সুরুচির খুঁটি পুজোয় বিজেপি বিধায়ক, অরূপ-স্বরূপকে 'ভিভিআইপি'-খোঁচা নবনিযুক্ত সভাপতির

সুরুচির খুঁটি পুজোয় বিজেপি বিধায়ক, অরূপ-স্বরূপকে 'ভিভিআইপি'-খোঁচা নবনিযুক্ত সভাপতির
ভিভিআইপি কালচার নয়, সুরুচি সংঘের পুজো সর্বজনীন ৷ পুজোর উদ্যোগে ক্লাব সদস্যদের পাশাপাশি, স্থানীয়দের অংশগ্রহণও থাকবে বলে জানান নবনিযুক্ত সভাপতি ৷
Published : July 16, 2026 at 3:10 PM IST
কলকাতা, 16 জুলাই: পালাবদলের সঙ্গেই বদল ঘটেছে কলকাতা শহরের একাধিক দুর্গাপুজোর পরিচালন কমিটিতে ৷ যে তালিকায় রয়েছে দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম বড় পুজো সুরুচি সংঘ ৷ অরূপ বিশ্বাসের হাত থেকে এই পুজোর দায়িত্ব গিয়েছে উত্তর দমদমের বিধায়ক সৌরভ শিকদারের হাতে ৷ বৃহস্পতিবার রথযাত্রার দিন সেই সুরুচি সংঘে হয়ে গেল খুঁটি পুজো ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন সুরুচি সংঘের নবনিযুক্ত সভাপতি সৌরভ শিকদার ৷
রথযাত্রার দিন নিয়ম মেনে খুঁটি পুজো সম্পন্ন হয়েছে সুরুচিতে ৷ উল্লেখ্য, এ দিন সৌরভ শিকদারের জন্মদিনও ৷ তাই খুঁটি পুজোর পাশাপাশি, ক্লাবের সদস্যরা এ দিন কেক কেটে সৌরভের জন্মদিন উদযাপন করলেন ৷ উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের অন্যান্য পদাধিকারী, সদস্য, বিশিষ্ট অতিথি এবং এলাকার বহু বাসিন্দা ৷ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, পুজো-অর্চনা ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে খুঁটি পুজো করা হয় ৷
সৌরভ শিকদার বলেন, "দুর্গাপুজো শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয় ৷ এটি বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সম্প্রীতির প্রতীক ৷ প্রতিবছরের মতো এবারও সুরুচি সংঘ দর্শনার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় ও নান্দনিক পুজো উপহার দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে ৷" তিনি সকলের সহযোগিতা ও আশির্বাদ কামনা করেন, যাতে নির্বিঘ্নে এবং সাফল্যের সঙ্গে এবারের পুজো সম্পন্ন করা যায় ৷
তবে, অতীতে সুরুচি সংঘের খুঁটি পুজো থেকে দুর্গাপুজো সবক্ষেত্রে ভিভিআইপি সংস্কৃতির ছোঁয়া থাকতো বলে অভিযোগ করেছেন সৌরভ শিকদার ৷ যা নিয়ে তিনি বলেন, "ভিভিআইপি কালচার আর এবার থাকবে না ৷ এবার থেকে সর্বজন কালচার হবে ৷ এই পুজো সবার ৷ জনগণের পুজো ৷ অধিবাসী বৃন্দের পুজো হবে ৷ পাড়ার লোকজন মিলে সুরুচি সংঘের পুজো করবেন ৷"
অন্যদিকে, রথযাত্রায় জন্মদিন ও সুরুচি সংঘরে খুঁটি পুজো, যা নিয়ে বিজেপি বিধায়ক বলেন, "সব প্রভুর কৃপা ৷ তাঁর আশির্বাদ নিয়ে মানুষের সেবা করে যেতে চাই ৷ প্রভু জগন্নাথ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আরও শক্তি দিন ৷" ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, রথযাত্রার দিন খুঁটিপুজোর পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে মণ্ডপ নির্মাণ ও পুজোর প্রস্তুতির কাজ শুরু হবে ৷ আগামী কয়েক মাস ধরে চলবে মণ্ডপ নির্মাণ, প্রতিমা তৈরির কাজ, আলোকসজ্জা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা ৷
সুরুচি সংঘ দীর্ঘদিন ধরেই তাদের অভিনব থিম, মণ্ডপ এবং সামাজিক বার্তাভিত্তিক উপস্থাপনার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ৷ প্রতি বছর হাজার হাজার দর্শনার্থীর সমাগম হয় এই পুজো মণ্ডপে ৷ এবছরও সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে নতুন চমক দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা ৷ তবে, আগের মতো বিশ্বাস ভাইরা নন, এবার পুজোর দায়িত্বে থাকবেন ক্লাবের সদস্য ও স্থানীয়রা, এমনটাই জানালেন সুরুচি সংঘের সভাপতি সৌরভ শিকদার ৷