দাবি, সেই ঘটনার পর থেকেই কালীঘাট-ঘনিষ্ঠ শিবির সক্রিয় হয়ে ওঠে । তারই পরিণতি হিসেবে অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়েছে।
উল্লেখ্য, বুধবারই জলপাইগুড়ি পুরসভায় একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি । পুরসভার আর্থিক লেনদেন, বিভিন্ন প্রকল্পে অনিয়ম এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তারা । সেই বিক্ষোভের রেশের মধ্যেই তৃণমূলের অন্দরেই পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ্যে চলে আসায় রাজনৈতিক তাৎপর্য আরও বেড়েছে ।
জলপাইগুড়ি পুরসভায় মোট 25 জন জনপ্রতিনিধি রয়েছেন । অনাস্থা প্রস্তাব কার্যকর করতে অন্তত 13 জনের সমর্থন প্রয়োজন । বর্তমানে তৃণমূলের দখলে 22টি আসন । অনাস্থা প্রস্তাবে আপাতত 9 জন তৃণমূল কাউন্সিলর স্বাক্ষর করেছেন । তবে বিদ্রোহী শিবিরের দাবি, আরও পাঁচ জন কাউন্সিলর তাঁদের সমর্থন করবেন । সেই হিসাব মিললে অনাস্থা সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার গণ্ডি পেরিয়ে যাবে ।
বর্তমান পুরপ্রধান সৈকত চট্টোপাধ্যায় 2024 সালের নভেম্বর মাসে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন । তার আগে পুরপ্রধান ছিলেন পাপিয়া পাল । দলীয় সিদ্ধান্তে নেতৃত্ব বদলের পর থেকেই পুরসভার অন্দরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছিল বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি । সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে সেই অসন্তোষ আরও প্রকট হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে ।
যদিও অনাস্থা প্রস্তাব ঘিরে এখনও পর্যন্ত সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । জেলা তৃণমূল নেতৃত্বও প্রকাশ্যে এ বিষয়ে মুখ খোলেনি । তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই অনাস্থা শুধুমাত্র একটি পুরসভার চেয়ারম্যানকে ঘিরে নয়, বরং জেলার তৃণমূলের অন্দরের ক্ষমতার লড়াই ও নেতৃত্বের নতুন সমীকরণেরই স্পষ্ট ইঙ্গিত ।
এখন নজর সদর মহকুমাশাসকের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং অনাস্থা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার দিকে । সেই ভোটেই স্পষ্ট হবে জলপাইগুড়ি পুরসভার ক্ষমতার আসনে শেষ পর্যন্ত কে থাকছেন !