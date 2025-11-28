সংরক্ষণের অভাবে বঞ্চিত মুসলিম-দলিত পড়ুয়ারা, আইএসএফ-এর ছাত্র সমাবেশে দাবি নওশাদের

সংরক্ষণের অভাবে বঞ্চিত মুসলিম-দলিত পড়ুয়ারা, আইএসএফ-এর ছাত্র সমাবেশে দাবি নওশাদের
উচ্চশিক্ষায় সংখ্যালঘু ও দলিতদের অধিকারকে বঞ্চিত করার অভিযোগ আইএসএফ বিধায়কের ৷ উঠে এল সরকারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির প্রসঙ্গ ৷
Published : November 28, 2025 at 9:25 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: উচ্চশিক্ষা থেকে শুরু বিভিন্ন ক্ষেত্রে আদিবাসী, দলিত, সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোনও প্রকৃত সংরক্ষণ নেই ৷ যার ফলে সংখ্যালঘু মেধা বঞ্চিত হচ্ছে ৷ আইএসএফের স্টুডেন্ট ফ্রন্টের সমাবেশে থেকে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই দাবি করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ৷
শুক্রবার দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড়ে আইএসএফ-এর স্টুডেন্ট ফ্রন্টের একটি সমাবেশে যোগ দেন নওশাদ ৷ সেখানে শিক্ষা থেকে শুরু করে সংখ্যালঘু সংরক্ষণ, সবকিছুতেই দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকারকে নিশানা করেন তিনি ৷ এ দিন নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে ৷ যেকোনও সরকারি স্কুলে গিয়ে দেখুন, শিক্ষকের অভাব ৷ শিক্ষক নিয়োগেই দুর্নীতি করেছে রাজ্য সরকার ৷"
রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, "পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলির অবস্থা এতটাই খারাপ, যে শিশুদের বেশিদিন সেখানে রাখা যায় না ৷ ফলে মাঝপথে অনেকের পড়াশোনা থেমে যায় ৷ দরিদ্র বা পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষজনের সন্তানরা সরকারি স্কুলে পড়তে যায় ৷ আর তারাই শিক্ষাক্ষেত্রে বঞ্চিত হয় ৷ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতির প্রমাণ হল দরিদ্র শিশুরা শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ৷ মুসলিম ও দলিতদের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও সংরক্ষণ নেই ৷"
আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর দাবি, "সংরক্ষণের অভাবে মুসলিম ও দলিত ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চিত হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি ৷ সরকার এই সমস্যা দূর করার চেষ্টা করেনি ৷" সিদ্দিকি দাবি করেন, "রাজ্য সরকার মৌখিকভাবে বলে যে দলিত, আদিবাসী এবং মুসলিমদের জন্য শিক্ষায় সংরক্ষণ আছে ৷ কিন্তু, যখন ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদন করে, তখন সেরকম কিছুই থাকে না ৷"
নওশাদ সিদ্দিকীর কথায়, "চিকিৎসা, আইআইটি, নেট পরীক্ষায় মুসলিম, আদিবাসী এবং দলিতদের জন্য কোনও সংরক্ষণ নেই ৷ এই কারণেই তারা এই ক্ষেত্রগুলিতে পিছিয়ে পড়েছে ৷ চিকিৎসা ক্ষেত্রে উপজাতি ও দলিতদের জন্য সংরক্ষিত আসন নিয়ে দুর্নীতি হয় ৷ সেই সংরক্ষিত আসন অন্যদের দিয়ে দেওয়া হয় ৷" তিনি দাবি করেছেন, "আমাদের সন্তান, উপজাতি ও দলিতদের জন্য এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা দরকার, যাতে তারা উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত না-হয় ৷"