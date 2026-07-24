নিট-প্রতিবাদে বাম ছাত্র-যুবদের আন্দোলনে স্তব্ধ ধর্মতলা, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি
এসএফআই ও এআইডিএসও-র সঙ্গে আন্দোলনে সামিল সিজেপি কলকাতার সদস্যরা ৷ ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দাবি আন্দোলনকারীদের ৷
Published : July 24, 2026 at 9:43 PM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: নিট-দুর্নীতির প্রতিবাদে গর্জে উঠল কলকাতা ৷ এসএফআই, এআইডিএসও-সহ বাম ও অতি-বাম সংগঠনের ডাকে ৷ দিল্লির যন্তরমন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির সমর্থক ও পড়ুয়াদের উপর পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জের প্রতিবাদ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে শুক্রবার বিকেলে মিছিল হল শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত ৷ কলকাতা পুলিশের তরফে মিছিলকে আটকানোর চেষ্টা হলে ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ অন্যদিকে, মিছিল থেকে পুলিশের উপর জুতো এবং জলের বোতল ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে বাম ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে ৷
নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে দিল্লির যন্তরমন্তর-সহ দেশের প্রায় সর্বত্র রাস্তায় নেমেছে ছাত্র ও যুবসমাজ ৷ ককরোচ জনতা পার্টি বা সিজেপি’র ডাকে দেশ জুড়ে চলছে প্রতিবাদ কর্মসূচি ৷ তবে, কলকাতায় সিজেপি-কে মিছিলের অনুমতি দেয়নি শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপির সরকার ৷ তাই এসএফআই, এআইডিএসও-সহ বাম ছাত্র সংগঠনগুলির ব্যানারে এ দিন কলকাতার রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয় ককরোচ জনতা পার্টির সদস্যরা ৷
শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত এই মিছিলের শুরুটা শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছিল ৷ মিছিল শিয়ালদা থেকে শুরু হয়ে এপিসি রোড হয়ে এসএন ব্যানার্জি রোডের মুখে পৌঁছালে পুলিশের তরফে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ সেই সময় প্রতিবাদ-বিক্ষোভে সামিল সকলে মিলে জোর করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন ৷ তবে, পুলিশের তরফে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করা হয়নি ৷ সেখান থেকে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল ধর্মতলার দিকে এগিয়ে যায় ৷
কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে মিছিল পৌঁছানোর পর, চারদিক থেকে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় ৷ যান চলাচল পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায় ৷ এরপর পুলিশের তরফে বাধা দেওয়া হয় বিক্ষোভকারীদের ৷ তখনই দু’তরফে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় ৷ মিছিলকে বাধা দিয়ে একটা দিকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় পুলিশের তরফে ৷ কিন্তু, সেই সময়ই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় ৷ ডোরিনা ক্রসিং প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায় ৷ পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশকে সেই সময় বলপ্রয়োগও করতে হয় ৷ কিন্তু, বিক্ষোভকারীদের দিক থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে জুতো ও জলের বোতলও ছোড়া হয় বলে অভিযোগ ৷ এমনকী সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের উপরেও ভিড়ের একাংশ হামলা চালায় ৷
এ দিন মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বাম ছাত্র সংগঠন ও সিজেপি’র সদস্যরা ছাড়াও অনেক স্কুল পড়ুয়া এবং সাধারণ মানুষও ছিলেন ৷ নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস ও তার জেরে 19 জন পড়ুয়ার মৃত্যুর জবাবদিহি, ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা এবং দিল্লিতে যন্তরমন্তরে 20 জুলাই পড়ুয়াদের উপর পুলিশি আগ্রাসনের প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথ ফের একবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল ৷
এ নিয়ে সিজেপি কলকাতার সদস্য দেবদীপ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের একটাই দাবি, নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ইস্তফা দিতে হবে ৷ তাঁর ইস্তফা না-দেওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে ৷ আমরা ককরোচ, এই ককরোচরা নিজেদের দাবিতে আন্দোলন করবেই ৷" এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় কোষাধ্যক্ষ সামসুর আলম বলেন, "পুলিশ দিয়ে, লাঠির ভয়ে দেখিয়ে ছাত্র আন্দোলনকে দমানো যায় না ৷ কেন নিটের মতো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বারবার লিক হবে ? এর জবাবদিহি ধর্মেন্দ্র প্রধানকে করতেই হবে ৷ তাঁকে ইস্তফা দিতেই হবে ৷ এই এনটিএ-কে বরখাস্ত করতেই হবে ৷ এদের গাফিলতিতে প্রত্যেকবার নিটের প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে ৷ যন্তরমন্তরে দিল্লি পুলিশ যা করেছে, তা বর্বরোচিত ৷ কোনও মতে তা মেনে নেওয়া যায় না ৷ ছাত্রছাত্রীদের অমানুষিকভাবে মেরেছে ৷ ছাত্রীদের হেনস্তা করেছে ৷ তাঁদের সঙ্গে অসভ্যতা করেছে ৷"
অন্যদিকে, এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, "বামেদের ডাকে কলকাতা শহরে এই ছাত্র আন্দোলন হচ্ছে ৷ কলকাতার রাস্তাকে এবার আমরা যন্তরমন্তরে পরিণত করব ৷ এখনকার কলকাতা পুলিশ কখনও ছাত্র আন্দোলন দেখেনি ৷ তাদের বলব, চুপ করে দেখুন ছাত্র আন্দোলন কেমন হয় ৷ এই আন্দোলন ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফাতেই থামবে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারকে জবাবদিহি করতেই হবে ৷"