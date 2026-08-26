জলপাইগুড়ি পুরসভায় নতুন সমীকরণ ! আস্থা ভোট থেকে সরে দাঁড়াল কংগ্রেস, কী কারণ?

জলপাইগুড়ি পুরসভায় নতুন সমীকরণ ! আস্থা ভোট থেকে সরে দাঁড়াল কংগ্রেস, কী কারণ?
অমিত বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের দু'পক্ষের রেষারেষির মধ্যে আমরা নেই । দলীয় ভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আস্থা ভোটে কংগ্রেস কাউন্সিলররা থাকবেন না ।"
Published : August 26, 2026 at 7:08 PM IST
জলপাইগুড়ি, 26 অগস্ট: চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা । সামনে বৈঠকের দিন । এক দিকে তৃণমূলের দুই শিবিরের টানাপড়েন, অন্য দিকে পুর পরিষেবা নিয়ে একের পর এক অভিযোগ । তারই মধ্যে জলপাইগুড়ি পুরসভার অনাস্থা ভোট থেকে নিজেদের সরিয়ে নিল কংগ্রেস । বুধবার জেলা কংগ্রেসের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ে কোনও পক্ষেই থাকবেন না কংগ্রেস কাউন্সিলররা । ফলে 27 অগস্টের অনাস্থা বৈঠকের আগে পুরসভার রাজনৈতিক সমীকরণ আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল ।
বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে দলের অবস্থান স্পষ্ট করেন জেলা সভাপতি অমিত ভট্টাচার্য । তাঁর বক্তব্য, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের যে অভ্যন্তরীণ সংঘাত চলছে, তার সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই । তাই কংগ্রেস কাউন্সিলররা অনাস্থা ভোটে অংশ নেবেন না । অমিত বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের দু'পক্ষের রেষারেষির মধ্যে আমরা নেই । দলীয় ভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আস্থা ভোটে কংগ্রেস কাউন্সিলররা থাকবেন না ।"
কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে বলেই মনে করছে বিশ্লেষকরা ৷ কারণ, অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে সংখ্যার অঙ্কে প্রতিটি কাউন্সিলরের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে । কংগ্রেসের কাউন্সিলররা ভোটে না থাকলে শেষ মুহূর্তে তৃণমূলের দুই শিবিরের মধ্যেই সংখ্যার লড়াই আরও সরাসরি হয়ে উঠবে ।
তবে শুধু রাজনৈতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়, পুর পরিষেবা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন হাত শিবিরের কাউন্সিলররা । কাউন্সিলর শুভ্রা দেবের কটাক্ষ, "জলপাইগুড়ি পুরসভা এখন অস্তগামী সূর্য ।" তাঁর দাবি, পুরসভার পরিষেবা কার্যত ভেঙে পড়েছে । তার দায় এসে পড়ছে কাউন্সিলরদের উপরেই । ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের কাছে নিয়মিত কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে তাঁদের । সেই পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা নিয়ে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ে তাঁরা কেন অংশ নেবেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি ।
কংগ্রেস কাউন্সিলর অম্লান মুন্সি আবার 2022 সালের পুরভোটের প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলকে নিশানা করেছেন । তাঁর অভিযোগ, ওই নির্বাচনে ছাপ্পা ভোটের মাধ্যমে তৃণমূলের কাউন্সিলররা জয়ী হয়েছিলেন । তাঁর আরও অভিযোগ, তৃণমূলের আমলে জলপাইগুড়ি শহরের সাংস্কৃতিক পরিবেশও নষ্ট হয়েছে । তাঁর কথায়, "চরম দুর্নীতিগ্রস্ত এই পুরসভার তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর আস্থা-অনাস্থার লড়াইয়ে আমরা নেই ।"
পুরসভার বর্তমান সঙ্কটের সূত্রপাত অবশ্য বেশ কিছু দিন আগেই । গত 30 জুলাই চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন তৃণমূলেরই মমতাপন্থী বলে পরিচিত ন'জন কাউন্সিলর । নিয়ম অনুযায়ী, অনাস্থা প্রস্তাব আনার 15 দিনের মধ্যে চেয়ারম্যানকে বৈঠক ডাকতে হয় । চেয়ারম্যান তা না করলে পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যান বৈঠক ডাকতে পারেন । ভাইস চেয়ারম্যানও বৈঠক না ডাকলে অন্তত তিন জন কাউন্সিলর সেই বৈঠক ডাকার উদ্যোগ নিতে পারেন ।
কিন্তু জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে সেই নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মধ্যেই তৈরি হয় নতুন জট । চেয়ারম্যান বৈঠক ডাকেননি । এর মধ্যেই ভাইস চেয়ারম্যান তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দেন । ফলে শেষ পর্যন্ত কাউন্সিলরদেরই বৈঠক ডাকার পথে যেতে হয় । গত 22 অগস্ট কাউন্সিলররা আগামী 27 অগস্ট অনাস্থা বৈঠক ডাকার সিদ্ধান্ত জানান ।
অনাস্থা প্রস্তাব ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতরের প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়েছে পুরসভার প্রশাসনিক কাজেও । দীর্ঘদিন চেয়ারম্যান পুরসভায় না আসায় কাজকর্মে সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ । অবসরপ্রাপ্ত পুরকর্মীদের একাংশ পেনশন না পাওয়ার অভিযোগে পুরসভার গেটে অবস্থান-বিক্ষোভ করেন । পরিস্থিতির জেরে পুরকর্মীদেরও এক সময় পুরসভায় ঢুকতে সমস্যা হয় । সাফাইকর্মীদের বেতন নিয়েও অসন্তোষ তৈরি হয় । বেতন না হলে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তাঁরা । পরে বিধায়কের আশ্বাসে আপাতত সেই কর্মসূচি থেকে সরে আসেন সাফাইকর্মীরা ।
এর মধ্যেই মঙ্গলবার দীর্ঘদিন পর পুরসভায় দেখা যায় চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়কে । তাঁর দাবি, পুরসভাকে নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে যে শোকজ করা হয়েছিল, তার উত্তর তিনি মঙ্গলবারই দিয়েছেন । কিন্তু সেই উত্তর দেওয়ার পরেও ফের নতুন করে জলপাইগুড়ি পুরসভাকে শোকজ করেছে নগরোন্নয়ন দফতর । ফলে পুরসভার প্রশাসনিক সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয়েছে ।
এই পরিস্থিতিতে 27 অগস্টের বৈঠক ঘিরে একাধিক প্রশ্ন সামনে এসেছে । অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে থাকা ন’জন তৃণমূল কাউন্সিলর কি চেয়ারম্যানকে সরাতে প্রয়োজনীয় সমর্থন জোগাড় করতে পারবেন ? চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় কি শেষ মুহূর্তে নিজের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে পারবেন ? কংগ্রেস ভোটে না থাকায় তৃণমূলের অন্দরের সমীকরণই নির্ধারণ করবে চেয়ারম্যানের ভবিষ্যৎ ।
পুরসভার অন্দরে আর তএকটি সম্ভাবনাও ঘুরছে, চেয়ারম্যানকে সরিয়ে নতুন চেয়ারম্যান না হলে প্রশাসক বসানো হতে পারে কি না । যদিও সেই সিদ্ধান্তের বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত ঘোষণা হয়নি । ফলে 27 অগস্টের বৈঠকের দিকে তাকিয়ে জলপাইগুড়ি । অনাস্থা পাশ হলে বদলাতে পারে পুরসভার নেতৃত্ব । আর অনাস্থা ঘিরে জট আরও বাড়লে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । সব মিলিয়ে, উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ এই পুরসভায় এখন প্রশ্ন একটাই, 27 অগস্টের পরেও কি চেয়ারম্যানের কুর্সিতে থাকবেন সৈকত, নাকি বদলে যাবে জলপাইগুড়ি পুরসভার মুখ ?