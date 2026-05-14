নিট প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে রাস্তায় এসএফআই, লাঠি হাতে পুলিশ-কেন্দ্রীয় বাহিনির তৎপরতায় বচসা তুঙ্গে

এদিন, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সমানে থেকে সিপিএম ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর মিছিল শুরু হয়। সেই মিছিল ঘিরে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ান বিক্ষোভকারীরা।

নিট প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে রাস্তায় এসএফআই (ইটিভি ভারত)
Published : May 14, 2026 at 9:20 PM IST

কলকাতা, 14 মে: নিট ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরূদ্ধে এনটিএকে বাতিল করার দাবিতে বৃহষ্পতিবার বিকেলে রাস্তায় নামে সিপিএম ছাত্র সংগঠন এসএফআই। সেই মিছিল ঘিরে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ান বিক্ষোভকারীরা। মিছিলের মাঝ পথে লাঠি হাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী, পুলিশকেও দেখা যায়। যে চিত্র গত কয়েক বছরে কলেজ স্ট্রিটের বুকে বিভিন্ন মিটিং মিছিলে দেখা যায়নি। আর তা নিয়ে সরব বিক্ষোভকারীরা। এমনকি, মাঝপথে বিক্ষোভ বানচাল করতে পুলিশ নানারকম চেষ্টা করে বলেও আভিযোগ। বাধ্য হয়ে পাল্টা পুনরায় এমজি রোড ক্রসিং ঘেরাও করেন এসএফআই কর্মী সমর্থকরা।

স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (SFI)-র অভিযোগ, NTA ব্যর্থতার কারণেই পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এটা শুধু আজকের নয়, এর আগেও এরকম একাধিক ঘটনা ঘটেছে। বারবার যে সংস্থা তার দায়িত্ব পালনের ব্যর্থ হচ্ছে, তাকে কেন বাতিল করা হচ্ছে না? প্রশ্ন তোলে স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ৷

নিট প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে রাস্তায় এসএফআই, পুলিশ-কেন্দ্রীয় বাহিনির সঙ্গে বচসা (ইটিভি ভারত)

এদিন, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সমানে থেকে মিছিল শুরু হয়। কলেজ স্ট্রিট এমজি রোড ক্রন্সিং অবরোধ করে প্রতীকী আগুন জ্বালানো হয়। বক্তব্য শুরু করেন এসএফআই কলকাতা জেলা সভাপতি মহম্মদ হাসিব। এই সময় হঠাৎ করেই রাস্তা খুলে দেয় পুলিশ। বাস চলাচল শুরু করে দেয়। তারপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিক্ষোভকারী পড়ুয়ারা।

এসএফআই রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, "পুলিশ আগে তৃণমূলের দলদাস হয়ে কাজ করেছে। এখন বিজেপির হয়ে গুণ্ডাগিরি করতে এসেছে। পুলিশি স্টেট করার চেষ্টা করছে। আমরা সেটা হতে দেবো না। লাখ লাখ পড়ুয়ার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেব না।"

এমজি রোড ক্রসিং ঘেরাও করেন এসএফআই কর্মী সমর্থকরা (ইটিভি ভারত)

প্রশ্ন ফাঁস কান্ড নিয়ে তিনি বলেন, "এই অপরাধ সংগঠিত ভাবে করা হচ্ছে। বিজেপি সরাসরি এই দুর্নীতি চক্রকে মদত দিচ্ছে এবং পরিচালনা করছে। বিজেপি শাসিত রাজ্য গুলি থেকেই এই চক্র চলছে। এনটিএকে বাতিল করতে হবে। গত 9 বছরে 25টি সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষাতে দুর্নীতি দেখা গেছে। তারপরও কেন এই সংস্থা কার্যকর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক কী এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত?"

মিছিলের মাঝ পথে লাঠি হাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী, পুলিশকেও দেখা যায় (ইটিভি ভারত)

দেবাঞ্জন বলেন, "গোটা দেশের কয়েক কোটি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে ফেলা হচ্ছে। একাধিক দুর্নীতির প্রক্রিয়া দেখা গেছে। এখন দেখা গেছে প্রশ্ন পত্র ফাঁস হয়েছে। বিহার, রাজস্থান, হরিয়ানা মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্য থেকে প্রশ্ন ফাঁসের খবর পাওয়া যাচ্ছে। অবিলম্বে এনটিএ মতো এজেন্সিকে বাতিল ঘোষণা করতে হবে। নতুন করে পরীক্ষা মূল্যায়নের পদ্ধতি এবং তা পুনর্বিন্যাস করতে হবে।"

এসএফআই রাজ্য সম্পাদকের আরও দাবি, রিপোর্ট অনুযায়ী, মোট 720 নম্বরের মধ্যে প্রায় 600 নম্বরের প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে, যা পরীক্ষার সততাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। অভিযোগ উঠেছে যে, পরীক্ষার 180টি প্রশ্নের মধ্যে প্রায় 15টি প্রশ্ন একটি সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র সামাজিক মাধ্যমে আগে থেকেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং রসায়ন বিভাগ থেকে প্রায় 120টি প্রশ্ন হুবহু ফাঁস হয়েছে। এসএফআই প্রশ্নপত্র ফাঁসের যথাযথ তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

