তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী জোট গঠনে ইগো ছেড়ে এগিয়ে আসার ডাক নওশাদ সিদ্দিকীর

তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী জোট গঠনে ইগো ছেড়ে এগিয়ে আসার ডাক নওশাদ সিদ্দিকীর
মঙ্গলবার কংগ্রেসকেও জোট বার্তা দিয়েছেন ভাঙড়ের বিধায়ক৷
Published : February 3, 2026 at 9:52 PM IST
কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির বিরুদ্ধে অন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে জোটবদ্ধ হওয়ার ডাক দিলেন ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টের (আইএসএফ) বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী৷ মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী জোট গঠনে আগ্রহী রাজনৈতিক দলগুলিকে ইগো ছেড়ে এগিয়ে আসার বার্তা দেন৷
নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, ‘‘বাংলার যুব সমাজ দ্বিধাগ্রস্ত, কাজ পাচ্ছে না, চাকরি নেই, শিল্প নেই, ডাক্তার নেই, স্কুলে শিক্ষক নেই, মানুষের গড় আয় বাড়ছে না৷ পশ্চিমবঙ্গ এখন এগিয়ে যাচ্ছে না৷ পিছিয়ে যাচ্ছে৷ এই অবস্থা থেকে বাংলাকে বাঁচাতে গেলে কোনও ইগো রাখা উচিত নয়৷’’
ইতিমধ্যে ভাঙড়ের বিধায়ক সিপিআইএম-এর সঙ্গে আসন্ন বিধানসভা ভোটে জোট নিয়ে একদফা আলোচনা সেরে ফেলেছেন৷ এদিন সেই প্রসঙ্গ উঠে আসে নওশাদ সিদ্দিকীর বক্তব্যে৷ তিনি বলেন, ‘‘সেই কারণে আমরা ইগো ছেড়ে, পুরনো কার সঙ্গে কী মতানৈক্য আছে, তা ভুলে ছুটে গিয়েছি আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে৷ বাংলাকে বাঁচানোর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ একটা জোট হওয়া দরকার৷ যে জোট প্রকৃত অর্থে বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে মাঠে-ময়দানে নেমে লড়াই করবে৷’’
বিগত কয়েকটি নির্বাচনে বামফ্রন্টের সঙ্গে আসন সমঝোতা করতে দেখা গিয়েছে কংগ্রেসকে৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস সংযুক্ত মোর্চার ব্যানারে ভোটে লড়েছিল৷ সেই ব্যানারের মধ্যে ছিল নওশাদ সিদ্দিকীর আইএসএফ-ও৷ তবে এবার কংগ্রেস কি এই ধরনের কোনও জোটে থাকবে? ভোট ক্রমশ এগিয়ে এলেও এই প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা৷ সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ইতিমধ্যেই কংগ্রেসকে জোট নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করার বার্তা দিয়েছেন৷
মঙ্গলবার নওশাদ সিদ্দিকীও কংগ্রেসকে জোট বার্তা দিলেন৷ তিনি বলেন, ‘‘একাধিকবার কংগ্রেসকে চিঠি করেছি৷ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও কোনও সবুজ সংকেত আসেনি৷ তা পেলে নিশ্চয় আমরা সেখানে যাব৷ এখানে আমাদের কোনও ইগো নেই৷ তবে কে কার সঙ্গে যাবে কি যাবে না, সেটা তো আমরা নির্ধারণ করতে পারব না৷ আমরা অনুরোধ করতে পারি৷ আমি আবারও অনুরোধ করব, বাংলার শান্তি-সম্প্রীতির স্বার্থে, নজরুল-রবি ঠাকুরের মাটিকে ধরে রাখার স্বার্থে, আগামী নির্বাচনে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে৷ বিজেপি এবং তৃণমূলকে হারাতে হবে৷ সুতরাং সব ইগোকে বিসর্জন দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলি এগিয়ে আসুক৷’’
নওশাদ যে বৃহত্তর জোটের কথা বলছেন, সেই জোটে কি থাকবে হুমায়ুন কবীরের জনতা উন্নয়ন পার্টি বা জেইউপি? এই প্রশ্ন ওঠার কারণ দু’টো৷ প্রথমত, হুমায়ুন যেভাবে বাবরি মসজিদ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন, তা নিয়ে সর্বস্তরে সমালোচনা হচ্ছে৷ অন্যদিকে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় হুমায়ুনের গলায় সাম্প্রদায়িক হুঁশিয়ারি শোনা গিয়েছিল৷ যার সমালোচনা সিপিআইএম এবং আইএসএফ, দুই দলই করেছিল৷ তার পরও কি হুমায়ুনকে জোট নেওয়া যায়?
এই প্রসঙ্গে নওশাদ সিদ্দিকীর বক্তব্য, কে মসজিদ, কে মন্দির তৈরি করবেন, সেটা কি আটকানো যায়? এটা তো সংবিধান বিরোধী কাজ নয়৷ কংগ্রেসের নেতারা কেউ কি কোনোদিন মন্দির-মসজিদ তৈরি করেননি? তিনি আরও জানান, হুমায়ুন কবীরের অতীতের বক্তব্য নিয়ে তাদের আপত্তি ছিল৷ সেই বক্তব্য থেকে সরে এলে হুমায়ুনের সঙ্গে আলোচনার রাস্তা খুলতে পারে৷ গত 31 জানুয়ারির একটা সভায় পুরনো বক্তব্য থেকে সরে আসার বার্তা দিয়েছেন হুমায়ুন৷ তাই পরবর্তীতে আইএসএফ নেতৃত্ব বৈঠক করবে হুমায়ুনের সঙ্গে জোটে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে৷
সব মিলিয়ে নওশাদ সিদ্দিকীর এই জোট বার্তায় কোন কোন রাজনৈতিক দল সাড়া দেয় এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী জোটের চেহারাটা ঠিক কী হয়, সেটাই এখন দেখার!