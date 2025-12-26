অভিষেকের অফিস ওয়াকফ সম্পত্তির উপর, নওশাদের বিস্ফোরক অভিযোগে তোলপাড়

অভিষেকের অফিস ওয়াকফ সম্পত্তির উপর, নওশাদের বিস্ফোরক অভিযোগে তোলপাড়
মালদার সভায় নওশাদ তোপ দেগেছেন ফিরহাদ হাকিম, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে ৷ নাম না-করে মমতাকে 'সবচেয়ে বড় চোর' বলে মন্তব্য ৷
Published : December 26, 2025 at 5:48 PM IST
মালদা, 26 ডিসেম্বর: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস ওয়াকফ সম্পত্তির উপর তৈরি ৷ সেই কারণে নয়া ওয়াকফ আইন নিয়ে কোনও কথা নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ মালদায় এসে এই বিস্ফোরক অভিযোগ করে গিয়েছেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ৷ তাঁর এই মন্তব্যের পরেই শোরগোল পড়েছে জেলার রাজনীতিতে ৷ যদিও নওশাদের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে জেলা তৃণমূল ৷ কিন্তু এই মন্তব্যের জন্য আইএসএফ বিধায়কের বিরুদ্ধে রাজ্যের শাসকদল আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে কি না, তা নিয়ে মুখে কুলুপ ঘাসফুলের জেলা নেতাদের ৷
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলিকে নিশানা করেছেন ভরতপুরের বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর, ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী, এমনকি হায়দরাবাদের অল ইন্ডিয়া মজলিস-এ-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসিও ৷ বিশেষত মালদা জেলায় মিম এবং হুমায়ুনের জনতা উন্নয়ন পার্টি যে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তা মোটামুটি স্পষ্ট ৷
নিশ্চিতভাবেই পিছিয়ে থাকবেন না নওশাদও ৷ বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি জেলার সংখ্যালঘু এলাকাগুলিতে যাতায়াত শুরু করেছেন ৷ এবারের নির্বাচনে আইএসএফ-এর সঙ্গে জনতা উন্নয়ন পার্টির জোট হবে কি না, তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি ৷ তবে দু’দলের নেতারাই জানিয়েছেন, তাঁরা এই জোট গঠনে ইচ্ছুক ৷ এই তিন দল যদি এবার ভোটের ময়দানে নামে, তবে ঘাসফুল কিছুটা হলেও যে সমস্যায় পড়বে, তা মেনে নিচ্ছেন অনেক তৃণমূল নেতাই ৷ যদিও এনিয়ে তাঁরা সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে নারাজ ৷
এই আবহেই চাঁচলের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় সভা করে গিয়েছেন নওশাদ ৷ সেই সভায় তিনি তোপ দেগেছেন ফিরহাদ হাকিম, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে ৷ নাম না-করে মমতাকে তিনি সবচেয়ে বড় চোর বলেও মন্তব্য করেছেন ৷
সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় ওয়াকফ সম্পত্তি চোরের নাম ফিরহাদ হাকিম ৷ তিনি মুসলমানদের মসিহা সাজেন ৷ মুসলমানদের মুখ্যমন্ত্রী সাজেন ৷ ওয়াকফ আইন নিয়ে কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোদিকে সমর্থন করছেন সেটা একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন ৷ মমতা, মোদির আইনকে কেন মেনে নিলেন ? এই ফিরহাদ হাকিম পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় ওয়াকফ সম্পত্তি লুটেরা ৷ অভিষেকবাবু ক্যামাক স্ট্রিটের যে অফিসে বসেন, সেই অফিসটাও ওয়াকফ সম্পত্তির উপর তৈরি ৷ আমি ভুল বললে ওরা তো আমাকে ছাড়বে না ৷ এমনিতেই আমার বিরুদ্ধে 20টি মামলা করেছে ৷ মিথ্যে বললে আরও 20টি মামলা দেবে ৷ এসব কারণেই ওরা মোদির সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিয়েছে ৷ আর সব চোরের মাথা কালীঘাটেই বসে আছে ৷ নবান্নে বসে রয়েছে সবচেয়ে বড় চোর ৷"
যদিও নওশাদের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন জেলা তৃণমূলের অন্যতম নেতা তথা মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন ৷ তিনি বলেন, "ওয়াকফ সম্পত্তি আর নয়া আইন নিয়ে নওশাদ আমাদের জাতীয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে যা বলেছেন তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন ৷ মানুষ এসব কথা আর খাবে না ৷ উনি পিকনিক করার মতো বছরে একবার আসলেন ৷ কিন্তু তৃণমূলে জনপ্রতিনিধিরা গোটা বছর, 24 ঘণ্টা মানুষের পাশে থাকেন ৷ তাঁর এমন দু’কথায় আমাদের কিছু যায় আসে না ৷"
কিন্তু এহেন মন্তব্যের জন্য তাঁরা কি নওশাদের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন ? এর উত্তর কিন্তু রফিকুল সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি ৷ উত্তর মেলেনি তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসির তরফেও ৷