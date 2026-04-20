গলায় টাকার মালা, প্রতীক ও নম্বর চেনাতে ইভিএম’র ছবি লাগিয়ে ভাঙড়ে অভিনব প্রচারে নওশাদ

গলায় টাকার মালা, প্রতীক ও নম্বর চেনাতে ইভিএম’র ছবি লাগিয়ে ভাঙড়ে অভিনব প্রচারে নওশাদ
প্রচারের মাঝেই আইএসএফ ও তৃণমূলের মিছিল মুখোমুখি ৷ স্লোগান ও পালটা স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা ৷
Published : April 20, 2026 at 9:01 PM IST
ভাঙড়, 20 এপ্রিল: ভোটের আগে ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রে নজরকাড়া ছবি ৷ আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকীর প্রচারে কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস যেন ছাপিয়ে গেল সবকিছু ৷ প্রার্থীকে কাছে পেয়েই তাঁকে টাকার মালা পরালেন সমর্থকরা ৷ শুধু তাই নয়, 'ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্র' লেখা একটি ট্রফিও তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ অন্যদিকে, ভাঙড়ের ভোটারদের আইএসএফ-এর প্রতীক এবং ইভিএমে নিজের নম্বর চেনাতে অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন নওশাদ ৷ প্রচারের গাড়ির সামনে ইভিএম-এর ছবি লাগিয়ে প্রচারে নামলেন ভাঙড়ের বিদায়ী বিধায়ক ৷
সেই ইভিএম-এর ছবিতে পাঁচ নম্বরে রয়েছেন ভাঙড় বিধানসভার আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকী ৷ সেই সঙ্গে পাশে বড়কে নওশাদের ও তাঁর নির্বাচনী প্রতীক খামের ছবি ৷ এ দিন ভাঙড়ে তাঁকে উপহার দেওয়া ট্রফি হাতে ভোগালী 2 নম্বর অঞ্চলে রোড-শো করেন নওশাদ সিদ্দিকী ৷ রাস্তাজুড়ে ভিড়, চারদিকে স্লোগান—সব মিলিয়ে গোটা কর্মসূচি যেন একেবারে উৎসবের রূপ নেয় ৷ আইএসএফ কর্মী-সমর্থকদের দাবি, এই উচ্ছ্বাস জয়ের আগাম বার্তা বহন করছে ৷
প্রচারে এ দিন বিশেষ চমক ছিল টাকার মালা ৷ সাধারণত ফুলের মালা দিয়েই প্রার্থীদের স্বাগত জানানো হয় ৷ কিন্তু, ভাঙড়ে সেই ছবি একেবারেই আলাদা ৷ ফুলের পাশাপাশি টাকার মালা পরিয়ে প্রার্থীকে বরণ করে নেন সমর্থকরা ৷ সেই দৃশ্য এখন ভাঙড়ে চর্চা কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ৷ অনেকের মতে, এটি সমর্থকদের আস্থা ও ভালোবাসার এক অভিনব প্রকাশ ৷
নওশাদ সিদ্দিকীর নির্বাচনী জনসংযোগ কর্মসূচিতে এ দিন উপচে পড়া ভিড় দেখা যায় ৷ এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এসে রোড শোয়ে অংশ নেয় ৷ রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রার্থীকে এক নজর দেখার জন্য ভিড় জমান সাধারণ মানুষ। ফলে গোটা কর্মসূচি কার্যত বিজয় মিছিলে পরিণত হয় ৷
তবে, এ দিন প্রচার চলাকালীন সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয় ভাঙড়ে ৷ নওশাদের মিছিল যখন এগোচ্ছে, ঠিক তখনই উলটোদিক থেকে ভাঙড়ের তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লার সমর্থনে একটি মিছিল এগিয়ে আসে ৷ সেই সময় তৃণমূল ও আইএসএফ কর্মী-সমর্থকরা একে অপরের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করে ৷ স্লোগান ও পালটা স্লোগানে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ তবে, পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয় ৷