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ভোটার তালিকা নিয়ে 'খেলা' ! জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে কলকাতার রাজপথে নওশাদ

Protest Against Gyanesh Kumar Over Alleged Illegal SIR: মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে স্মারকলিপি জমা দিল আইএসএফ ৷

Protest Against Gyanesh Kumar
জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে কলকাতার রাজপথে নওশাদ সিদ্দিকী ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 29, 2026 at 8:09 PM IST

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কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে 'খেলা' চলছে, এমনই অভিযোগ তুলে এবার সরাসরি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামল আইএসএফ ৷ এসআইআর-এ প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগে ধর্মতলায় দলের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখাল আইএসএফ ৷ তার আগে শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল থেকে স্লোগান উঠল, 'একটাই দাবি, ভোটাধিকার নিয়ে কোনও ছিনিমিনি নয়' ৷ এই প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি তুলে আন্দোলন আরও বৃহত্তর করার হুঁশিয়ারি দিলেন ভাঙড়ের বিধায়ক ৷

নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, "ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে এমন কোনও প্রক্রিয়া গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যার ফলে প্রকৃত ভোটারকে নিজের ভোটাধিকার প্রমাণ করতে বারবার সমস্যার মুখে পড়তে হয় ৷ এসআইআর ঘিরে ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ সামনে আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে ৷"

Protest Against Gyanesh Kumar
শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে SIR বাতিলের দাবিতে ISF কর্মী ও সমর্থকদের জমায়েত ৷ (ইটিভি ভারত)

এই অভিযোগকে সামনে রেখেই কলকাতায় বড়সড় প্রতিবাদ কর্মসূচি নেয় আইএসএফ ৷ শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করে তারা ৷ পথে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকেরা জড়ো হন ৷ নির্বাচন কমিশনারের ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্লোগান ওঠে ৷ ভোটার তালিকায় স্বচ্ছতা এবং প্রকৃত ভোটারদের নাম নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয় ৷

মিছিল কলকাতা পুরনিগমের সামনে পৌঁছালে পুলিশ সেটি আটকে দেয় ৷ ফলে সেখানেই বক্তব্য রাখতে শুরু করেন নওশাদ ৷ তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সমস্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না ৷ কোনও ব্যক্তির নাম তালিকা থেকে বাদ পড়লে বা তাঁর নাগরিক অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠলে, তার দায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে ৷

Protest Against Gyanesh Kumar
শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত আইএসএফ-এর মিছিল ৷ (ইটিভি ভারত)

এদিন নওশাদ তাঁর বক্তব্যে, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ৷ তাঁর দাবি, নির্বাচন পরিচালনার সাংবিধানিক দায়িত্ব যাদের হাতে, তাদের কাজের ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক প্রভাব থাকার অভিযোগ যেন না-থাকে ৷ এসআইআর নিয়ে মানুষের মধ্যে যে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, তার জবাব নির্বাচন কমিশনকেই দিতে হবে ৷

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়েও সরাসরি আক্রমণ শানান আইএসএফ চেয়ারম্যান ৷ তাঁর দাবি, এসআইআর নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের নৈতিক দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না কমিশনের শীর্ষকর্তা ৷ সেই কারণেই জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি তোলেন তিনি ৷

শুধু কলকাতার মিছিলেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকবে না-বলে হুঁশিয়ারি দেন নওশাদ সিদ্দিকী ৷ তিনি বলেন, "মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার প্রশ্নে আইএসএফ প্রয়োজনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে ৷ প্রকৃত ভোটারদের নাম যাতে কোনওভাবেই বাদ না-যায় এবং ইতিমধ্যেই নাম বাদ পড়ে থাকলে তা পুনরায় যাচাই করা হয়, সেই দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে ৷"

মিছিলের পর আইএসএফ-এর একটি প্রতিনিধিদল রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে ৷ ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা, বাদ পড়া নাম পুনর্বিবেচনা এবং প্রকৃত ভোটারদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে কমিশনের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় ৷ এসআইআর ঘিরে বিরোধীদের আপত্তি এবং নির্বাচন কমিশনের অবস্থান—এই দুইয়ের টানাপোড়েনে ভোটার তালিকা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। কলকাতার রাজপথের এই কর্মসূচি থেকে নওশাদের বার্তা, ভোটার তালিকা নিয়ে কোনও অনিয়মের অভিযোগ উঠলে তার জবাবদিহি চাইবে আইএসএফ ৷

TAGGED:

NAUSHAD SIDDIQUE
GYANESH KUMAR
জ্ঞানেশ কুমার
নওশাদ সিদ্দিকী
PROTEST AGAINST GYANESH KUMAR

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