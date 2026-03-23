ক্যানিং পূর্বে আরাবুল, নওশাদ ভাঙড়েই! জোটের জট কাটার আগেই 23 আসনে প্রার্থী ঘোষণা ISF-এর
নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, 'আরাবুল ইসলামের মতো এলিমেন্টগুলোকে এতদিন খারাপ জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে ৷ ব্যাড এলিমেন্ট করে তোলা হয়েছে ৷'
Published : March 23, 2026 at 4:04 PM IST
ফুরফুরা, 23 মার্চ: দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা, পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর অবশেষে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট ৷ প্রত্যাশিতভাবেই টিকিট পেয়েছেন সদ্য তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফ-এ যোগ দেওয়া ভাঙড়ের দাপুটে নেতা আরাবুল ইসলাম ৷ তাঁকে ক্যানিং পূর্ব আসনে প্রার্থী করা হয়েছে ৷ বিদায়ী বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী লড়ছেন ভাঙড় থেকেই ৷
সোমবার নওশাদ 23টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে জোট করলেও এই 23 আসনের মধ্যে বেশকয়েকটি নিয়ে এখনও রফা হয়নি ৷ জট কাটাতে আলোচনার মাঝেই আইএসএফ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করায়, জোটের অন্দরে ক্ষোভের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে ৷ যদিও বামেরাও সেই আসনগুলিতে আগেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে ৷
এদিকে, এক সময়ে তৃণমূলের 'তাজা নেতা' হিসেবে পরিচিত আরাবুল ইসলামের দলে অন্তর্ভুক্তি ও প্রার্থিপদ পাওয়া নিয়ে জোটের অন্দরে যে প্রশ্ন উঠেছে, তার জবাব দিতে এদিন দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন নওশাদ সিদ্দিকী ৷
এদিন তিনি বলেন, "পাঁচ বছর, সাত বছর জেল খেটে সংশোধন হয়ে তাঁরা মেইন স্ট্রিমে আসতে চাইছেন ৷ আরাবুল ইসলামের মতো এলিমেন্টগুলোকে এতদিন খারাপ জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে ৷ ব্যাড এলিমেন্ট করে তোলা হয়েছে ৷ সে যদি তাঁর কৃতকর্মকে ভুল বুঝে সঠিকভাবে চলতে চায়, ধর্মীয় নজরেও বলা হচ্ছে তাঁকে সৃষ্টিকর্তা ক্ষমার নজরে দেখবেন ৷ আর আমাদের সংসদীয় ভাষায় যদি বলি, তাহলে তাঁর সংশোধন হওয়ার জায়গা আছে ৷ এগুলোকে যদি আমি-আপনি ছেড়ে দিই, তাহলে ক্ষতি ছাড়া সমাজের ভালো হবে না ৷ সমাজে আরও যাদের বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস খারাপ কাজে ব্যবহার করছে, তার জেরে মারামারি, খুনোখুনি, হানাহানি আরও বাড়তে থাকবে ৷ ভোটের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেস যাদের খুন-খারাপিতে ব্যবহার করে, আপনি-আমি যদি তাঁদের টেক-আপ করে সঠিক বার্তা দিই, তবে তারা আইএসএফ-এর ছত্রছায়ায় আসবে, যাতে নিজেদের শোধরানো যায় ৷"
নওশাদ আরও জানান, "আমাদের টিম সমীক্ষা চালিয়েছে ৷ বিভিন্ন দলে যাদের স্বচ্ছ ভাবমূর্তির আছে, আর যারা খুব খারাপ এলিমেন্ট, তাদের মানসিক কাউন্সেলিং করে আমাদের দিকে আনা যায় কি না সেটা দেখছি ৷ যে কয়েকজন সংখ্যালঘুর জন্য সাড়ে তিন কোটি সংখ্যালঘুর বদনাম হয়, তাঁদেরও নিজেদের দিকে টেনে মেইন স্ট্রিমে নিয়ে আসব ৷ দায়িত্বশীল নাগরিক করে তুলব ৷ আমরা অলটারনেটিভ পলিটিক্স কীভাবে দেব দেখতে থাকুন ৷"
একনজরে দেখে নেব 23 আসনে কাদের প্রার্থী করেছে আইএসএফ,
আইএসএফের প্রার্থী তালিকা
1. সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্র - মহ. কারিমুল্লাহ হক
2. পলাশীপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র - সামসুর আলি মল্লিক
3. চাপড়া বিধানসভা কেন্দ্র - জাকির মণ্ডল
4. বাদুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্র - মাওলানা মহ. কুতুবুদ্দিন ফাতেহি
5. অশোকনগর বিধানসভা কেন্দ্র - তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়
6. আমডাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্র - বিশ্বজিৎ মাইতি
7. মধ্যমগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র - প্রিয়াঙ্কা বর্মণ
8. দেগঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্র - মো. মফিদুল হক সাহাজি (মিন্টু)
9. হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্র - পিয়ারুল ইসলাম
10. বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র - মহ. মুসা কারিমুল্লাহ
11. কুলপি বিধানসভা কেন্দ্র - আবদুল মালেক মোল্লা
12. ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র (SC)- প্রবীর মণ্ডল
13. ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র - আরাবুল ইসলাম
14. মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে - আবদুল আজিজ আল হাসান
15. ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্র - পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী
16. হরিপাল বিধানসভা কেন্দ্র - শেখ মুজাফফার আলি (মাজা)
17. খানাকুল বিধানসভা কেন্দ্র - শেখ সাদ্দাম হোসেন
18. পাঁশকুড়া পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র - আফজল আলি শা
19. নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র - মাওলানা মহ. শবে মিরাজ খান
20. শালবনী বিধানসভা কেন্দ্র - পীযুষ হাঁসদা
21. বারাবনি বিধানসভা কেন্দ্র - বিশ্বজিৎ বাউড়ি (বাপি)
22. বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্র - বাপি সরেন
23. মুরারই বিধানসভা কেন্দ্র - হজরত আলি (সওদাগর)
এই তালিকার মধ্যে পাঁশকুড়া পশ্চিমে সিপিআইএম নিরঞ্জন সিহিকে প্রার্থী করেছে । সেখানে আইএসএফ-এর প্রার্থী আফজল আলি । নন্দীগ্রামে সিপিআই শান্তি গিরিকে প্রার্থী করেছে, সেখানে আইএসএফ মহ. সবে মিরাজ খানকে প্রার্থী করেছে । মুরারইতে মহ. আলি রেজা মণ্ডলকে প্রার্থী করেছে সিপিআইএম, সেখানে আইএসএফ-এর হজরত আলি প্রার্থী হয়েছেন ৷ এই তিনটি আসন নিয়ে জট এখনও কাটেনি । এখনও আলোচনা চলছে বামেদের সঙ্গে । দু-একদিনের মধ্যেই বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে বলে জানিয়েছে আইএসএফ নেতৃত্ব ।
উল্লেখ্য, উত্তর 24 পরগনার আমডাঙায় তৃণমূল প্রার্থী করেছে ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা কাসেম সিদ্দিকীকে । তাঁর বিরুদ্ধেও আইএসএফ প্রার্থী দিয়েছে । আইএসএফের সম্পাদক বিশ্বজিৎ মাইতি সেখানে লড়ছেন । নওশাদ দলের চেয়ারম্যান হিসাবে সব প্রার্থীর হয়ে প্রচারে যাবেন বলে জানিয়েছেন ।