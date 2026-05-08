আইএসএফের পতাকা নিয়ে বিজেপির স্লোগান চলবে না ! কড়া বার্তা নওশাদের
দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে সাসপেন্ড, ভাঙড় থেকেই তৃণমূল-বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ আইএসএফ বিধায়কের ৷ দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে আর কী বললেন তিনি ?
Published : May 8, 2026 at 12:43 PM IST
কলকাতা, 8 এপ্রিল: ভোট মিটতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক অশান্তির আবহ । সেই পরিস্থিতির মধ্যেই দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিলেন ভাঙড়ের নবনির্বাচিত আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ।
স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, আইএসএফের পতাকা হাতে নিয়ে বিজেপির হয়ে স্লোগান দিলে তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না । দলের সঙ্গে প্রতারণা করতে গিয়ে ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে অবিলম্বে দল থেকে সাসপেন্ড করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি ।
দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড় কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয়বারের জন্য বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠকে নওশাদ বলেন, "দলীয় কর্মীরাই আমাদের প্রাণশক্তি । কিন্তু শৃঙ্খলা না থাকলে কোনও সংগঠন টিকে থাকতে পারে না । দলের সাফল্যের আসল চাবিকাঠি শৃঙ্খলাই ।"
তাঁর কথায়, "লোকজন আইএসএফের পতাকা কাঁধে নিয়ে বিজেপির জন্য স্লোগান দেবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না । যারা দলীয় আদর্শের বিরুদ্ধে কাজ করবে, তাদের দলে কোনও জায়গা নেই ।"
একই সঙ্গে তৃণমূল ও বিজেপি, দুই দলকেই নিশানা করেন আইএসএফ বিধায়ক । তিনি দাবি করেন, "ভাঙড়ের মানুষ তৃণমূলকে হারিয়েছে । আগামী দিনে বিজেপিকেও হারাবে ।" তাঁর মতে, এই লড়াইয়ে দলীয় কর্মীদের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । তাই সংগঠনের ভিত মজবুত করতে কড়া শৃঙ্খলার প্রয়োজন রয়েছে ।
বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগও করেন নওশাদ । তাঁর দাবি, তাঁকে দলে টানতে বিজেপির তরফে 2 কোটি টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল । যদিও সেই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে জানান । নওশাদের কথায়, "ভাঙড়ের মানুষের উন্নয়নের জন্য আমি নিজের পকেট থেকে 1 কোটি 37 লক্ষ টাকা খরচ করেছি । মানুষ যতদিন পাশে থাকবে, ততদিন তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই চলবে ।"
প্রসঙ্গত, বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির অভিযোগ উঠছে । নওশাদের দাবি, আইএসএফের বদনাম করতে তাদের দলের পতাকা ব্যবহার করে হামলা চালাচ্ছে তৃণমূলের লোকজন । সেই অভিযোগের আবহেই দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে এদিন কড়া বার্তা দেন নওশাদ ৷
