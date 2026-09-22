এরপর তো নিজের নাম, বাবার নাম বলতেও সময় চাইবেন ! 'দলবদলু' 20 সাংসদকে কুণাল

এরপর তো নিজের নাম, বাবার নাম বলতেও সময় চাইবেন ! 'দলবদলু' 20 সাংসদকে কুণাল
Kunal Ghosh taunts NCPI 20 Mp: নোটিশের জবাব দিতে আরও সময় ! 20 সাংসদকে 'ভীরু, সুবিধাবাদী' বলে কটাক্ষ বেলেঘাটার বিধায়কের ৷
Published : September 22, 2026 at 8:12 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: দলত্যাগ-বিরোধী আইনে সাংসদ পদ খোয়ানোর নোটিশ । তার জবাব দিতে সাত দিনের বদলে আরও সময় চাইলেন 20 জন বিদ্রোহী সাংসদ । আর সেই সময় চাওয়ার আবেদন ঘিরেই তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ । তাঁর কটাক্ষ, "ক্ষমতা থাকলে সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিন । সাংসদ পদ বাঁচানোর জন্য এখন সময় চাইছেন কেন ?"
তৃণমূল ছেড়ে ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া (NCPI)-তে যোগ দেওয়া 20 সাংসদের বিরুদ্ধে দলত্যাগ-বিরোধী আইনে ব্যবস্থা চেয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে আবেদন করেছিলেন তৃণমূলের লোকসভার নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । 19 জুন তিনি 20টি পৃথক আবেদন জমা দেন । তৃণমূলের বক্তব্য ছিল, দল ছেড়ে অন্য দলে যোগ দেওয়ার কারণে সংবিধানের দশম তফসিল অনুযায়ী ওই সাংসদদের সদস্যপদ খারিজ হওয়া উচিত ।
এর পর 26 অগস্ট লোকসভা সচিবালয় 20 জন সাংসদকে নোটিশ পাঠিয়ে সাত দিনের মধ্যে তাঁদের বক্তব্য জানাতে বলে । কিন্তু সেই সময়সীমার মধ্যে জবাব না দিয়ে আরও সময় চেয়ে স্পিকারের কাছে আবেদন করেন সাংসদরা । পরে তাঁদের আবেদনের ভিত্তিতে 22 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয় । এবার সেই নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে ওই 20 সাংসদ আরও চার সপ্তাহ সময় চেয়ে লোকসভার সচিবালয়ের কাছে আর্জি জানিয়েছেন ৷
এই ঘটনাকেই সামনে রেখে কুণালের কটাক্ষ, "এঁরা দলবদলকারী এবং সুবিধাবাদী । তৃণমূলের প্রতীকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সামনে রেখে এবং বিজেপি-বিরোধী ভোট নিয়ে জিতে এখন অন্য দলে গিয়েছেন । অথচ সাংসদ পদ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই সময় চাইছেন ।" এখানেই না থেমে তীব্র শ্লেষের সুরে কুণাল এও বলেন, "ওই বেইমান সাংসদের যা অবস্থা, এরপর তো নিজেদের নাম বলতে 3 দিন, বাবার নাম বলতে 7 দিন সময় চাইবে !" কুণালের দাবি, যাঁদের ভোটে সাংসদ হয়েছেন, দলবদলের সিদ্ধান্ত তাঁদের প্রতিও অবমাননা ।
এই বিতর্কের সূত্রপাত জুনেই । 14 জুন 19 জন সাংসদ স্পিকারের কাছে নিজেদের NCPI-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে আলাদা সংসদীয় গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছিলেন । পরের দিন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই ধরনের আবেদন করেন ।
এর পর বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায় । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন । 25 অগস্ট শীর্ষ আদালত 20 বিদ্রোহী সাংসদকে নোটিশ দেয় এবং তাঁদের বক্তব্য জানতে চায় । একই সময়ে লোকসভা সচিবালয়ও সাংসদদের কাছে স্পিকারের নোটিশের জবাব চায় । এখন সেই জবাবের জন্যই ফের সময় বাড়ানোর আবেদন ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হয়েছে । ফলে নজর এখন স্পিকার ওম বিড়লার সিদ্ধান্তের দিকে ।