ভোট গণনার আগে মোথাবাড়ি-কাণ্ডে নোটিশ NIA-এর, হাজিরা এড়ালেন 9 তৃণমূল নেতা
তালিকায় সুজাপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিনের নির্বাচনী এজেন্টও ৷ বেলা 12টা’র মধ্যে হাজিরা দেওয়ার কথা থাকলেও, তা এড়ালেন 9 তৃণমূল নেতা ৷
Published : May 3, 2026 at 5:41 PM IST
ইংরেজবাজার, 3 মে: ভোট গণনার ঠিক আগে মালদা জেলার কালিয়াচকের নয় তৃণমূল নেতার কাছে পৌঁছল এনআইএ-এর সমন ৷ মোথাবাড়ি-কাণ্ডে শনিবার রাতে ওই ন’জন তৃণমূল নেতাকে নোটিশ পাঠিয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ রবিবার বেলা 12টার মধ্যে কালিয়াচক থানায় হাজিরা দিতে বলা হয় ৷ যদিও, জেলা তৃণমূলের তরফে চিঠি পাঠিয়ে এনআইএ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে, রবিবার কোনও নেতাই কালিয়াচক থানায় হাজিরা দিতে পারবেন না ৷
ভোট গণনার পর তাঁরা থানায় হাজিরা দেবেন ৷ এই ঘটনায় কালিয়াচক 1 ও 2 নম্বর ব্লকে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে ৷ তৃণমূলের দাবি, ভোট গণনার আগে তৃণমূল নেতা ও কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিতে এটা বিজেপি ও এনআইএ-এর পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ৷ এ দিকে বিজেপির বক্তব্য, তদন্তের স্বার্থে এনআইএ যা পদক্ষেপ করার করবে ৷ এ নিয়ে তাদের কিছু বলার নেই ৷
শনিবার রাত সাড়ে 11টা নাগাদ হঠাৎ কালিয়াচকের বাসিন্দা তথা তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আবদুর রহমানের কাছে এনআইএ-এর এই নোটিশ পৌঁছায় ৷ উল্লেখ্য, এই আবদুর রহমান সুজাপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিনের নির্বাচনী এজেন্ট ৷
প্রায় একই সময়ে নোটিশ পৌঁছায় কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সারিউল ইসলাম, কালিয়াচক 1 নম্বর পঞ্চায়েতের সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কামাল হোসেন, সুজাপুর এলাকার প্রবীণ নেতা হাজি কেতাবুদ্দিন-সহ মোট ন’জন তৃণমূল নেতার বাড়িতে ৷ নোটিশে তাঁদের জানানো হয়েছে, মোথাবাড়ি-কাণ্ডের তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই তাঁদের থানায় ডেকে পাঠানো হচ্ছে ৷
এ নিয়ে সুজাপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, "নোংরামির একটা সীমা থাকা প্রয়োজন ৷ তদন্তের স্বার্থে এনআইএ যে কাউকেই ডাকতে পারে ৷ তা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই ৷ গত 15 এপ্রিল মোথাবাড়ির ঘটনার তদন্তে এনআইএ এই নোটিশ পাঠিয়েছে ৷ কিন্তু, কাউন্টিং-এর ঠিক আগেই কেন এই নোটিশ ? প্রশ্নটা এখানেই ৷ যাই হোক, আমরা এনআইএকে ই-মেইল করে সময় চেয়েছি ৷ সেটা আলাদা প্রশ্ন ৷ কিন্তু কাউন্টিং-এর আগে এভাবে তৃণমূল নেতা, ইলেকশন এজেন্টদের নোটিশ পাঠিয়ে দলের কর্মীদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে ৷ কাউন্টিং এজেন্টদের ভয় দেখানো হচ্ছে ৷ কিন্তু, ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ হবে না ৷ এরা যে কোনও সময় যে কোনও ধরনের নোংরামি করতে পারে ৷ তার জন্য আমরা আগে থেকেই তৈরি রয়েছি ৷ যতই ধমকানো কিংবা চমকানো হোক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন ৷"
সাবিনা আরও বলেন, "নির্বাচন কমিশন-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে চলছে ৷ এখন এরা সব এক হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টাইট দেওয়ার চেষ্টা করছে ৷ বিচারকদের আটক করে রাখার ঘটনা ঘটেছিল মোথাবাড়িতে ৷ অথচ সেই ঘটনার তদন্তে কালিয়াচকের তৃণমূল নেতাদের নোটিশ পাঠানো হচ্ছে ৷ কিন্তু, এরা ভুলে যাচ্ছে, তৃণমূলের পাশে জনগণ রয়েছে ৷"
এ নিয়ে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর প্রতিক্রিয়া, "আবদুর রহমান তৃণমূল প্রার্থীর ইলেকশন এজেন্ট ৷ তিনি সব গুণের অধিকারী ৷ তাঁর সঙ্গে উগ্র মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদীদের যোগাযোগ রয়েছে ৷ রোহিঙ্গাদের সঙ্গেও তাঁর ভালো যোগাযোগ ৷ বেআইনি ব্যবসাতেও তাঁর হাত রয়েছে ৷ কালিয়াচকের সব মানুষ এর সঙ্গে জড়িত নয় ৷ অল্প কিছু লোকই এসবের সঙ্গে জড়িত ৷ তার মধ্যে উনিও রয়েছেন ৷ আর কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সারিউল শেখের বিরুদ্ধে তো ওরাই অভিযোগ করেছে ৷ এনআইএ তদন্ত নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই ৷ তদন্তের স্বার্থে তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অবশ্যই নেবে ৷"
অবশ্য এবারই প্রথম নয়, মোথাবাড়ির ঘটনার তদন্তে নেমে এর আগেও এনআইএ-এর তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছে ৷ নির্বাচনের আগে প্রচার চলাকালীন মোথাবাড়ি কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী সায়েম চৌধুরীকে আলিনগর এলাকা থেকে তুলে নিয়ে যায় এনআইএ ৷ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলেও তাঁর মোবাইল ফোনটি বাজেয়াপ্ত করা হয় ৷ জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি আসিফ শেখ ও শাহজাহান শেখ এখনও কারাবন্দি ৷ আইএসএফ-এর এক সদস্য এখনও জেল হেফাজতে রয়েছেন ৷ গ্রেফতারির তালিকা কি আরও বাড়বে ? আপাতত এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে কালিয়াচক জুড়ে ৷