ভাঙড়ের ভোটে NIA-নজরদারি, শাইহাটিতে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে বচসা নওশাদের
ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ করলেন নওশাদ সিদ্দিকী ৷ 258 ও 259 নম্বর বুথে ভোটারদের ভোটদানে বাধা !
Published : April 29, 2026 at 12:54 PM IST
ভাঙড়, 29 এপ্রিল: শুরু থেকে ভাঙড় নিয়ে আশঙ্কা ছিলই ৷ তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছিল নির্বাচন কমিশন ৷ কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই শুরু হয়েছিল ভোটগ্রহণ ৷ কিন্তু, ভোটদান পর্ব শুরু হতেই ভাঙড় যেন তার চেনা ছন্দে ৷ ভোটগ্রহণ শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তেজনার খবর আসতে শুরু করে ৷ ভাঙড়ের শাইহাটি এলাকায়, 258 ও 259 নম্বর বুথে ভোটারদের ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ যা নিয়ে নওশাদ এবং একদল তৃণমূল কর্মীর মধ্যে বচসাও বাঁধে ৷ পরে নওশাদের নিরাপত্তারক্ষী এবং বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ৷
অভিযোগ, ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ৷ এমনকি এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে আইএসএফ ৷ খবর পেয়েই এলাকায় পৌঁছান আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকী ৷ তিনি নির্বাচন কমিশনেও অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন ৷ অন্যদিকে, এ দিন ভাঙড়ের নির্বাচনে কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি, জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ নজরদারি চালাচ্ছে ৷ এনআইএর-র একটি দল ভাঙড়ে গিয়ে নির্বাচনে নজরদারি চালাচ্ছে ৷
নওশাদ সিদ্দিকীর অভিযোগ করেছেন, "পরিকল্পিতভাবে বিরোধীপক্ষের ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়া হচ্ছে ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও কেন সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারবেন না ! অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনকে হস্তক্ষেপ করতে হবে ৷ শুধু তাই না, যাঁরা ভোটাদের ভয় দেখাচ্ছে ও সন্ত্রাসের আবহ তৈরির চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে ৷"
এ দিন শাইহাটিতে নওশাদ পৌঁছালে তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ৷ পাঁচ বছর ধরে কোথায় ছিলেন বিধায়ক, প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল কর্মীরা ৷ তখন নওশাদ বলেন, "শাইহাটিতে 30 লক্ষ টাকা খরচ করেছি ৷ এখানে শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে ৷ এরা এসেছে অশান্তি করতে ৷ আদতে ভোট লুট ও অশান্তি করতে পারছে না-বলে এমটা করছে ৷ এরা সব তৃণমূলের ৷"
উল্লেখ্য, রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড় এলাকায় এক তৃণমূল কর্মীর বাড়ি থেকে শতাধিক বোমা উদ্ধার হয়েছিল ৷ এই পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোট করা কমিশনের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল ৷ সেই ঘটনার তদন্ত ভার নিয়েছে এনআইএ ৷ পাশাপাশি নজিরবিহীন ও নিঃশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । বহুল পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ তো আছেই ৷ তার সঙ্গে নজরদারি চালাচ্ছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ ৷
সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে ভাঙড়ের একাধিক বুথকে ইতিমধ্যেই 'স্পর্শকাতর' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ সেই সব এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় ৷ বুথের আশপাশে টহল দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ পাশাপাশি, রাজ্য পুলিশের কড়া নজরদারি অব্যাহত রয়েছে ৷ অতীতে অশান্তির নজির থাকা অঞ্চলগুলিতে বিশেষভাবে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে ৷ ড্রোন ক্যামেরা, সিসিটিভি নজরদারি এবং কুইক রেসপন্স টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছে যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৷
প্রতিটি বুথে ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷ মহিলা, প্রবীণ ও বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য আলাদা সুবিধা রাখা হয়েছে। প্রতিটি বুথে পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা কিছুটা হলেও ফিরেছে বলে মনে করছে প্রশাসন ৷ সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে দীর্ঘ লাইন চোখে পড়েছে। ভোট দানে উৎসাহ দেখা গিয়েছে ৷
নির্বাচন কমিশনও সার্বিক পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে ৷ কোথাও কোনও অভিযোগ উঠলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার খবর মিললেও, প্রশাসনের তৎপরতায় তা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি ৷ সব মিলিয়ে, ভাঙড়ে এবারের ভোট প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ৷ তাই কড়া নিরাপত্তা ও নজরদারির মধ্যেই নির্বাচন কতটা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজ্যবাসী ৷