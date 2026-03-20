আর জি করের নির্যাতিতার মাকে নওশাদের পরামর্শ, 'নিরপেক্ষ থাকুন, তবেই সবার সমর্থন মিলবে'
Published : March 20, 2026 at 9:47 PM IST
কলকাতা, 20 মার্চ: আরজি কর-কাণ্ডে নির্যাতিতা চিকিৎসক ছাত্রীর মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন ধরে ন্যায়বিচারের দাবিতে লড়ছেন তাঁর বাবা-মা । সেই লড়াই এবার নতুন মোড় নিল । মেয়ের বিচার পেতে সরাসরি রাজনীতির ময়দানে নামার 'ইচ্ছা' প্রকাশ করেছেন নির্যাতিতার মা । তাঁর বক্তব্য, বিজেপির প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে লড়তে চান তিনি । আর এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর চর্চা ।
এবার এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীও । তিনি স্পষ্ট করে বলেন, নির্যাতিতার মা কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দেবেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত । এ নিয়ে মন্তব্য করা উচিত নয় । তবে একই সঙ্গে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তাও দিয়েছেন ।
নওশাদের কথায়, "আমরা ওঁকে কোনও দল বা ধর্মের গণ্ডিতে বেঁধে রাখিনি । নিরপেক্ষ অবস্থান থেকেই তিনি সবার সমর্থন পেয়েছিলেন । তাই আমার আবেদন, আপনি ফিরে আসুন নিরপেক্ষ অবস্থানে । তাতে আগের মতোই সর্বস্তরের সমর্থন পাবেন ।"
বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমের সামনে নির্যাতিতার মা জানান, শুরুতে তাঁকে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলেও তিনি রাজি হননি । কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাঁর উপলব্ধি বদলেছে । তাঁর কথায়, কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে গেলে বৃহত্তর রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামা প্রয়োজন । রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি । সাধারণ মানুষ ভাল নেই । তাই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন জরুরি ।" তিনি আরও জানান, নিজেই ফোন করে বিজেপিকে জানিয়েছেন যে তিনি প্রার্থী হতে আগ্রহী । তাঁর বিশ্বাস, মেয়ের মৃত্যুর ন্যায়বিচার পেতে এই রাজনৈতিক পথই এখন সবচেয়ে কার্যকর হতে পারে ।
নওশাদ এই প্রসঙ্গে সিবিআই তদন্ত এবং বিজেপির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, আরজি কর-কাণ্ডে এখনও প্রকৃত বিচার হয়নি । তিনি দাবি করেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই যে চার্জশিট দিয়েছে, তা অনেকটাই কলকাতা পুলিশের চার্জশিটের পুনরাবৃত্তি । এমনকি ঘটনার সময় হাসপাতালের করিডরে বহু মানুষের যাতায়াতের বিষয়টি সামনে এলেও তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি বলে অভিযোগ তোলেন তিনি । নওশাদের কথায়, " গোটা ঘটনায় সিবিআই এবং তাঁদের যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করে সেই কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ বিজেপির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে ৷ রাজ্য প্রথম থেকেই চায়নি নির্যাতিতার পরিবার ন্যায় বিচার পাক ৷ সিবিআইও সেই ষড়যন্ত্রে রয়েছে ৷"
প্রসঙ্গত, 2023 সালের 8 অগস্ট গভীর রাতে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের সেমিনার হলে এক চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ ওঠে । ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা রাজ্য । জুনিয়র চিকিৎসকদের কর্মবিরতি থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষের প্রতিবাদ— সব মিলিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল আন্দোলন ।
তদন্তের শুরুতে কলকাতা পুলিশ অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করে । পরে আদালতের নির্দেশে মামলার তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে । যদিও নতুন করে আর কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি কেন্দ্রীয় সংস্থা । শেষ পর্যন্ত শিয়ালদহ আদালত সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাবাসের সাজা দেয় । তবে নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ, এই ঘটনায় আরও একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকলেও তাঁদের আড়াল করা হয়েছে । সেই কারণেই এখনও ন্যায়বিচার সম্পূর্ণ হয়নি বলে তাঁদের দাবি ।
এই পরিস্থিতিতেই নির্যাতিতার মায়ের রাজনৈতিক ময়দানে নামার 'ইচ্ছা' নতুন করে বিতর্ক উস্কে দিয়েছে । বিজেপির তরফে এখনও এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি । তবে রাজনৈতিক সূত্রে খবর, পানিহাটি কেন্দ্র থেকে তাঁকে প্রার্থী করা হতে পারে ।
সব মিলিয়ে, ন্যায়বিচারের লড়াই থেকে নির্বাচনী রাজনীতির ময়দানে আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসক ছাত্রীর মায়ের সম্ভাব্য প্রবেশ— রাজ্যের ভোট-রাজনীতিতে যে নতুন সমীকরণতৈরি করতে চলেছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জল্পনা । আর সেই আবহেই নওশাদের 'নিরপেক্ষতার' বার্তা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে ।
এদিকে বিধানসভা ভোটে বামেদের সঙ্গে জোট করে লড়ার কথা প্রথম থেকে বলে এসেছে আইএসএফ ৷ এদিন সাংবাদিক বৈঠকে নওশাদ জানান, জট কেটেও কাটল না ৷ চার আসনে বাম ও আইএসএফ দু'দলই প্রার্থী দিয়েছে ৷ তবে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের সময়সীমা এখনও রয়েছে ৷ ফলে শেষ পর্যন্ত কোনও সমাধান সূত্র বের হয় কিনা, সেটাই দেখার ৷
আরও পড়ুন: