ফাঁকি দেওয়ার দিন শেষ ! শুভেন্দুর সরকারের কাজের হিসেব কষছে নয়া 'ডিজিটাল পোর্টাল'

ফাঁকি দেওয়ার দিন শেষ ! শুভেন্দুর সরকারের কাজের হিসেব কষছে নয়া 'ডিজিটাল পোর্টাল'
রাজনীতিতে প্রতিশ্রুতি নতুন নয় । নতুন হল সেই প্রতিশ্রুতির উপর জনতার নজরদারি । আর সেই নজরদারির ভাষা এখন ডিজিটাল !
Published : May 14, 2026 at 4:56 PM IST
কলকাতা, 14 মে: নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিশ্রুতির ঝুলি সাধারণত যত বড় হয়, ক্ষমতায় আসার পরে তার বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্নও ততই বাড়ে । ভোটের মঞ্চে উচ্চারিত প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবে রূপ পেল, আর কতটাই বা থেকে গেল রাজনৈতিক ভাষণের পাতায় সেই হিসেব সাধারণ মানুষের সামনে স্বচ্ছভাবে তুলে ধরার দাবি নিয়ে এবার সামনে এল এক অভিনব ডিজিটাল উদ্যোগ ।
BJP Sarkar Promises নামে একটি রিয়েল টাইম অনলাইন ট্র্যাকার পোর্টাল ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তৈরি করেছে ।
পোর্টালটিতে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার, 'সংকল্প পত্র' এবং 'ভরসার শপথ' এ করা প্রতিশ্রুতিগুলির বিস্তারিত তালিকা তুলে ধরা হয়েছে । শুধু তালিকাই নয়, কোন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে, কোনগুলি এখনও শুরুই হয়নি, এমনকি সরকারের হাতে বাকি থাকা সময় কতটা তাও ঘড়ির কাঁটা ধরে দেখানো হচ্ছে । বছর, মাস, দিন, ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডে বিভক্ত সেই কাউন্টডাউন যেন এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক জবাবদিহির প্রতীক হয়ে উঠেছে ।
পোর্টাল অনুযায়ী, নির্বাচনের আগে বিজেপি মোট 140টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল । তার মধ্যে বর্তমানে মাত্র 11টির ক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে (In Progress) দেখানো হয়েছে । বাকি 129টি এখনও স্থগিত (Pending) । সামগ্রিক ভাবে কাজ শেষের হার (Completion Rate) এখন শূন্য শতাংশ ।
তবে এই উদ্যোগকে ঘিরে রাজনৈতিক তাৎপর্য আরও গভীর । কারণ দলীয় সূত্রে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এটি বিজেপির সরকারি পোর্টাল নয় । বরং এক্স হ্যান্ডেলে 'Mr.Bhawjo' নামে জনৈক বিজেপি সমর্থক ব্যক্তিগত উদ্যোগে এটি তৈরি করেছেন । কিন্তু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ধরনের 'সিটিজেন ট্র্যাকার' ভবিষ্যতের রাজনীতিতে নতুন প্রবণতার সূচনা করতে পারে ।
এতদিন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মূলত রাজনৈতিক বক্তৃতা বা ইস্তাহারের পাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকত । ভোট মিটে গেলে সেই প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি নিয়ে জনসাধারণের হাতে থাকত না কোনও নির্দিষ্ট তথ্যভান্ডার । ফলে পাঁচ বছর পরে ফের নতুন প্রতিশ্রুতির ঝড় উঠলেও পুরনো প্রতিশ্রুতির হিসেব অনেকাংশেই চাপা পড়ে যেত । এই পোর্টাল সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতিকেই চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকদের একাংশ ।
বিশেষভাবে নজর কেড়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ঘোষিত 15টি বড় প্রতিশ্রুতির অংশ । সেখানে সরকারি কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে ডিএ, সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করা, এক কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ, বেকারদের মাসিক 3000 টাকার আর্থিক সহায়তা, মহিলাদের জন্য মাসিক ভাতা, সরকারি চাকরিতে 33 শতাংশ সংরক্ষণ, কৃষকদের ন্যায্য মূল্য, উত্তরবঙ্গে AIIMS-IIT-IIM ক্যাম্পাস, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু, এমনকি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বাস্তবায়নের মতো বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।
রাজনৈতিক ভাবে এই প্রতিশ্রুতিগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ এগুলির একাংশ সরাসরি অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত, আবার অন্য অংশ পরিচয় রাজনীতি ও মতাদর্শের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ । ফলে এই প্রতিশ্রুতিগুলির অগ্রগতি শুধুমাত্র প্রশাসনিক বিষয় নয়, রাজনৈতিক বার্তারও অংশ হয়ে উঠছে ।
একই সঙ্গে এই পোর্টাল একটি বড় বাস্তবতাও সামনে আনছে, ক্ষমতায় আসার আগে সব রাজনৈতিক দলই উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, আর্থিক সহায়তা ও প্রশাসনিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয় । কিন্তু সরকার গঠনের পরে বাস্তব প্রশাসনিক কাঠামো, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, আইনি জটিলতা ও রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের কারণে বহু প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়নের গতি হারায় ।
ফলে এই ডিজিটাল 'রিপোর্ট কার্ড' এখন শুধুমাত্র বিজেপি সরকারের কাজের হিসেব নয়, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিফলন বলেও মনে করা হচ্ছে । কারণ আগামী দিনে যদি অন্য রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রেও একই ধরনের জনগণ-নিয়ন্ত্রিত ট্র্যাকার তৈরি হয়, তবে নির্বাচনী রাজনীতিতে জবাবদিহির চাপ আরও বহুগুণ বাড়তে পারে ।
