ধর্মস্থান থেকে লাউডস্পিকার সরানোর পুলিশি নির্দেশের অভিযোগ, হাইকোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি নওশাদের

ধর্মস্থান থেকে লাউডস্পিকার সরানোর পুলিশি নির্দেশের অভিযোগ, হাইকোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি নওশাদের
বুধবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ৷ সেখানে তিনি এই নিয়ে পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব হন ৷
Published : August 5, 2026 at 10:00 PM IST
কলকাতা, 5 অগস্ট: ধর্মস্থানে লাউডস্পিকার বাজাতে দিচ্ছে না রাজ্যের পুলিশ, বুধবার এমনই অভিযোগ করলেন দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড়ের বিধায়ক ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)-এর নওশাদ সিদ্দিকী ৷ তাঁর দাবি, এই বিষয়ে তিনি উত্তর চেয়েছেন রাজ্য় পুলিশের ডিজির কাছে৷ অদূর ভবিষ্যতে এই ইস্যুতে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ৷
এদিন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অন্দরে সাংবাদিক বৈঠক করেন নওশাদ সিদ্দিকী ৷ ওই সাংবাদিক বৈঠক থেকে তিনি একাধিক ইস্যুতে সরব হন ৷ সমালোচনা করেন শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের ৷ তিনি যে যে ইস্যুগুলিতে এদিন কথা বলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ধর্মস্থান থেকে লাউডস্পিকার খুলে দেওয়ার বিষয়টি ৷
নওশাদের দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পুলিশ ধর্মস্থান থেকে লাউডস্পিকার খুলে দিচ্ছে ৷ এই নিয়ে তাঁর কাছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন এসেছে ৷ সাধারণ মানুষই তাঁকে ফোন করে এই নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন বলে দাবি করেছেন নওশাদ সিদ্দিকী ৷ তাঁর আরও দাবি, ‘‘পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও লিখিত নির্দেশের কপি দেওয়া হয়নি ৷ পুলিশকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তারা বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছে ৷ লিখিত কোনও কপি নেই বলে জানিয়েছে ৷ বলা হচ্ছে, শুনতে হবে ৷’’
নওশাদ আরও বলেন, ‘‘কিন্তু এভাবে হয় না ৷ আমরা সবসময় দূষণ নিয়ন্ত্রণের পক্ষে ৷ শব্দদূষণ হোক, আমরা কোনওভাবেই চাই না ৷ কিন্তু এই নিয়ে একাধিকবার কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মামলা গড়িয়েছে ৷ সেখানে স্পষ্ট নির্দেশিকা আছে যে কোন জায়গায় কত ডেসিবেল শব্দ করা যেতে পারে ৷’’ তিনি শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনের উল্লেখ করেন ৷ নওশাদ জানান, দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইনে এলাকার চারটি ভাগ আছে ৷ সেগুলি হল - শিল্পাঞ্চল, বাণিজ্যিক এলাকা, বসবাসের এলাকা ও সায়েলেন্স জোন ৷
নওশাদ বলেন, ‘‘এই আইনে সকাল 6টা থেকে রাত 10টাকে দিন বলা হচ্ছে ৷ আর রাত 10টা থেকে সকাল 6টা পর্যন্ত সময়কে বলা হচ্ছে রাত ৷ এই সময়ে কত ডেসিবেল বাজানো যাবে, তা নির্দিষ্টভাবে জানানো আছে ৷ তার পরও প্রশাসেনর একটা অংশ যেভাবে ভয় দেখিয়ে, এক প্রকার হুমকি দিয়ে ধর্মস্থান থেকে লাউডস্পিকার খোলার চেষ্টা করছে, এর আমরা পরিপন্থী ৷ ইতিমধ্য়ে আমি রাজ্য পুলিশের ডিজি-র কাছে জানতে চেয়েছি ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘রাজ্য পুলিশের ডিজি-র কাছে স্পষ্টভাবে জানতে চেয়েছি, এই নিয়ে আপনাদের নির্দেশিকা আসলে কী আছে ? যদি এই ধরনের কিছু নির্দেশিকা থাকে, তাহলে আমাদের দিন ৷ এবং প্রতিটি ধর্মস্থানের কমিটিকে দিয়ে দিন ৷ তা না করে যেভাবে পুলিশ-প্রশাসনের মাধ্যমে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ৷’’
নওশাদ আরও বলেন, ‘‘এই যে মাইক ব্যবহার বন্ধের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, এর বিরুদ্ধে আমি খুব তাড়াতাড়ি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব ৷ কারণ, এই নিয়ে আগেই মামলা আছে ৷ আদালতের নির্দেশও আছে ৷ তার পরও এই ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা হচ্ছে কেন ? আমার মনে হচ্ছে, কোনও না কোনও জায়গাতে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা চলছে ৷ যে বিশৃঙ্খলা দিয়ে দেখানো হবে এটাই উন্নয়ন ৷’’