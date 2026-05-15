বেআইনি নির্মাণ ভাঙায় প্রশাসনের দম্ভ ! তিলজলায় বুলডোজার অভিযানের প্রতিবাদে স্থানীয়দের পাশে নওশাদ

পর্যাপ্ত সময় না দিয়ে আচমকা বুলডোজার চালিয়ে মানুষের মাথার উপর থেকে ছাদ কেড়ে নেওয়া কতটা মানবিক, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা ৷

তিলজলায় নওশাদ সিদ্দিকী (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 15, 2026 at 1:55 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 15 মে : তিলজলায় বেআইনি নির্মাণ ঘিরে শুরু হওয়া বুলডোজার অভিযান এবার সরাসরি রাজনৈতিক সংঘর্ষের কেন্দ্রে । বুধবার কলকাতা পুলিশের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বেআইনি নির্মাণ ভাঙাকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, তার রেশ শুক্রবারও অব্যাহত ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, আইন প্রয়োগের নামে সাধারণ মানুষের উপর 'ক্ষমতার দম্ভ' দেখানো হচ্ছে । বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে এ ব্যাপারে প্রশাসনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীও ।

নওশাদের কথায়, "বলা হচ্ছে বাড়ি বেআইনি । কিন্তু সেটি ভাঙা হচ্ছে সম্পূর্ণ বেআইনি পদ্ধতিতে । যাঁরা সেখানে থাকছেন, তাঁদের তো অন্তত কিছুটা সময় দেওয়া উচিত ছিল । তাঁদের হাতে কাগজপত্র রয়েছে বলেই তাঁরা আইনি চ্যালেঞ্জের কথা বলছেন । সেই কথা না শুনেই বুলডোজার চালানো হচ্ছে ।"

ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা (নিজস্ব চিত্র)

তিলজলা থানার সামনে চলা এই বুলডোজার অভিযানের সূত্রপাত হয়েছিল বেআইনি নির্মাণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরব অবস্থানের পর । অভিযোগ, এলাকায় একাধিক বেআইনি নির্মাণ ও অবৈধ কারখানাকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ জমা হচ্ছিল । সেই প্রেক্ষিতেই বুধবার বিকেলে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও পুরসভার আধিকারিকদের উপস্থিতিতে শুরু হয় ভাঙার কাজ । প্রশাসনের দাবি, চিহ্নিত বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধেই এই পদক্ষেপ ।

কিন্তু অভিযানের পর থেকেই ক্ষোভ ছড়াতে শুরু করে স্থানীয়দের মধ্যে । তাঁদের প্রশ্ন, যদি কোনও নির্মাণ বেআইনি হয়, তবে আইন মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল । পর্যাপ্ত সময় না দিয়ে আচমকা বুলডোজার চালিয়ে মানুষের মাথার উপর থেকে ছাদ কেড়ে নেওয়া কতটা মানবিক, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন ।

এই আবহেই বৃহস্পতিবার বিকেলে তিলজলায় পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন নওশাদ । এলাকাবাসীর অভিযোগ শোনার পর সরাসরি প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ভাঙড়ের বিধায়ক । তাঁর অভিযোগ, একতরফাভাবে প্রশাসনিক শক্তি প্রয়োগ করে মানুষের কণ্ঠস্বর দমন করার চেষ্টা চলছে । নওশাদ বলেন, "মানুষের ঘর ভাঙার আগে তাঁদের কথা শোনা উচিত ছিল । এভাবে দম্ভ দেখিয়ে প্রশাসন চলতে পারে না । অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলবে ।"

ঘটনার পর থেকে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে । এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান কিংবা কাউন্সিলর ফায়াজ আহমেদ খান কাউকেই এখনও পর্যন্ত এলাকায় সক্রিয়ভাবে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের একাংশের । সেই নীরবতা নিয়েও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর । একইসঙ্গে বাম ও কংগ্রেসের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে তুলছেন অনেকেই ।

অন্যদিকে, রাজ্য প্রশাসন ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে অবৈধ নির্মাণ বা বেআইনি কারখানার বিরুদ্ধে কোনও রকম নরম মনোভাব দেখানো হবে না । মুখ্যমন্ত্রী আগেই কড়া বার্তা দিয়েছিলেন, আইন ভাঙলে রেয়াত নেই । তারই প্রেক্ষিতে কলকাতার একাধিক এলাকায় বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি ।

এখন নজর প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে । বুলডোজার অভিযান কি আরও জোরদার হবে, নাকি বিতর্কের চাপে পদ্ধতিগত বদল আনতে বাধ্য হবে প্রশাসন, সেই উত্তর খুঁজছে তিলজলা ।

