সব মাদ্রাসায় সিসিটিভি বসিয়ে নবান্ন-ভবানী ভবন থেকে নজরদারি হোক, রাজ্যকে চ্যালেঞ্জ নওশাদের

সব মাদ্রাসায় সিসিটিভি বসিয়ে নবান্ন-ভবানী ভবন থেকে নজরদারি হোক, রাজ্যকে চ্যালেঞ্জ নওশাদের
Naushad Siddiqui on Madrasa Closed Issue: পরিকাঠামো না-থাকা মাদ্রাসাগুলিকে শিক্ষাদানের যোগ্য করে তোলা হোক ৷ অস্তিত্বহীন মাদ্রাসার ক্ষেত্রে কঠোরতায় সহমত নওশাদ ৷
Published : September 15, 2026 at 11:14 PM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: অস্তিত্বহীন, সরকারি অনুমোদন না-থাকা ও বেসরকারি মিলিয়ে 252টি মাদ্রাসা ও হাই মাদ্রাসা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ পাশাপাশি, একশোর বেশি মাদ্রাসার নামে নোটিশ জারি করা হয়েছে ৷ রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে এবার চ্যালেঞ্জ জানালেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ৷ পাশাপাশি, দেশবিরোধী কার্যকলাপ সংক্রা্ন্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজ্যের সব মাদ্রাসায় সিসিটিভি ফুটেজ লাগানোর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন নওশাদ ৷ তাঁর বক্তব্য, নবান্ন ও ভবানী ভবন থেকে সরাসরি মাদ্রাসাগুলিতে নজরদারি করা হোক ৷
নওশাদ সিদ্দিকী বিজেপির বিরুদ্ধে সরাসরি প্রোপাগান্ডা চালানোর অভিযোগ করেছেন ৷ তিনি বলেন, "এখন বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার সবসময় চাইবে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে একটা প্রোপাগান্ডা চালাতে ৷ এই প্রোপাগান্ডাটাকেই তারা উন্নয়ন বলে চালিয়ে দেবে ৷ এখন কিছু অস্তিত্বহীন মাদ্রাসাকে সামনে রেখে পুরো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে কালিমা লিপ্ত করার যে চেষ্টা চলছে, আমি এর বিরুদ্ধে ৷"
এই ইস্যুতে খাগড়াগড় বিস্ফোরণ-কাণ্ডে খাড়িজ বা বেসরকারি মাদ্রাসার যোগ থাকার অভিযোগের প্রসঙ্গে টানেন নওশাদ ৷ তিনি অভিযোগ করেন, "অভিযোগ অনেক আছে ৷ প্রমাণ কি হয়েছে আজও পর্যন্ত একটিও ? খাগড়াগড় ব্লাস্টের পরে একটি খাড়িজ মাদ্রাসাকে টার্গেট করা হয়েছিল ৷ আজ থেকে প্রায় দশ-বারো বছর আগের ঘটনা ৷ এতদিন পরেও যে চার্জশিট হয়েছে বা চার্জশিটের মধ্যে ওই মাদ্রাসার ঘটনায় যুক্ত আছে, সেটা দেখাতে পারবেন কেউ ? দেখাতে পারবেন না ৷"
এই ইস্যুতে মাদ্রাসায় দেশবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর দাবি তুললেন নওশাদ সিদ্দিকী ৷ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর চ্যালেঞ্জ, "প্রত্যেক মাদ্রাসায় অডিয়ো-সহ সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হোক ৷ আর তার ফুটেজে সরাসরি নবান্ন (রাজ্য সচিবালয়) ও ভবানী ভবন (রাজ্য পুলিশের হেড কোয়ার্টার) থেকে নজরদারি চালানো হোক ৷ সরকার এর জন্য বাজেট ঘোষণা করুক ৷ কিন্তু, এরা করবে না ৷ আপনারা নজরদারি চালান ৷ একটা মাদ্রাসায় কোনও দেশ বিরোধী কার্যকলাপ বা শিক্ষাদান হলে, আমি সমর্থন করব না ৷"
এমনকি রাজ্যের সব মাদ্রাসা স্কুলে কী পড়ানো হচ্ছে, তার উপর সরকার নজরদারি চালাক বলেও এদিন দাবি করেন নওশাদ ৷ সেখানে দেশবিরোধী শিক্ষাদান বা সেই সংক্রান্ত কোনও নথি মিললে, তিনি নিজে সেই মাদ্রাসা বন্ধ করাবেন বলেও মন্তব্য করেন আইএসএফ বিধায়ক ৷
আর 252টি মাদ্রাসা বন্ধ করা নিয়ে ভাঙড়ের বিধায়ক বলেন, "রাজ্যের সরকারি অনুমোদনহীন ও অস্তিত্বহীন 252টি মাদ্রাসা বন্ধ করেছে ৷ আর প্রায় একশোটার মতোকে নোটিশ দিয়েছে ৷ বিষয়টা স্পষ্ট হওয়া দরকার ৷ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে যদি কোনও সমস্যা থাকে, তা সমাধানের কাজ সরকারের হওয়া উচিত ৷ আর যদি অস্তিত্বহীন কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকে, তার পক্ষে আমি কোনওদিন সওয়াল করিনি, না আগামিদিনে করব না ৷"
এই প্রসঙ্গে, ভাঙড়ের তিনটি আন এডেড বা সরকারি সহায়তা না-পাওয়া মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করেন তিনি ৷ যেগুলিকে বন্ধ করার নোটিশ দিয়েছে সরকার ৷ নওশাদ বলেন, "আমাদের ভাঙড় বিধানসভায় তিনটে এই ধরনের আন-এডেড মাদ্রাসা পাওয়া গিয়েছে বা লিস্টে আছে, যাদের অনুমোদন সরকার বাতিল করে দিয়েছে ৷ কিন্তু, খোঁজ নিয়ে দেখা যাচ্ছে এদের কোনও অস্তিত্ব নেই ৷ আমি এটা বলছি না, একজন আন-এডেড মাদ্রাসার শিক্ষক একথা বলেছেন আমাকে ৷"
তবে, অনুমোদনহীন, পরিকাঠামো সমস্যায় না-চলা ও বেসরকারি মাদ্রাসাগুলিকে বন্ধ না-করে, সেগুলিকে শিক্ষাদানের কাজে ব্যবহারের পক্ষে সওয়াল করেন নওশাদ ৷ তাঁর বক্তব্য পরিকাঠামো না-থাকার কারণে যে মাদ্রাসাগুলি বর্তমানে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে, সেগুলিকে সচল করার দায়িত্ব সরকারের ৷ এর জন্য বাজেট বরাদ্দ করার দাবি তুলছেন তিনি ৷ উল্লেখ্য, রাজ্যে সরকার বদলের পর মাদ্রাসা শিক্ষার বাজেট এক ধাক্কায় অনেকটাই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ যা নিয়ে আগেই সরব হয়েছিলেন আইএসএফ বিধায়ক ৷